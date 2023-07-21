Суд решил выдать гражданина Эстонии властям США

Ранее главный следователь Хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил, что 28 марта гражданин Эстонии Андрей Шевляков был задержан и его подозревают в закупке электронного оборудования американского производства (включая компоненты радаров и хакерское ПО) для правительства и военных РФ.

Во время ареста у обвиняемого было изъято 130 килограмм радиоаппаратуры и другие адресованные ему из США грузы.

«В течение многих лет хорошо продуманная сеть г-на Шевлякова якобы позволяла ему закупать чувствительные электронные устройства американского производства для российских военных, - пояснил Смит. - Приобретенная им нелегально высококлассная американская технология поставила под угрозу жизнь людей как в Украине, так и в США».

Напоминаем, что Андрей Шевляков, занимающийся торговлей электроникой уже более пятнадцати лет, стал объектом подозрений в контрабанде американской электроники в Россию с конца 2000-х годов.

В 2012 году возник первый так называемый СМИ России «шпионский скандал». Тогда США ввели санкции против 119 российских физических и юридических лиц, включая Шевлякова, и 46 их зарубежных партнеров за незаконные поставки американской микроэлектроники оборонным предприятиям России.

Имя Шевлякова находилось в «черном списке» импортеров в США. Шевляков обходил ограничения правительства США на импорт с помощью использования фиктивных компаний и выдуманных имен. Он использовал эти маскировки, чтобы совершать покупки чувствительной электроники и избежать ограничений, накладываемых на него.

Государственная прокуратура Эстонии настаивала, что выдача Андрея Шевлякова в Соединенные Штаты Америки для дальнейшего уголовного преследования юридически допустима и обоснована.