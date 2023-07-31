Дипломатическое представительство РФ в Таллинне назвало бывшего журналиста Бабченко хулиганом и напомнило Эстонии об обязательстве защищать иностранные посольства от вандалов.
Посольство России призывает полицию Эстонии наказать Аркадия Бабченко
Российские дипломаты в Эстонии прокомментировали нашумевшую выходку бывшего российского военного и журналиста Аркадия Бабченко, который в ночь с субботы на воскресенье разбил о фасад российского посольства на улице Пикк несколько куриных яиц. Действия Бабченко дипломаты трактуют как «акт вандализма», а самого яйцеметателя они называют «хулиганом».
«Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании. Призываем полицию к должному наказанию виновного», - сказано в сообщении на сайте посольства РФ.
Дипломаты из Москвы напоминают, что это не первый инцидент с участием критиков Путина и российской внешней политики и сожалеют, что прежние «неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели».
«До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб, - сетуют в российском посольстве, не уточняя, о каком ущербе идет речь и когда он был причинен. - В соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений Посольства от нанесения ущерба».
В начале 2023 года посол России в Эстонии заявлял о нападениях на автомобили посольства в Таллинне. «Поцарапано то ли 15, то ли 16 машин», - утверждал тогда российский посол.
Сам Аркадий Бабченко в комментарии Rus.Postimees заявил, что проходил мимо посольства России «случайно», яйца он нес в сумке, а его действия с яйцами на улице Пикк «естественны» в условиях российской агрессии. Вместе с тем на видео, которое он сам и опубликовал, видно, как яйца журналист вынимает не из сумки, а из карманов, после метания которых подходит к полицейской машине и поднимает руки, демонстрируя готовность сдаться.
Уже после того, как действия Бабченко стали предметом широкого обсуждения в СМИ, он опубликовал очередной пост в своих аккаунтах с реквизитами для сбора денег.
Обе ссылки предлагают жертвовать деньги в помощь Вооруженным силам Украины.
Бабченко не сомневается, что его ждет денежный штраф за четыре яйца, которые он бросал под видеонаблюдением неизвестного оператора.
«У каждого человека есть право выразить свое мнение. Что же касается моего штрафа, то я не знаю, какова будет сумма. Само разбирательство начнется через месяц, 29 августа. Я не знаю, чем вообще дело закончится», - сказал Бабченко Rus.Postimees.
С 2017 года Бабченко жил в Украине. После истории с заказным убийством, когда журналист якобы был убит в Киеве, но позже оказалось, что он жив, а инсценировка была нужна СБУ, Бабченко сначала перебрался в Израиль, а позже в Эстонию.