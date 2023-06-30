«После осмотра гениталий». Комары-переносчики лихорадки Западного Нила обнаружены в 260 километрах от Таллинна

«В прибрежном муниципалитете Пори был обнаружен вид комаров, ранее не зарегистрированный в Финляндии. Culex Modetus стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии, и самым северным зарегистрированным видом в Европе. Предыдущие находки, расположенные ближе всего к Финляндии, но южнее, были сделаны в Ленинградской области в России и в Сконе в Швеции», - сказано в сообщении на сайте университета .

Culex Modetus распространяет вирус Западного Нила, флавивирус в южной Европе между птицами и людьми или между птицами и лошадьми. В большинстве случаев вирус Западного Нила вызывает у людей легкую инфекцию с такими симптомами как лихорадка, головная и мышечная боль, но в некоторых случаях вирус может вызывать неврологическое заболевание. Вирус способен вызывать воспаление оболочек головного мозга, иногда приводя к менингоэнцефалиту, который провоцирует паралич. Способность комаров вида Culex Modetus передавать вирус лихорадки Западного Нила была доказана в 2007 году. Эти комары также могут переносить вирусный патоген калифорнийского энцефалита и другие опасные возбудители.

Изначально эти комары были обнаружены в Африке, но позже выявлены в том числе в Хорватии, Чехии, Словакии, Греции, Венгрии, Италии, Испании, Дании и Швеции. В 2010 году их нашли в Англии. Значительное количество экземпляров Culex Modetus было обнаружено в 2018 году в Ленинградской области России, где ранее были известны лишь единичные находки.