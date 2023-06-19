Лукашенко решил «лечить» педофилию кастрацией и штрафовать бездетных белорусов

Поправки в законодательство Беларуси, которые позволят кастрировать педофилов, готовы и поддержаны Лукашенко, сообщает Генпрокуратура страны. Аналогичные нормы разрабатывает и российский парламент.
Силовики Лукашенко в лице Генеральной прокуратуры Беларуси и МВД подготовили поправки в Уголовный кодекс, которые легализуют практику принудительной кастрации лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. О новых наказаниях для педофилов и бездетных в понедельник 19 июня рассказала официальный представитель белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
«По предложению Генпрокуратуры МВД подготовило проект закона, где будет установлено назначение по приговору суда не только основного наказания лицам, страдающим педофилией, но и их принудительного лечения. Министерство здравоохранения разработало и утвердило клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации, - заявила 19 июня представитель Генпрокуратуры в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства. - Кроме того, учитывая международный опыт, приняты меры направленные на развитие доступной сексологической помощи».
Что скрывается за термином «сексологическая помощь», Курчак не пояснила, но выразила уверенность, что эти меры будут способствовать предупреждению такого рода преступлений, выявлению и своевременному «оказанию помощи» лицам, «страдающим теми, или иными половыми и сексуальными отклонениями».
«Глава государства согласился с предложениями Генпрокуратуры о проработке вопроса об усилении ответственности родителей за надлежащее воспитание детей, введения административной ответственности за пропаганду чайлд-фри, пропаганду нетрадиционных семейных отношений, педофилии, смены пола», - уточнила представительница белорусской генпрокуратуры.
По словам Курчак, изменения затронут и перевоспитанных педофилов, которых будут контролировать с помощью электронных браслетов, и школьников, которых ждет обязательный курс «полового воспитания».
Ранее наследники Жириновского в Госдуме заявили о разработке аналогичного законопроекта для введения в России практики химической кастрации педофилов. В качестве примера депутаты от ЛДПР ссылались на случаи неоднократно судимых педофилов.
На минувшей неделе в России национальный парламент в первом чтении утвердил запрет на смену пола. Министр здравоохранения РФ тогда заявил, что по поручению Путина создается специальный психиатрический институт, в котором будут изучать людей, которые планировали поменять свой гендер. Российский закон о смене пола в том числе лишает таких лиц гормональной терапии.
В Эстонии Рийгикогу принимал закон о химической кастрации педофилов еще в 2012 году. В 2019 году Минюст Эстонии констатировал, что идея химической кастрации педофилов провалилась.