Яна Ронин: «Все, что я создаю, приходит из "черного вигвама"»

Rus.Postimees презентует альбом певицы, которая родилась в Таллинне, стала актрисой в Санкт-Петербурге, но вернулась в Эстонию. В интервью Яна Ронин рассказала не только о своей новой работе Blue Devils, но и об ошибочности многих ассоциаций и суждений, невозможности разделения культур, неизбежности света после тьмы. И, конечно, о любви, как универсальном средстве выживания здесь и сейчас.
Яна Ронин - 26-летняя амбициозная и многообещающая исполнительница альтернативной музыки. Исполняя свои песни на трех языках - русском, английском и эстонском, - актриса и режиссер охватывает широкий спектр музыкальных жанров, от трип-хопа до симфо-блюза с гаражным роком. Ронин, которая сама снимает свои клипы, 6 августа выпускает новый альбом Blue Devil’s, который был создан вместе с молодым петербургским композитором Ильей Нефедьевым.
«Сквозь грядущего прошлого мрак
Разглядеть стремится маг
Меж двух миров выход един
Огонь, со мной иди…»
Phillip Michael Gerard, Twin Peaks
- Яна, для начала блиц. Короткий вопрос. Короткий ответ. Ты родилась и выросла в Таллинне? В каком районе?
- Я родилась в Таллинне в районе Мустамяэ. Все свое детство провела здесь, с рождения до выпуска из школы.
- Какая группа была любимой в 15 лет, а какая в 20?
- В 15 лет я была фанаткой Avril Lavigne и Tokio Hotel. Сейчас в целом ничего не изменилось, но теперь я много и по чуть-чуть всего слушаю. Сейчас прямо слушала Billie Eilish.
- Любимое время года?
- Зима.
- Наш человек. Кошки или собаки?
- Собаки.
- Гитара или синтезатор?
- Гитары.
- Какое место в Санкт-Петербурге любимое?
- Булочная Вольчека (смеется).
- Так это весь Петербург (сеть пекарен охватывает весь город – прим.ред.)!
- Так и отлично!
- Людей убивать можно?
- Нет. Никогда и никаких.
- Тогда подробнее. Ты еще один гражданин Эстонии, который вернулся из РФ после начала войны?
- Я вернулась не так давно. Не знаю, насколько прямолинейно это можно связывать. Но не без этого, конечно.
- Чем ты там занималась, как долго и почему вернулась?
- Я закончила театральный факультет в институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Потом жила в Питере и Москве на два города. Пыталась всеми силами пробиться в кинематограф, найти себя на театральных площадках. Но поняла, что не хочу пытаться куда-то вклиниться, а хочу делать свое. Имея высокие планки по отношению к самой себе, очень сложно делать что-то не самому, а пытаться на кого-то работать.
Собственный взгляд очень мешает коллективной работе, если проект не твой, а чужой. И я решила сконцентрироваться на развитии себя самой. Как бренда. Хотя это плохая формулировка. Я со своими немногочисленными единомышленниками стала снимать короткие видео. Когда началась музыка, стали делать клипы. Моя команда в основном осталась в Питере, но это нам не мешает продолжать творить.
- В России в кино ты играла эпизодические роли. В одном сериале – любовницу. В «Вертинском» – проститутку…
- Да! Это мое амплуа! Конечно, меня никто не заставлял, но есть несколько факторов. Когда ты студент-актер, ты готов соглашаться на различные предложения, потому что не знаешь, что, где и когда выстрелит. Любовница? Ок. Ведь кто-то заметит и пригласит, и я буду главной героиней! Все мы в это верим поначалу. Да, это наивно. Но в этом есть своя прелесть. Ты не спишь ночами, утром на учебу, потом смена в каком-нибудь ужасном сериале для телеканалов, которые смотрят в фоновом режиме пенсионеры. И ты потом ищешь ту секунду в кадре с собой. Ради опыта это неплохо.
