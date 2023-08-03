Был ли на самом деле вывоз двух ракет из Эстонии в Россию?

Новость Rus.Postimees минувшего вторника вызвала живой читательский интерес. Не каждый день услышишь о том, что в условиях большой войны в Европе через Эстонию якобы можно ввозить оружие в Россию , о чем сообщили российские государственные информационные агентства.

Пропаганда РФ утверждала, что сразу два ПЗРК «Игла», переносные ракеты, необходимые для поражения летающих целей, были ввезены в Россию через Эстонию в октябре 2022 года, а мужчина, который вез эти ракеты в автомобиле, теперь обвиняется не только в контрабанде оружия, но еще и в подготовке теракта. Мужчине по имени Виктор Якушин, который, как утверждает ТАСС, родился в 1972 году, грозит до 20 лет лишения свободы.



В сообщениях российских СМИ особенно подчеркивается, что арестованный контрабандист – гражданин Украины, что в новой правовой реальности РФ как бы заранее лишает иностранца шансов легко отделаться. Российские силовики любят отчитываться о поимке «диверсантов», даже если за технику для шпионажа выдаются винтажные фотокамеры позапрошлого века.