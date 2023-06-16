Латвийские профессиональные организации в сфере масс-медиа обвинили Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в ограничении свободы слова и просят Сейм прекратить полномочия действующего состава Совета.
Журналисты Латвии призвали распустить совет по электронным СМИ, который лишил лицензии «Дождь» и оштрафовал TVNET
Сразу семь негосударственных организаций, связанных с работой масс-медиа в Латвии в совместном заявлении выразили недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), сообщает в пятницу 16 июня delfi.lv. Представители отрасли прямо обвиняют NEPLP в ограничении работы независимых СМИ в Латвии и просят профильные структуры Сейма отозвать нынешний состав совета.
«Надо признать, что нынешний состав NEPLP постоянно действует вне пределов своей компетенции и полномочий, выступая против СМИ и журналистов, пытаясь ограничить их право на свободу слова, пытаясь ограничить право СМИ делать свою работу. Совет в нарушение своих полномочий стремится регулировать все информационное пространство. Случай с административным наказанием, примененным советом к TVNET за якобы несоответствующее употребление слова "депортация", является последней каплей, чтобы все ведущие и активно работающие медиаорганизации мобилизовались на защиту свободы слова в Латвии, устраняя любые признаки цензуры в латвийской медиасреде», - цитирует латвийская пресса исполнительного директора «Балтийского центра развития СМИ» Гунта Слога.
Действия нынешнего состава NEPLP, направленные против свободы слова и, соответственно, вводящие цензуру, подрывают имидж и репутацию Латвии как демократического государства, на что указывают и выраженные в мировом индексе свободы прессы опасения.
«Обращение ряда организаций к Сейму с призывом уволить независимый регулятор СМИ полно ложных и абсурдных утверждений и обвинений. Многие заявления, содержащиеся в заявлении, вообще невозможно комментировать», - сказано в ответном заявлении критикуемого совета, которое появилось буквально через полчаса после воззвания о необходимости реформы этой структуры.
При этом NEPLP никак не комментирует ситуацию с наказанием портала TVNET за употребление гостем студии Алексеем Росликовым слова «депортация».
В конце мая NEPLP наложил на TVNET административный штраф в размере 8500 евро за неправильное, по мнению регулятора, использование слова «депортация». Чиновники уверены, что этот термин можно использовать лишь в контексте депортации жителей республики, которая произошла после оккупации страны Советским Союзом в 1940 году. Издание было наказано за комментарий депутата Сейма о политике Латвии по выдворению иностранцев.
В декабре 2022 года тот же совет лишил лицензии на вещание телеканал «Дождь». Бывшие российские журналисты оспорили это решение в суде. Суд должен озвучить свое решение 4 июля.