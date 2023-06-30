Вид комаров-переносчиков заболевания, которое вызывает воспаление головного мозга и может приводить к параличу, обнаружен в соседней Финляндии.
«После осмотра гениталий». Комары-переносчики лихорадки Западного Нила обнаружены в 260 километрах от Таллинна
Хельсинкский университет сообщает об обнаружении в Финляндии комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила.
«В прибрежном муниципалитете Пори был обнаружен вид комаров, ранее не зарегистрированный в Финляндии. Culex Modetus стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии, и самым северным зарегистрированным видом в Европе. Предыдущие находки, расположенные ближе всего к Финляндии, но южнее, были сделаны в Ленинградской области в России и в Сконе в Швеции», - сказано в сообщении на сайте университета.
Открытие было сделано вирусологом Лорной Калвервел по итогам анализа комаров, которых исследователи собирали еще в 2022 году.
«Один экземпляр мужского пола был идентифицирован после осмотра гениталий и проведения анализа ДНК», - уточняет Хельсинкский университет.
Сама ученый считает маловероятным, что выявленный комар вида Culex Modetus - единственный представитель этого вида в Финляндии.
Culex Modetus распространяет вирус Западного Нила, флавивирус в южной Европе между птицами и людьми или между птицами и лошадьми. В большинстве случаев вирус Западного Нила вызывает у людей легкую инфекцию с такими симптомами как лихорадка, головная и мышечная боль, но в некоторых случаях вирус может вызывать неврологическое заболевание. Вирус способен вызывать воспаление оболочек головного мозга, иногда приводя к менингоэнцефалиту, который провоцирует паралич. Способность комаров вида Culex Modetus передавать вирус лихорадки Западного Нила была доказана в 2007 году. Эти комары также могут переносить вирусный патоген калифорнийского энцефалита и другие опасные возбудители.
Изначально эти комары были обнаружены в Африке, но позже выявлены в том числе в Хорватии, Чехии, Словакии, Греции, Венгрии, Италии, Испании, Дании и Швеции. В 2010 году их нашли в Англии. Значительное количество экземпляров Culex Modetus было обнаружено в 2018 году в Ленинградской области России, где ранее были известны лишь единичные находки.
Калвервел уверена, что в настоящее время эти комары не опасны для жителей Финляндии. И до сих пор в стране не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса лихорадки Западного Нила от комаров млекопитающим. Однако ученый, которая с 2012 года изучила более 111 000 комаров, предупреждает, что необходим регулярный анализ ситуации.
«Потому что изменение климата, вероятно, изменит количество видов комаров в долгосрочной перспективе. Некоторые из них могут вымереть, но шансы вторжения видов с юга в Финляндию возрастут, если климат потеплеет, а зимы станут мягче», - предупреждает эксперт.
И риски связаны далеко не только с лихорадкой Западного Нила.
«Некоторые виды из южной Европы способны передавать другие болезнетворные микроорганизмы, которые еще не обнаружены в Финляндии, поэтому необходимо продолжать исследования, чтобы поддерживать понимание того, какие патогенные микроорганизмы где встречаются и представляют ли они реальный или потенциальный риск для человека, или здоровья животных», - уверена Лорна Калвервел, чье открытие описано и опубликовано в научном журнале Европейской ассоциации по борьбе с комарами.
После нападения на Украину в 2022 году Москва регулярно пытается пугать мир «боевыми комарами НАТО». В ноябре 2022 года Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил резолюцию РФ о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий Украины. Москва утверждала, что США помогают Киеву работать над проектами военного использования насекомых. В разгар пропагандистской шумихи в РФ по этой теме известный вирусолог Константин Чумаков в интервью Rus.Postimees допускал, что именно Россия может применить биологическое оружие на фоне проблем своей армии в Украине.
Финский муниципалитет Пори, где был выявлен вид комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, находится в 260 километрах от Таллинна по прямой. Считается, что комары самостоятельно могут преодолевать не более 15-ти километров.
Rus.Postimees обратился за комментариями к профильным экспертам и чиновникам Эстонии.