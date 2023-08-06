Яна Ронин: «Все, что я создаю, приходит из "черного вигвама"»

- Хотелось бы, чтобы это был первый вариант. Но как будто бы похоже на второй. Мне кажется, что это решение – смелый шаг. Но этот шаг должен быть искренним. Эта тема всегда имеет очень контрастные точки зрения, всегда источник разгорания очага как темы для обсуждений. Многие за. Многие против. И хочется, чтобы это не было причиной споров, а призывом к тому, что самое главное в мире – любовь. А не с кем, как, где, когда. Сейчас все это может выглядеть со стороны, как тот же хайп…

- К слову, про любовь. В России об этом говорит Юрий Шевчук. Что если что-то и делать с людьми, то только через любовь. Даже с теми, кто этого не способен понять сегодня. Редкий внятный христианский момент. Но настолько редкий, что есть стойкое ощущение, что хорошего впереди будет еще меньше. У тебя как с этим?

- У меня ощущение, что впереди хорошего много (улыбается).

- Тогда финальный момент. И тоже про смелость. Периодически энтузиасты пытаются поговорить вслух о легалайзе марихуаны. И в Эстонии, и в Латвии, и так далее . В ЕС это давно не табу для некоторых стран, а в других эти запахи живут, вне зависимости от готовности властей карать за это дело. На твой взгляд, это было бы благом?