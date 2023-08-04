Расизм дорого стоит политикам Финляндии. Проигравшие выборы соцдемократы снова популярнее правых

Из-за скандалов с расизмом, коалиционеры и партия «Истинные финны» потеряли поддержку в Финляндии, в особенности среди женщин и молодых избирателей, сообщает местное издание Yle, которое только что провело исследование партийных симпатий избирателей.

Спустя четыре месяца после победы правых на парламентских выборах и поражения партии Санны Марин, социал-демократы снова на первом месте. Сейчас им симпатизируют 22,8% финнов. Коалиционная партия правых политиков потеряла более 2% сторонников и оказалась на втором месте с результатом 19,8%. «Истинные финны» показывают результат в 19,2%.

По итогам апрельских выборов «Национальная коалиция» нового премьера Петтери Орпо получила 20,8% голосов избирателей, «Истинные финны» - 20,1 %, а социал-демократы экс-премьера Санны Марин - 19,9 %.

По словам руководителя исследований компании Taloustutkimus Юсси Вестинен, результаты опроса отражают период политической турбулентности, во время которого его проводили.

«В июле один расистский скандал за другим испытывали правительство на прочность», – объясняет результаты эксперт.

Коалиционная партия и «Истинные финны» потеряли поддержку в особенности среди женщин и избирателей возрастом до 35 лет. По словам Вестинена, женщины, как правило, толерантнее мужчин. Они чаще приветствуют многокультурность и более нетерпимы к расизму.

При этом скандалы, вызванные расистскими взглядами некоторых победителей апрельских выборов, ударили больнее по коалиционерам, нежели по «Истинным финнам».

«Похоже на то, что расистские публикации и высказывания не стали проблемой для большинства электората "Истинных финнов"», - заключил Вестинен.

В конце июня новый министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила, оказавшийся в эпицентре неонацистского скандала, решил покинуть свой пост. До этого он смог избежать увольнения через процедуру вотума недоверия, которую организовали в парламенте оппозиционеры.

Министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила отвечает на вопросы журналистов после того, как ему был вынесен вотум недоверия за связи с неонацистами, Хельсинки, 28 июня 2023 года. Фото: Eeva-Maria Brotherus / Lehtikuva / AFP

Юннила, который в прошлом допускал расистские высказывания и участвовал в акциях ультраправых, даже был вынужден заявить, что он осуждает Холокост.