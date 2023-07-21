20 июня суд удовлетворил ходатайство Государственной прокуратуры об экстрадиции гражданина Эстонии Андрея Шевлякова в США. В начале апреля ФБР потребовало, чтобы он был выдан американскому правосудию. Его подозревают в закупке электронного оборудования американского производства для российской армии.
Суд решил выдать гражданина Эстонии властям США
Ранее главный следователь Хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил, что 28 марта гражданин Эстонии Андрей Шевляков был задержан и его подозревают в закупке электронного оборудования американского производства (включая компоненты радаров и хакерское ПО) для правительства и военных РФ.
Во время ареста у обвиняемого было изъято 130 килограмм радиоаппаратуры и другие адресованные ему из США грузы.
«В течение многих лет хорошо продуманная сеть г-на Шевлякова якобы позволяла ему закупать чувствительные электронные устройства американского производства для российских военных, - пояснил Смит. - Приобретенная им нелегально высококлассная американская технология поставила под угрозу жизнь людей как в Украине, так и в США».
Напоминаем, что Андрей Шевляков, занимающийся торговлей электроникой уже более пятнадцати лет, стал объектом подозрений в контрабанде американской электроники в Россию с конца 2000-х годов.
В 2012 году возник первый так называемый СМИ России «шпионский скандал». Тогда США ввели санкции против 119 российских физических и юридических лиц, включая Шевлякова, и 46 их зарубежных партнеров за незаконные поставки американской микроэлектроники оборонным предприятиям России.
Имя Шевлякова находилось в «черном списке» импортеров в США. Шевляков обходил ограничения правительства США на импорт с помощью использования фиктивных компаний и выдуманных имен. Он использовал эти маскировки, чтобы совершать покупки чувствительной электроники и избежать ограничений, накладываемых на него.
Государственная прокуратура Эстонии настаивала, что выдача Андрея Шевлякова в Соединенные Штаты Америки для дальнейшего уголовного преследования юридически допустима и обоснована.
Харьюский уездный суд не удовлетворил ходатайство защитника о замене экстрадиционного ареста электронным наблюдением.