Был ли на самом деле вывоз двух ракет из Эстонии в Россию?

Полиция и таможенный департамент Эстонии не стали комментировать утверждения российских силовиков о возможности перевалки оружия через границу с РФ. Ранее ФСБ заявила об уголовном преследовании иностранца, который якобы смог провести в Россию через Эстонию две переносные ракеты класса «земля-воздух». Rus.Postimees попытался разобраться, фейк это или нет.
Новость Rus.Postimees минувшего вторника вызвала живой читательский интерес. Не каждый день услышишь о том, что в условиях большой войны в Европе через Эстонию якобы можно ввозить оружие в Россию, о чем сообщили российские государственные информационные агентства.