Полиция Эстонии предупреждает о мошенниках, которые для кражи денег используют онлайн-запись на оформление документов в PPA

Сама по себе схема не нова, когда жертву сначала пугают телефонным звонком с рассказом о проблемах, а потом просят рассказать данные, которые позволят получить доступ к накоплениям доверчивого собеседника преступников.

«Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите его и не давайте никакие личные данные мошеннику. Если вы уже получили бронирование времени в представительстве Департамента полиции, но не делали его самостоятельно, мы просим обязательно отменить эту бронь по адресу broneering.politsei.ee, чтобы те люди, которым действительно нужно обновить документы, могли это сделать. Ссылка на отмену бронирования есть также в письме, которое вы получили,» - обращается веб-полицейский Анна-Лийса Крейтсман к тем, кого злоумышленники уже взяли в оборот, или кому они еще только готовятся позвонить.