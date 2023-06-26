Шойгу нашелся

После этого боевики ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Москвы. Не дойдя всего двести километров до столицы, Пригожин развернул свою частную армию обратно. Хронология заявлений шефа ЧВК и представителей официальных властей описана в нашем материале. Ни Шойгу, ни Герасимов никак не комментировали происходящее во время акции вагнеровцев.



Пригожин во время своего мятежа утверждал, что именно Шойгу и Герасимов несут овтетственность за многотысячные потери России на фронте, и для исправления ситуации они должны быть отсранены от управления армией.



«В ростовском морге министр обороны велел спрятать 2000 тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери», - утверждал Евгений Пригожин в начале своего мятежа.



После внезапного завершения похода вагнеровцев на Москву уже вечером в субботу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что уголовное дело в отношении шефа ЧВК «Вагнер» будет закрыто, а кадровые решения по Шойгу не ожидаются.



«Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи», - ответил в ночь на воскресенье представитель Кремля на вопрос журналистов, доверяет ли Путин Шойгу после всего произошедшего.



Евгений Пригожин перестал делать публичные заявления с вечера субботы. Его местонахождение неизвестно. В Кремле сообщали, что по договоренностям с Лукашенко шеф ЧВК «Вагнер» переедет в Беларусь.