Яна Тоом: оплачиваю юристов высланных лиц сама, иногда чувствую кровь на своем оперении

– Ваш визит в Россию был осужден и Юри Ратасом, и Михаилом Кылвартом…

– Не уверена, что Михаил Кылварт жестко осудил этот визит. Значит, Михаил не поедет в Россию. Например, у него там нет родственников, а у меня есть. И я совершенно четко знаю, что я там делала, и знаю, что у структур и органов вопросов ко мне не возникло.

– Что бы вы ответили тем, кто считает, что вы своими действиями наносите ущерб репутации Эстонии?

– Не знаю, кто эти люди и кто так утверждает. Такого уже не утверждает даже Полиция безопасности. Если об этом говорят политические конкуренты, то это такая ролевая игра. Все ждут поводов для нападения.

Юрген Лиги когда-то привел прекрасный аргумент. В тот момент его сильно критиковали, и он ответил, что эстонский парламент похож на стаю куриц (kanakari – эст.яз.). Он не имел в виду, что все сидящие в зале – глупые курицы. Просто у этих птиц есть особенность: когда одна из них ранена и проступает кровь на оперении, остальные ее заклевывают. Такое поведение – часть политической жизни Эстонии. К сожалению.

Иногда я чувствую, что на моем оперении появилась кровь. Приходится забиваться в угол, стряхивать кровь и жить дальше.

– Не кажется ли вам, что вы становитесь для Эстонии токсичным политиком?