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Евгений Пригожин украшал свой дом фотографиями отрезанных голов

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rus.postimees.ee
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Евгений Пригожин улыбается, покидая захваченный ЧВК "Вагнер" штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, Россия 24 июня 2023 года.
Евгений Пригожин улыбается, покидая захваченный ЧВК "Вагнер" штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, Россия 24 июня 2023 года. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Опубликованы фотографии из дома шефа ЧВК «Вагнер». Интерьер особняка главаря наемников включает в себя кувалду «на случай важных переговоров» и снимки отрезанных голов, помещенные в золотые рамки.

Российские СМИ продолжают делиться подробностями того, что успели зафиксировать для истории оперативники за несколько дней, пока основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был фигурантом уголовного дела о вооруженном мятеже. Дело было закрыто ФСБ через четыре дня после возбуждения.

Петербургское издание «Фонтанка.ру» опубликовало фотографии из особняка Пригожина, где в том числе видно особое отношение бывшего повара Путина к здоровью. Как своему, так и своих оппонентов.

В загородном доме Пригожина в коттеджном поселке «Северный версаль» была обнаружена отдельная комната, оборудованная всем необходимым для реанимационных мероприятий в случае серьезных проблем со здоровьем. В медкабинете главаря наемников обнаружились аппараты, необходимые для длительного введения лекарств и питательных смесей в автоматическом режиме, аппарат ИВЛ, оксиконцентратор и реанимационная функциональная кровать.

В то же время, в жилище Пригожина нашлась большая кувалда с надписью «на случай важных переговоров», а также фотографии с отрубленными головами.

Когда были сделаны фото с целой россыпью человеческих голов, обрамленные в позолоченные рамки, не известно. Но о том, что наемники Пригожина жестоко пытали людей еще в Африке, записывая на видео экзекуции с расчленением тел, независимые журналисты рассказывали еще несколько лет назад.

ЧВК «Вагнер» похищает, пытает и убивает жителей Центральноафриканской республики

В той же серии фото от силовиков оказался снимок с парадным кителем Пригожина, на котором висели все награды шефа ЧВК «Вагнер». Помимо трех звезд героя, в том числе РФ и так называемых «народных» республик Донбасса, там нашлись еще около двадцати орденов и медалей.

По данным СМИ, Евгений Пригожин покинул территорию России после похода его наемников на Москву. Якобы главарь наемников занят обустройством полевых лагерей в Беларуси. В понедельник разыскиваемый ФБР международный преступник пообещал, что в ближайшее время мир увидит «следующие победы на фронте», связанные с ЧВК «Вагнер».

4 июля стало известно, что силовики вернули Пригожину 10 миллиардов рублей, которые были изъяты за четыре дня расследования уголовного дела о мятеже.

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