Ну и, конечно, на выбор таких ролей играет мой внешний вид. Сейчас я, может быть, не так миловидно выгляжу, но в целом у меня амплуа роковой блондинки. Похохотать, пофлиртовать в кадре, заигрывать с кем-то. Стереотипы в кино никто не отменял. Как бы по-бунтарски я не открывала дверь в аудиторию, где идет кастинг, все равно они увидят блондинку с голубыми глазами с широкой улыбкой. Кого может играть такая девушка? (улыбается)
- Стереотипы мужиков. Но ведь мы вроде все шагаем в будущее. Или все разговоры про равенство полов – фигня?
- Я верю, что это не фигня. Но я не так сильно за этим слежу. Вообще многое зависит от целей людей, которые занимаются производством. Если это те же сериалы, конечно, ни о каком равенстве там никто не думает. Там половина бюджета распихивается по карманам, а все, что осталось, пытаются быстро как-то более-менее прилично потратить на съемки, чтобы положенное в карман пойти тратить. А если говорить о фестивальном кино, которое конкурентно на рынке, то там совершенно другой уровень. Вот там стереотипов меньше.
- То есть с РФ ты не рассталась?
- На данный момент я понимаю, что любые проекты в России у меня будут проходить большое количество фильтров, чтобы я понимала на 100%, какой вклад это даст мне лично и всем остальным.
- После начала войны многое ведь изменилось. У тебя паспорт гражданина Эстонии. Кино в РФ снять без государственных денег теперь просто нереально. А если позовет условный «Первый канал», для которого ты играла в сериале «Вертинский»?
- Слабо это себе представляю. Это же называется государственный заказ. Сейчас пошли очень жесткие критерии по темам, на которые в РФ снимают кино. И это не то, чем бы я хотела заниматься. Я не буду поддерживать это своим участием.
- У нас есть понятный пример с Юлией Ауг, которой вообще перекрыли возможность работать в РФ. Но она была и остается активна в политических оценках.
- Я об этом не говорю потому, что не считаю себя компетентной в этом плане. Я больше про творчество. Я за то, чтобы само по себе творчество было все же аполитичным. Это не отменяет призыва к любви и миру во всем мире. Я не хочу все смешивать в одну кучу.
- А как ты относишься к тем, кто считает, что любые контакты с Россией сегодня недопустимы? У тебя только что вышел фильм в России, где ты значишься продюсером – «Фаталити».
- Я вообще против позиций, которые делят все на черное и белое. Только так, или только так. Настолько критично занимать какую-либо позицию я считаю неправильным. Мир так не делится. Есть огромная палитра цветов, которые невозможно исключить. Видимо, я не понимаю такую позицию – все искоренить и вырубить. Я сама сохраняю возможность передвигаться между странами. Для меня нечто светлое впереди еще все-таки есть. Все мои контакты в России – это все независимое производство, которое никак государством не спонсируется.
- Для многих, кто против войны, любые контакты с Россией теперь недопустимы. Сталкивалась с таким?
- Меня лично это не коснулось. Но когда все эти события начались, это был март 2022 года, я тогда записала в Москве кавер на песню Цоя «Легенда». Это видео завирусилось в Tik-Tok. Больше пяти миллионов просмотров. Очень много комментариев было как раз таких: «За наших! За Россию!», «Молодец, сестра». Но я несла абсолютно другой месседж этим видео. Я говорила о том, насколько страшно столкнуться со смертью. Что жизнь и смерть переплетаются…
А просмотры у этого видео накрутились как раз за счет аудитории, которая не умеет рационально смотреть на происходящее. Какой-то зомби-апокалипсис… Они не могут понять простого. Люди как будто зомбированы. Мне шли комментарии с аватарками российских гербов, символики этой всей. Правда, было страшно. Как будто бы у людей нет даже секунды задать себе вопрос «куда я иду?», «а что там, куда я иду?» У многих разум как будто бы отключен. И их миллионы! И это маленький процент тех, кто наткнулся на мое видео. А сколько их на самом деле?!
