Политик ⟩ Смысл государства не в том, чтобы заставить людей размножаться

«Сторонники Юри Ратаса имеют право называть это поддержкой их мировоззрения, когда находящийся под следствием банкир помогает партии, у которой тоже "букет" уголовных дел», - пишет в посте Юрген Лиги, член Партии реформ и бывший министр финансов. Он с сарказмом отметил, что предприниматель, помогающий партиям, упоминает даже конкретный закон, за который он им платит.