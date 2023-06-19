Лукашенко решил «лечить» педофилию кастрацией и штрафовать бездетных белорусов

Силовики Лукашенко в лице Генеральной прокуратуры Беларуси и МВД подготовили поправки в Уголовный кодекс, которые легализуют практику принудительной кастрации лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. О новых наказаниях для педофилов и бездетных в понедельник 19 июня рассказала официальный представитель белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

«По предложению Генпрокуратуры МВД подготовило проект закона, где будет установлено назначение по приговору суда не только основного наказания лицам, страдающим педофилией, но и их принудительного лечения. Министерство здравоохранения разработало и утвердило клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации, - заявила 19 июня представитель Генпрокуратуры в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства. - Кроме того, учитывая международный опыт, приняты меры направленные на развитие доступной сексологической помощи».

Что скрывается за термином «сексологическая помощь», Курчак не пояснила, но выразила уверенность, что эти меры будут способствовать предупреждению такого рода преступлений, выявлению и своевременному «оказанию помощи» лицам, «страдающим теми, или иными половыми и сексуальными отклонениями».

Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак рассказывает о введении в стране принудительной кастрации педофилов и согласии Лукашенко штрафовать за "пропаганду нетрадиционных семейных отношений", 19 июня 2023 года. Фото: Telegram-канал Генеральной прокуратуры Беларуси

«Глава государства согласился с предложениями Генпрокуратуры о проработке вопроса об усилении ответственности родителей за надлежащее воспитание детей, введения административной ответственности за пропаганду чайлд-фри, пропаганду нетрадиционных семейных отношений, педофилии, смены пола», - уточнила представительница белорусской генпрокуратуры.