- Ты знаешь, что сын Виктора Цоя Александр назвал свой сольный проект «Ронин»? Правда, уже переименовал.
- Да (улыбается).
- А еще у Сергея Михалка есть песня «Ронин». В твоем случае Ронин - это просто сокращение фамилии, или есть отсылка к средневековой Японии?
- Для меня это все вместе. Это и приятная случайность с фамилией, которая была мне дана при рождении – Пронина. Это и то, как я себя в целом ощущаю. Если переводить это слово, то это самурай, у которого нет хозяина. Странник. Пилигрим, блуждающий по волнам. Тот, кто сам по себе. Один. Мне хочется это ощущение сохранить, несмотря на то, что я регулярно в творческих союзах. Важно быть самим собой. Важно уметь быть наедине с собой. Осознавать, кто ты сам по себе, а не кто ты в толпе, которая не способна осознавать. Для меня лучше остаться в одиночестве, чем плыть бессознательно по течению, когда, типа, не страшно.
- И с той, и с этой стороны границы постоянно говорят: «Надо определяться». То есть ты – бунтарь, который прямо говорит им всем: «идите в жопу»?
- Да. Я – гражданин мира.
- Так ведь и Елена Исинбаева тоже «гражданин мира» теперь, сидя в Испании и несмотря на то, что помогала Путину обнуляться и пиарила российскую армию с Шойгу. Осторожнее надо теперь с этим термином…
- Да ладно. Я ничего не боюсь.
- Тогда перейдем уже, наконец, к твоему альбому – Blue Devils. О чем он?
- Мне очень давно хотелось прикоснуться к жанру трип-хоп. А он находит свои корни в блюзовом звучании, которое было замедлено и переработано. Плюс, я очень люблю Lo-Fi подход. Для меня это True. Это уже третий альбом, который я записала на наушники от айфона, которые у меня в сумке валяются все время…
- То есть наушники использованы в качестве микрофона?
- Совершенно верно.
- Теперь многое становится понятно про звук этой записи!
- Мне вся эта эстетика показалась близкой. Вроде бы источник из классической музыки, но в то же время андеграунд. Начала сама изучать. Увидела, что есть трактовка термина Blues, которая говорит, что он произошел от сочетания двух слов Blue и Devils. Если говорить по-русски – «тоска зеленая». Мне так это понравилось. Я поняла, что это название альбома. И я не стала дальше копаться в объяснениях. Это как с татуировками. Многие считают, что каждая татуировка должна что-то значить обязательно. Да почему? Если ты чувствуешь, что это твое, зачем что-то объяснять?
- Песни – твои?
- Тексты мои. А музыка - талантливого парня из Питера. Мы учились в одном институте. Мы пересекались на нескольких тусовках, а потом он стал подарком судьбы. Как он мне предлагал варианты треков под мои тексты, как мы с полуслова дальше сочиняли вместе, это подарок судьбы... У меня до сих пор от прослушивания его музыки наворачиваются слезы. Не верю, что это музыка моего альбома.
- Глядя на обложку, я сразу вспомнил культовый фильм Дэвида Линча «Синий Бархат»…
- О, да…
-… и историю, рассказанную там Изабеллой Росселлини. Не случайные ассоциации?
- Дело в том, что мне сложно сказать, кто меня вдохновляет в музыке. Но все альбомы, которые у меня есть, особенно новый, вдохновлены Дэвидом Линчем. Для меня он не просто кинорежиссер. Это художник во всех направлениях, которые только можно придумать в искусстве. Кино, живопись, музыка. Существующие и несуществующие жанры.
Это человек, на которого мне хотелось бы равняться. Хоть как-то прикоснуться к тому, как он это все создает. Конечно, эти ассоциации не случайны. Но это все происходит интуитивно у меня. Это бессознательные образы. Видимо, это похоже на трансцедентальную медитацию, которую любит Линч. Как ко мне приходят образы того же тизера к альбому, который уже опубликован.
