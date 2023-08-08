В Польше возобновили прокачку нефти на поврежденной нитке трубопровода «Дружба»

Технические службы PERN (польский оператор нефтепровода «Дружба») восстановили полную работоспособность поврежденного трубопровода. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании.

«Вторая нитка, по которой поставляется сырая нефть немецким клиентам, была полностью введена в эксплуатацию в понедельник вечером, - сказано в пресс-релизе. - Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние».

Первая нитка нефтепровода не прекращала работать на время ликвидации последствий разрушения.

«Впереди еще больше работы (после процесса ликвидации разлива нефти – прим.ред.). Мы будем стремиться к тому, чтобы территория была полностью очищена», - подчеркнул , председатель правления PERN Мирослав Сковрон.

Разгерметизация трубопровода «Дружба» была обнаружена вечером 5 августа на участке трубопровода в районе города Ходеч. О причинах инцидента не сообщается.

«В компании была назначена послеаварийная комиссия для выяснения причин, приведших к утечке», - уточнил польский оператор «Дружбы».

Польские пожарные на месте утечки на нефтепроводе «Дружба», Ходеч, Польша, 5 августа 2023 года. Фото: Anna Trzeciakowska REUTERS

Это не первая проблема с прокачкой через этот трубопровод российской нефти для потребителей в ЕС после начала полномасштабной войны в Украине. В октябре 2022 года PERN уже сообщала об утечке в районе города Плоцка. В ноябре 2022 года часть трубопровода, по которой нефть перекачивается в страны Восточной Европы, не работала из-за отключения электроэнергии. Тогда в результате обстрела была повреждена электростанция, которая обслуживает работу трубопровода на территории Украины.