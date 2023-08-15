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Яна Тоом: оплачиваю юристов высланных лиц сама, иногда чувствую кровь на своем оперении

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • "У структур и органов вопросов ко мне не возникло"
  • "Не готова соответствовать чьим-то ожиданиям"
  • "Вижу цель, не замечаю препятствий"

Чем объяснить повышенное внимание европарламентария Яны Тоом к высланным из Эстонии активистам? Каков план политика на приближающихся выборах в Европарламент?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента, вице-председатель Центристской партии Яна Тоом.

Выдержки из беседы:

– Вы сменили статус политика на статус правозащитника? Чем объяснить вашу активность в отношении высланных из Эстонии лиц?

– Я всегда занималась защитой прав избирателя в той или иной форме. И это лишь небольшая часть моей работы. Просто данная тема с высылкой неграждан приковывает больше внимания внутри Эстонии.

Кроме того, спрос рождает предложение. У меня есть бюро, где юристы дают консультации. Вектор проблем, с которыми люди сталкиваются, к сожалению, изменился именно в эту сторону. Нам приходится реагировать.

– Вы не считаете проблемой правозащитную деятельность политиков?

– Абсолютно нет.

Это мое личное дело. Если я оплачиваю чьи-то судебные издержки из своих личных средств, это не должно никого касаться.

Зоя Палямар – это тот самый случай, это мои личные деньги. Речь не идет о каких-то фондах. Убеждена, что важно иметь доступ к правосудию. Кроме того, это знаковый сюжет. Видя такую ситуацию, более 60 тысяч наших неграждан чувствуют себя в стране крайне некомфортно.

И когда я читаю мнение Евгения Криштафовича, преподавателя гражданского права, о том, что негражданам теперь нужно серьезно задуматься, стоит ли им выезжать за границу, а то их могут и не впустить обратно, то становится очевидно, что случай Зои Палямар – опасный прецедент.

Если человек нарушил законодательство страны пребывания, в данном случае – Эстонии, то его нужно судить по законам Эстонии и в самой Эстонии, а не где-нибудь еще. Если бы все было сделано законно, Зою Палямар бы депортировали. Однако представители МВД дождались, пока она выехала из страны, чтобы захлопнуть дверь у нее перед носом. Они прекрасно понимали, что это пограничная ситуация.

Кроме того, у высылаемых граждан России есть страна, гражданами которой они являются. У серопаспортников нет такой страны. Нет во всем мире.

– Где находится грань между политиком и правозащитником?

– Если бы я на регулярной основе жертвовала деньги на приют для бездомных животных, никаких бы вопросов не возникло. Я большой фанат Всемирной декларации прав человека. И от этого должен отталкиваться любой политик.

– Насколько уместны визиты эстонских политиков в Россию?

– Зависит от цели визита и от политика. Предполагаю, что, если бы сейчас в Москву поехала Кая Каллас, наверное, она бы уже не была премьер-министром. Если же в Москву едет Олег Иванов (член правления партии „Koos" – прим.ред.), вопросов ни у кого не возникает.

Политики представляют своих избирателей. У многих жителей Эстонии есть тесные связи с Россией – личные, семейные. Если посмотреть статистику пересечения границы, то она вообще не снизилась. В данном случае не вижу никакой проблемы. Политики – не чиновники, они действуют согласно своему мандату и совести.

– Ваш визит в Россию был осужден и Юри Ратасом, и Михаилом Кылвартом…

– Не уверена, что Михаил Кылварт жестко осудил этот визит. Значит, Михаил не поедет в Россию. Например, у него там нет родственников, а у меня есть. И я совершенно четко знаю, что я там делала, и знаю, что у структур и органов вопросов ко мне не возникло.

– Что бы вы ответили тем, кто считает, что вы своими действиями наносите ущерб репутации Эстонии?

– Не знаю, кто эти люди и кто так утверждает. Такого уже не утверждает даже Полиция безопасности. Если об этом говорят политические конкуренты, то это такая ролевая игра. Все ждут поводов для нападения.