Но как именно это все работает, я не знаю. Я абсолютно не образована в плане истории искусства. Не знаю фактов, которые должен знать уважающий себя человек, чтобы поддерживать беседу по этим темам. Все, что я создаю, приходит ко мне из какого-то «черного вигвама» (смеется).
- Из «черного вигвама» (место, откуда появляется зло в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» - прим.ред.) к нам всем пришло полтора года назад… Скорее бы уже свалило назад. Хотя, как показывает третий сезон «Твин Пикс», хэппи-энда не будет. Музыкально этот релиз отсылает к другой музе Линча - Кристе Белл. Только у Кристы больше жизни. У тебя получилось совсем мортально. Именно так и надо сейчас, или настоящее не влияет?
- Мне нравится копаться в мрачном. Многие боятся этого. И очень зря. На мой взгляд, только через путь во мраке возможен выход к свету. В этом и есть прелесть. Пройти через собственных демонов. Найти свой путь. У меня он вот такой одинокий, ронинский. Но я вижу свет впереди. И мне не страшно идти к нему через мрак, который нас окружает каждый день. Не надо этого бояться. Странно, что люди не готовы к разговорам о чем-то не таком светлом и радужном. Боятся копаться в себе, что ли… Видимо, страшно признаться самим себе, что все мы сделаны из этого. Нет полностью светлых людей. На мой взгляд, это и странно – игнорировать темную сторону нашего существования. Какой смысл тогда от света вообще?
- Так ведь тьмы настолько много в условиях войны, что многие предпочитают просто не видеть ничего.
- Да. Но как тогда ценить свет? Вообще мне кажется, что в обществе идет обесценивание того, что нам был дан мир. Мы могли жить спокойно. Никого эти данности не вдохновляли. Всегда всем чего-то мало. Всегда всем кажется, что все плохо. Именно поэтому в мире такие вещи и происходят. Поэтому благодаря тьме есть шанс на осознание. Но дальше уже от каждого зависит.
- На прошлой работе уже был трек «Мгла». Такой, доведенный до абсолюта, то ли «Транквилизатор» Цоя, то ли та же его «Легенда». Как если бы Chelsea Wolfe вдохновилась «последним героем» КИНО. Это можно назвать реквиемом по прошлой жизни и тем надеждам, которые теперь невозможно реализовать?
- А почему невозможно? Всегда возможно что-то…
- Так ведь железный занавес постепенно все выше вдоль реки Нарова. То, что можно было два года назад, невозможно сейчас. А то, что пока еще возможно, не факт, что выживет завтра.
- Эти культуры неразделимы, какой бы занавес ни опускался. Хотим мы разделить эти культуры, или не хотим, невозможно одну вырезать из другой. Как я никогда не смогу назвать себя полностью русской или полностью эстонкой, если вдруг я захочу повесить на себя ярлык, которые я ненавижу в принципе. Это невозможно выбрать. Как я уже говорила, мир нельзя разделить на конкретные категории. Так же, как я не могу назвать жанр своего альбома. Каждый раз при отправке треков на цифровые площадки неделю думаю, что написать в графу «жанр».
- Как ты себе представляешь концерт такой музыки в Эстонии? Тут вообще есть такой слушатель?
- Из-за того, что я долгое время провела в Питере, мне приходится делать все с нуля, вне зависимости от того, что я тут родилась и училась в школе. Несмотря на друзей, все с чистого листа. Мечтаю найти своего слушателя. Мрачняк, который у меня получается, для тех, кто может поймать линчевский вайб.
- Так в Таллинне с дворцами колодцами чуть хуже, чем в Питере…
- Точно. Но я не теряю надежд. Я, наоборот, вдохновлена. Если кто-то хочет накинуться на меня, пусть накидывается.
- Согласна, что если у современного артиста нет травмы, или какого-то недуга, или синдрома, ему сложнее себя продать, быть услышанным?
