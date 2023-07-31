«Во имя величия России». Пригожин заявил о новых задачах ЧВК «Вагнер» после шума на границе с Польшей

Главарь наемников частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в понедельник, 31 июля, выступил с заявлением впервые после того, как пресса сообщила о выдвижении его боевиков к белорусско-польской границе. Комментировать маневры вагнеровцев по территории Беларуси бывший повар Путина не стал, но обратился к сторонникам, которые хотят вступить в ЧВК.

«В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – "Группа Вагнера" продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», - цитирует заявление Пригожина один из связанных с ЧВК Telegram-каналов.

По словам «главнокомандующего» ЧВК «Вагнер», многие его наемники в настоящее время находятся в отпуске после «длительного периода очень напряженной работы». При этом Пригожин выразил сожаление, что немногие его боевики согласились сменить место своей службы.

«Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) "группу", которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы, безусловно, займемся набором», - добавил Пригожин.