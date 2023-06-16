Журналисты Латвии призвали распустить совет по электронным СМИ, который лишил лицензии «Дождь» и оштрафовал TVNET

Сразу семь негосударственных организаций, связанных с работой масс-медиа в Латвии в совместном заявлении выразили недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), сообщает в пятницу 16 июня delfi.lv. Представители отрасли прямо обвиняют NEPLP в ограничении работы независимых СМИ в Латвии и просят профильные структуры Сейма отозвать нынешний состав совета.

«Надо признать, что нынешний состав NEPLP постоянно действует вне пределов своей компетенции и полномочий, выступая против СМИ и журналистов, пытаясь ограничить их право на свободу слова, пытаясь ограничить право СМИ делать свою работу. Совет в нарушение своих полномочий стремится регулировать все информационное пространство. Случай с административным наказанием, примененным советом к TVNET за якобы несоответствующее употребление слова "депортация", является последней каплей, чтобы все ведущие и активно работающие медиаорганизации мобилизовались на защиту свободы слова в Латвии, устраняя любые признаки цензуры в латвийской медиасреде», - цитирует латвийская пресса исполнительного директора «Балтийского центра развития СМИ» Гунта Слога.

Действия нынешнего состава NEPLP, направленные против свободы слова и, соответственно, вводящие цензуру, подрывают имидж и репутацию Латвии как демократического государства, на что указывают и выраженные в мировом индексе свободы прессы опасения.