- Нет. Это все очень индивидуально. У меня жизнь была всегда спокойной. Не могу сказать, что есть какой-то нереальный опыт, которым буду делиться я. Конечно, то, о чем ты спрашиваешь, это придает уникальности творцу. Но это же и оправдание для тех, кто сам не решается что-то сделать. «Конечно, он же особенный, поэтому он гений, а я-то не такой…» Использовать же это для продвижения, наверное, можно, если это стеб. Я всегда за несерьезный подход. Без чувства собственной важности все это делать. А если делать это все с серьезным видом ради зарабатывания денег, лишь бы хайпануть, то это отстой.
- Есть хороший пример, когда именно такой подход помог с зарабатыванием. Depeche Mode в 1987 году выпустили альбом Music For The Masses («музыка для масс» – прим.ред.). И это был как раз самоироничный прикол, а мир натурально вцепился в эти песни, понял буквально и сделал группу суперпопулярной. Сегодня они в Таллинне. Идешь?
- Нет. Денег нет на билет (смеется).
- Это же Певческое поле. Можно и бесплатно, из-за забора.
- Видимо, так и пойду (смеется).
- У тебя в канале есть кавер на песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». Она была написана Андреем Князевым. Он выступает в Москве в Лужниках 22 августа на пропагандистском концерте вместе с Чичериной, Вадимом Самойловым и прочими дядями, которые раньше носили пацифики, а теперь зигуют. Для тебя это не проблема?
- Я не была осведомлена… Но это тот случай, когда хочется, чтобы искусство было аполитичным. Когда у меня случился порыв, чтобы сделать свое видение этого текста и композиции, естественно, я ни о какой политике никогда не думала. Я в целом, признаюсь, мало знакома с текстами группы «Король и шут». Просто эта песня мне встретилась на волне шума от сериала про группу. Услышала песню, поняла, как бы я хотела, чтобы она звучала в моих наушниках. Взяла и сделала все это.
- Справедливости ради, Князев ранее не был замечен в пропагандистских проектах. В конце о важном. И часто молодежном. Легалайз однополых браков в такой стране, как Эстония, - это про что история? Про реальную готовность общества к редактуре многовекового уклада, или про желание политиков ярко заявить о себе на международной арене, заодно отвлечь общество от других проблем?
- Хотелось бы, чтобы это был первый вариант. Но как будто бы похоже на второй. Мне кажется, что это решение – смелый шаг. Но этот шаг должен быть искренним. Эта тема всегда имеет очень контрастные точки зрения, всегда источник разгорания очага как темы для обсуждений. Многие за. Многие против. И хочется, чтобы это не было причиной споров, а призывом к тому, что самое главное в мире – любовь. А не с кем, как, где, когда. Сейчас все это может выглядеть со стороны, как тот же хайп…
- К слову, про любовь. В России об этом говорит Юрий Шевчук. Что если что-то и делать с людьми, то только через любовь. Даже с теми, кто этого не способен понять сегодня. Редкий внятный христианский момент. Но настолько редкий, что есть стойкое ощущение, что хорошего впереди будет еще меньше. У тебя как с этим?
- У меня ощущение, что впереди хорошего много (улыбается).
- Тогда финальный момент. И тоже про смелость. Периодически энтузиасты пытаются поговорить вслух о легалайзе марихуаны. И в Эстонии, и в Латвии, и так далее . В ЕС это давно не табу для некоторых стран, а в других эти запахи живут, вне зависимости от готовности властей карать за это дело. На твой взгляд, это было бы благом?
- Я вообще не сторонник всех этих штук. Для меня этот конкретный легалайз не представляет личного интереса. Но я знаю, что у травы есть лечебные свойства, которые открыто используются в медицине. И как бы по-наркомански ни выглядел контент, который я делаю, мне для жизни и радости не надо употреблять ни это, ни алкоголь (смеется).