Полиция начала производство о проступке в отношении Эаметса, запросившего данные о бездетных женщинах

На пресс-конференции в понедельник ректор Тартуского университета Тоомас Ассер заявил , что помимо этики и репутации учебного заведения Эаметс также нарушил закон, запросив от имени университета информацию о бездетных женщинах Эстонии.

Параллельно деятельность аналитического центра и исследователя Тартуского университета также обрабатывает Инспекция по защите данных, пишет вчера Postimees. «Цель исследования бездетности, которое в последнее время привлекло большое внимание, состояла в том, чтобы выяснить факторы, влияющие на бездетность в эстонском обществе. В исследование были включены персональные данные, в которых изучались доходы женщин, их образование, условия жизни, а также сексуальные привычки, политические взгляды, религиозные и мировоззренческие убеждения», - сообщила в пресс-релизе генеральный директор Инспекции по защите данных Пилле Лехис.