Злоумышленники втираются в доверие как граждан Эстонии, так и иностранцев, через систему бронирования времени в представительствах Департамента полиции и погранохраны на получение ID-карты, или временной защиты.
Полиция Эстонии предупреждает о мошенниках, которые для кражи денег используют онлайн-запись на оформление документов в PPA
Мошенники, которые регулярно пытаются получить доступ к электронным деньгам доверчивых жителей Эстонии, стали прикрываться письмами из PPA.
«Схема выглядит следующим образом: мошенник звонит жертве и представляется полицейским, сообщает, что, например, на банковском счету жертвы происходят странные операции, или что от имени человека кто-то пытается взять кредит. Далее мошенник назначает время встречи, якобы для дачи показаний, и делает это через систему бронирования времени в представительствах полиции», - описывают алгоритм злоумышленников в PPA.
Записать человека на прием в PPA для оформления документов может кто угодно, если известны данные потенциальной жертвы преступления. Письмо из полиции с указанием времени приема в данном случае действует как фактор, повышающий шансы на обман жертвы.
«Жертва получает подтверждение бронирования на свой мейл с официального адреса полиции. Это делается для того, чтобы у жертвы возникло чувство доверия к мошеннику», - отмечают в Департаменте полиции и погранохраны.
О масштабах ущерба от действий злоумышленников, которые пытаются усыпить бдительность, как резидентов Эстонии, так и иностранцев, прикрываясь письмами из полиции, в PPA не сообщают.
«У нас примерно десяток сообщений о таких письмах. Поскольку время ожидания в очередях – огромное, на место еще никто не успел прийти, но есть вероятность, что писем и таких «фиктивных» бронирований гораздо больше. Поскольку это новая схема, мы пока не можем оценить нанесенный ущерб. Но обо всех таких ситуациях просим сообщать в полицию», - уточнили Rus.Postimees в PPA.
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Сама по себе схема не нова, когда жертву сначала пугают телефонным звонком с рассказом о проблемах, а потом просят рассказать данные, которые позволят получить доступ к накоплениям доверчивого собеседника преступников.
Ранее в PPA уже сообщали, что мошенники теперь работают не только на русском, но и на эстонском языке.
«Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите его и не давайте никакие личные данные мошеннику. Если вы уже получили бронирование времени в представительстве Департамента полиции, но не делали его самостоятельно, мы просим обязательно отменить эту бронь по адресу broneering.politsei.ee, чтобы те люди, которым действительно нужно обновить документы, могли это сделать. Ссылка на отмену бронирования есть также в письме, которое вы получили,» - обращается веб-полицейский Анна-Лийса Крейтсман к тем, кого злоумышленники уже взяли в оборот, или кому они еще только готовятся позвонить.
Полиция напоминает:
· Полиция Эстонии не звонит людям и не сообщает о странных манипуляциях с вашими счетами
· Полиция самостоятельно не бронирует время в представительстве на имя человека через систему бронирования
· Немедленно прекращайте разговор, если кто-то заводит речь о банковских счетах и ваших накоплениях
· Не давайте свои личные данные, например, пароли PIN1 и PIN2 от систем Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты, и не вводите эти пароли на своем устройстве по просьбе других людей