Юрген Лиги когда-то привел прекрасный аргумент. В тот момент его сильно критиковали, и он ответил, что эстонский парламент похож на стаю куриц (kanakariэст.яз.). Он не имел в виду, что все сидящие в зале – глупые курицы. Просто у этих птиц есть особенность: когда одна из них ранена и проступает кровь на оперении, остальные ее заклевывают. Такое поведение – часть политической жизни Эстонии. К сожалению. 

Иногда я чувствую, что на моем оперении появилась кровь. Приходится забиваться в угол, стряхивать кровь и жить дальше.

– Не кажется ли вам, что вы становитесь для Эстонии токсичным политиком?

– Я никогда не была политиком, который всем нравится. И считаю, что такая роль мне не подходит. И что иметь в виду под токсичностью? Быть нерукопожатным? Нет, я этого не ощущаю. Для меня является мерилом моя работа в Европарламенте, где я выступаю основным докладчиком по многим темам. Если бы у кого-то возникали сомнения на мой счет, я бы никогда не получила серьезных докладов.

Сама идея соответствовать чьим-то ожиданиям в политике… надо соответствовать ожиданиям своих избирателей в первую очередь, а не каких-то потенциальных партнеров по коалиции. Желание нравиться партнерам по коалиции приводит к серьезному обрушению рейтинга. И потом уже ни у кого не остается никаких ожиданий к тебе, потому что ты всех сдал.

– Будущее Центристской партии – под вопросом? Многое ли будет зависеть от исхода выборов председателя партии? Этот вопрос центристам предстоит решить уже в сентябре...

– Развалится ли партия? Нет, не развалится. Кого бы ни избрали председателем, уверена, что ни один из двух кандидатов развала партии не хочет. То есть, они будут этому противостоять.

– Возьметесь сделать прогноз, кто победит на выборах?

– Я такой человек, что вижу цель, не замечаю препятствий. И с прогнозами я промахиваюсь всегда. Как известно, мой главный прогноз, что войны не будет, не сбылся. С тех пор я с прогнозами стараюсь ничего общего не иметь.

– Выборы в Европарламент пройдут уже в июне 2024 года. Насколько будет жесткой внутрипартийная конкуренция за место в Брюсселе?

– На выборах в ЕП голосуют за личность. В 2014 году я попала в парламент с последнего места в партийном списке кандидатов. Сильный список – всегда хорошо.

– А если новое руководство партии объединится против вас?

– Думаю, что они этого не сделают. Понятно, что если мы развалим партию, то нам останется всем разойтись по домам.

– Известно, что Юри Ратас хочет на ваше место. Каков ваш план, если Михаил Кылварт пойдет с ним на сделку?

– Никто никого не может назначить евродепутатом. Это могут сделать только избиратели. И хотя предвыборная борьба редко приводит к повышению градуса дружбы между людьми, считаю нужным уточнить: Ратас хочет не на мое место в Европарламенте, а на свое место. И не только он хочет в Брюссель, но только избирателю это решать. Приму любое решение избирателя. Насильно мил не будешь!

– При каких обстоятельствах вы могли бы отказаться от места в партийном списке кандидатов в Европарламент?

– На данный момент ни при каких.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Яна Тоом – о любимчиках Кремля, своей роли, выборах. / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti
Студия Postimees: Яна Тоом – о любимчиках Кремля, своей роли, выборах. / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti Фото: Tairo Lutter
  • Превращение политика в правозащитника – это проблема?
  • Насколько уместны визиты эстонских политиков в Россию
  • Как обеспечить безопасность Эстонии в условиях нарастающего противоборства с Москвой?
  • Будущее Центристской партии – под вопросом? Многое ли зависит от исхода выборов председателя?
  • Каков план Яны Тоом на приближающихся выборах в ЕП?
  • Насколько жетской будет конкуренция за место в Брюсселе?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti 

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