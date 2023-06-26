Шойгу нашелся

Министр обороны России, который смог убежать от наемников ЧВК «Вагнер» в минувшую пятницу, впервые появился на публике. Молча.
Руководитель военного министерства РФ Сергей Шойгу впервые появился перед видеокамерами после начала так называемого «марша справедливости», он же «поход на Москву», он же вооруженный мятеж, который в минувшую субботу организовали наемники Евгения Пригожина из ЧВК «Вагнер».
Telegram-канал Минобороны России опубликовал кадры, где Шойгу сначала летит в вертолете, а потом изучает некие карты вместе с другими военными чиновниками. Звук в видео при этом отсутствует, но комментарий пресс-службы гласит, что записи сделаны на территории Украины.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск», - утверждается в сообщении.
Шойгу появляется в кадре без своего постоянного спутника начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
После того, как боевики из ЧВК «Вагнер» в ночь с пятницы на субботу взяли под контроль штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, шеф наемников Евгений Пригожин заявлял, что им не удалось пленить министра обороны, который бежал с территории штаба, куда он якобы приезжал для руководства ударами по лагерям вагнеровцев.
«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба, для того чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней. Зачем он наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», - утверждал Пригожин поздно вечером в пятницу.
В субботу утром, общаясь на территории штаба ЮВО Минобороны РФ с замминистра обороны Евкуровым и замначальника Генштаба Алексеевым, Пригожин заявил, что не прекратит контролировать военные объекты Ростова-на-Дону, пока ему не выдадут Шойгу и Герасимова.
После этого боевики ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Москвы. Не дойдя всего двести километров до столицы, Пригожин развернул свою частную армию обратно. Хронология заявлений шефа ЧВК и представителей официальных властей описана в нашем материале. Ни Шойгу, ни Герасимов никак не комментировали происходящее во время акции вагнеровцев.
Пригожин во время своего мятежа утверждал, что именно Шойгу и Герасимов несут овтетственность за многотысячные потери России на фронте, и для исправления ситуации они должны быть отсранены от управления армией.
«В ростовском морге министр обороны велел спрятать 2000 тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери», - утверждал Евгений Пригожин в начале своего мятежа.
После внезапного завершения похода вагнеровцев на Москву уже вечером в субботу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что уголовное дело в отношении шефа ЧВК «Вагнер» будет закрыто, а кадровые решения по Шойгу не ожидаются.
«Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи», - ответил в ночь на воскресенье представитель Кремля на вопрос журналистов, доверяет ли Путин Шойгу после всего произошедшего.
Евгений Пригожин перестал делать публичные заявления с вечера субботы. Его местонахождение неизвестно. В Кремле сообщали, что по договоренностям с Лукашенко шеф ЧВК «Вагнер» переедет в Беларусь.