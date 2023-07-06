Евгений Пригожин украшал свой дом фотографиями отрезанных голов

Российские СМИ продолжают делиться подробностями того, что успели зафиксировать для истории оперативники за несколько дней, пока основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был фигурантом уголовного дела о вооруженном мятеже. Дело было закрыто ФСБ через четыре дня после возбуждения.

Петербургское издание «Фонтанка.ру» опубликовало фотографии из особняка Пригожина, где в том числе видно особое отношение бывшего повара Путина к здоровью. Как своему, так и своих оппонентов.

В загородном доме Пригожина в коттеджном поселке «Северный версаль» была обнаружена отдельная комната, оборудованная всем необходимым для реанимационных мероприятий в случае серьезных проблем со здоровьем. В медкабинете главаря наемников обнаружились аппараты, необходимые для длительного введения лекарств и питательных смесей в автоматическом режиме, аппарат ИВЛ, оксиконцентратор и реанимационная функциональная кровать.

В то же время, в жилище Пригожина нашлась большая кувалда с надписью «на случай важных переговоров», а также фотографии с отрубленными головами.

Когда были сделаны фото с целой россыпью человеческих голов, обрамленные в позолоченные рамки, не известно. Но о том, что наемники Пригожина жестоко пытали людей еще в Африке, записывая на видео экзекуции с расчленением тел, независимые журналисты рассказывали еще несколько лет назад.



ЧВК «Вагнер» похищает, пытает и убивает жителей Центральноафриканской республики

В той же серии фото от силовиков оказался снимок с парадным кителем Пригожина, на котором висели все награды шефа ЧВК «Вагнер». Помимо трех звезд героя, в том числе РФ и так называемых «народных» республик Донбасса, там нашлись еще около двадцати орденов и медалей.

По данным СМИ, Евгений Пригожин покинул территорию России после похода его наемников на Москву. Якобы главарь наемников занят обустройством полевых лагерей в Беларуси. В понедельник разыскиваемый ФБР международный преступник пообещал, что в ближайшее время мир увидит «следующие победы на фронте», связанные с ЧВК «Вагнер».