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Был ли на самом деле вывоз двух ракет из Эстонии в Россию?

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, журналист
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Военнослужащий армии Венесуэлы запускает ракету «Игла», сидя на БТР во время соревнований мастеров противовоздушной обороны в портовом городе Ейск недалеко от украинского Мариуполя, Россия, 9 августа 2015 года.
Военнослужащий армии Венесуэлы запускает ракету «Игла», сидя на БТР во время соревнований мастеров противовоздушной обороны в портовом городе Ейск недалеко от украинского Мариуполя, Россия, 9 августа 2015 года. Фото: REUTERS / Maxim Zmeyev

Полиция и таможенный департамент Эстонии не стали комментировать утверждения российских силовиков о возможности перевалки оружия через границу с РФ. Ранее ФСБ заявила об уголовном преследовании иностранца, который якобы смог провести в Россию через Эстонию две переносные ракеты класса «земля-воздух». Rus.Postimees попытался разобраться, фейк это или нет.

Новость Rus.Postimees минувшего вторника вызвала живой читательский интерес. Не каждый день услышишь о том, что в условиях большой войны в Европе через Эстонию якобы можно ввозить оружие в Россию, о чем сообщили российские государственные информационные агентства.

Пропаганда РФ утверждала, что сразу два ПЗРК «Игла», переносные ракеты, необходимые для поражения летающих целей, были ввезены в Россию через Эстонию в октябре 2022 года, а мужчина, который вез эти ракеты в автомобиле, теперь обвиняется не только в контрабанде оружия, но еще и в подготовке теракта. Мужчине по имени Виктор Якушин, который, как утверждает ТАСС, родился в 1972 году, грозит до 20 лет лишения свободы.

В сообщениях российских СМИ особенно подчеркивается, что арестованный контрабандист – гражданин Украины, что в новой правовой реальности РФ как бы заранее лишает иностранца шансов легко отделаться. Российские силовики любят отчитываться о поимке «диверсантов», даже если за технику для шпионажа выдаются винтажные фотокамеры позапрошлого века.

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