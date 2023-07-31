Евгений Пригожин заявил о приостановке вербовки в ЧВК «Вагнер», но пообещал вернуть набор наемников, когда определятся новые задачи этой частной армии. Комментировать новости о переброске своих головорезов к границе с Польшей он не стал.
«Во имя величия России». Пригожин заявил о новых задачах ЧВК «Вагнер» после шума на границе с Польшей
Главарь наемников частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в понедельник, 31 июля, выступил с заявлением впервые после того, как пресса сообщила о выдвижении его боевиков к белорусско-польской границе. Комментировать маневры вагнеровцев по территории Беларуси бывший повар Путина не стал, но обратился к сторонникам, которые хотят вступить в ЧВК.
«В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – "Группа Вагнера" продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», - цитирует заявление Пригожина один из связанных с ЧВК Telegram-каналов.
По словам «главнокомандующего» ЧВК «Вагнер», многие его наемники в настоящее время находятся в отпуске после «длительного периода очень напряженной работы». При этом Пригожин выразил сожаление, что немногие его боевики согласились сменить место своей службы.
«Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) "группу", которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы, безусловно, займемся набором», - добавил Пригожин.
После так называемого мятежа в конце июня, когда колонны боевиков Пригожина двинулись на Москву с юга России, ЧВК «Вагнер» лишилась тяжелой военной техники и переехала в Беларусь.
23 июля человек, занимающий кресло лидера Беларуси, Александр Лукашенко, на встрече с Владимиром Путиным заявил, что размещенные в стране наемники ЧВК «Вагнер» якобы рвутся в Варшаву, чтобы поквитаться за поставки оружия из Польши в Украину. После этого власти Польши заявили, что готовы к совместным со странами Балтии ответным действиям в случае провокации на границе. Разговоры о вагнеровцах в Польше - это информационная кампания, заявлял после бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в худшем случае целью вагнеровцев могут стать литовский Вильнюс или латвийский Даугавпилс.
«Когда маньяк угрожает вас убить, его слова приходится воспринимать всерьез»: пойдут ли наемники из ЧВК «Вагнер» на Польшу?
В минувшие выходные премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 наемников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси, переброшены в район так называемого «Сувалкского коридора» - узкого участка границы Польши и Литвы между Беларусью и Калининградской областью РФ, которая связывает страны Балтии с остальной территорией ЕС.