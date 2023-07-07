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Политик ⟩ Смысл государства не в том, чтобы заставить людей размножаться

Юрген Лиги
, член Рийгикогу (Партия реформ)
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Фото: Eero Vabamaegi/Postimees

В своем посте в Facebook член Рийгикогу Юрген Лиги разнес в пух и прах идеи партий и их поддерживающих предпринимателей, которые подразумевают «размножение народа» как мировоззрение.

«Сторонники Юри Ратаса имеют право называть это поддержкой их мировоззрения, когда находящийся под следствием банкир помогает партии, у которой тоже "букет" уголовных дел», - пишет в посте Юрген Лиги, член Партии реформ и бывший министр финансов. Он с сарказмом отметил, что предприниматель, помогающий партиям, упоминает даже конкретный закон, за который он им платит.

Этот пост Юргена Лиги написан по следам события, о котором мы писали вчера: собственник банка Bigbank Парвел Пруунсильд пожертвовал трем оппозиционным партиям в общей сложности один миллион евро. Этим шагом он хочет оценить понимание этими партиями важности высокого уровня рождаемости в Эстонии. Однако правление Центристской партии девятью голосами против семи решило вернуть Пруунсильду  пожертвованные им 300 000 евро. Крыло Юри Ратаса при этом поддерживало решение принять деньги. 

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