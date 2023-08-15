Интервью Rus.Postimees ⟩ Исследователь репрессий: советская оккупация Эстонии иллюстрирует логику войны в Украине и работу российской пропаганды

Много лет прошло с появления в Эстонии советских военных баз, которые задержались здесь на полвека. Но параллели той эпохи с нашим временем стали обычным делом, и это тревожный симптом. О том, как тоталитарная зараза проникает в нас и каковы шансы поучиться на ошибках прошлого, Rus.Postimees поговорил с тартуским историком Тимуром Гузаировым.

Многие жители Эстонии и сегодня считают, что оккупация страны Советским Союзом накануне Второй мировой войны была «добровольным присоединением». Этот процесс сопровождался уничтожением и вытеснением людей, объявленных «чуждым элементом». Среди них были не только эстонцы, но и множество носителей русского языка. Тимур Гузаиров ходит, как на работу, в архив, где читает следственные дела 1940-х годов. Он выбирает истории русскоязычных жителей предвоенной Эстонской Республики, с которыми оккупанты расправлялись особенно жестко как со старыми проверенными врагами советской власти.

Историк и филолог Тимур Гузаиров. Фото: личный архив

Тимур Гузаиров (1977) – родился в Кохтла-Ярве, учился в Тарту, где живет и сейчас. Русский филолог, историк, преподаватель и независимый исследователь. Защитил в 2007 году PhD-диссертацию «Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования», параллельно все более концентрируясь на теме «Русские в Эстонии». Один из трех соавторов фундаментальной «Хроники русской культурной и общественной жизни Эстонии (1918-1940)» (В двух томах; Tallinn: Aleksandra, 2016-2017), к составлению которой присоединился, чтобы завершить труд одного из своих учителей - профессора Сергея Исакова.

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