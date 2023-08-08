Польский оператор нефтепровода «Дружба» возобновил прокачку российской нефти в Германию по ранее поврежденному участку
В Польше возобновили прокачку нефти на поврежденной нитке трубопровода «Дружба»
Технические службы PERN (польский оператор нефтепровода «Дружба») восстановили полную работоспособность поврежденного трубопровода. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании.
«Вторая нитка, по которой поставляется сырая нефть немецким клиентам, была полностью введена в эксплуатацию в понедельник вечером, - сказано в пресс-релизе. - Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние».
Первая нитка нефтепровода не прекращала работать на время ликвидации последствий разрушения.
«Впереди еще больше работы (после процесса ликвидации разлива нефти – прим.ред.). Мы будем стремиться к тому, чтобы территория была полностью очищена», - подчеркнул , председатель правления PERN Мирослав Сковрон.
Разгерметизация трубопровода «Дружба» была обнаружена вечером 5 августа на участке трубопровода в районе города Ходеч. О причинах инцидента не сообщается.
«В компании была назначена послеаварийная комиссия для выяснения причин, приведших к утечке», - уточнил польский оператор «Дружбы».
Это не первая проблема с прокачкой через этот трубопровод российской нефти для потребителей в ЕС после начала полномасштабной войны в Украине. В октябре 2022 года PERN уже сообщала об утечке в районе города Плоцка. В ноябре 2022 года часть трубопровода, по которой нефть перекачивается в страны Восточной Европы, не работала из-за отключения электроэнергии. Тогда в результате обстрела была повреждена электростанция, которая обслуживает работу трубопровода на территории Украины.
В феврале 2023 года Россия заявила о прекращении поставок в Польшу. В июне стало известно, что Венгрия, Словакия и Чехия намерены увеличить свои закупки российской нефти по южному маршруту трубопровода.