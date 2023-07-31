Посольство России призывает полицию Эстонии наказать Аркадия Бабченко

Российские дипломаты в Эстонии прокомментировали нашумевшую выходку бывшего российского военного и журналиста Аркадия Бабченко, который в ночь с субботы на воскресенье разбил о фасад российского посольства на улице Пикк несколько куриных яиц. Действия Бабченко дипломаты трактуют как «акт вандализма», а самого яйцеметателя они называют «хулиганом».

«Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании. Призываем полицию к должному наказанию виновного», - сказано в сообщении на сайте посольства РФ.

Дипломаты из Москвы напоминают, что это не первый инцидент с участием критиков Путина и российской внешней политики и сожалеют, что прежние «неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели».

«До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб, - сетуют в российском посольстве, не уточняя, о каком ущербе идет речь и когда он был причинен. - В соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений Посольства от нанесения ущерба».

В начале 2023 года посол России в Эстонии заявлял о нападениях на автомобили посольства в Таллинне. «Поцарапано то ли 15, то ли 16 машин», - утверждал тогда российский посол.