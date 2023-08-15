Студия Postimees: Яна Тоом – о любимчиках Кремля, своей роли, выборах…

Чем объяснить повышенное внимание европарламентария Яны Тоом к высланным из Эстонии активистам? Каков план политика на приближающихся выборах в Европарламент?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Европарламента, вице-председатель Центристской партии Яна Тоом. Смотрите беседу в 14:00!
- Превращение политика в правозащитника – это проблема?
- Насколько уместны визиты эстонских политиков в Россию?
- Как обеспечить безопасность Эстонии в условиях нарастающего противоборства с Москвой?
- Будущее Центристской партии – под вопросом? Многое ли зависит от исхода выборов председателя?
- Каков план Яны Тоом на приближающихся выборах в ЕП?
- Насколько жетской будет конкуренция за место в Брюсселе?