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Студия Postimees: Яна Тоом – о любимчиках Кремля, своей роли, выборах…

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Чем объяснить повышенное внимание европарламентария Яны Тоом к высланным из Эстонии активистам? Каков план политика на приближающихся выборах в Европарламент?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Европарламента, вице-председатель Центристской партии Яна Тоом. Смотрите беседу в 14:00!

  • Превращение политика в правозащитника – это проблема?
  • Насколько уместны визиты эстонских политиков в Россию
  • Как обеспечить безопасность Эстонии в условиях нарастающего противоборства с Москвой?
  • Будущее Центристской партии – под вопросом? Многое ли зависит от исхода выборов председателя?
  • Каков план Яны Тоом на приближающихся выборах в ЕП?
  • Насколько жетской будет конкуренция за место в Брюсселе?
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