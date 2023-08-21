Ярмарка рыбацкого тщеславия: кому мешает рыба в таллиннских прудах

Кроме выпущенных в прошлом году золотого язя и белого амура, в пруду, по словам старейшины, водится много другой рыбы: караси, окунь, даже щука.

«К счастью, рыбаков мало, но они есть, и жители жалуются, что кто-то посягает на наш живой аквариум. За порядком следит Муниципальная полиция, так как если оставить ситуацию без контроля, весь пруд будет в рыбаках!» - сетует Сильянов.

В пятницу, ближе к концу рабочего дня корреспонденты Rus.Postimees прогулялись вокруг ыйсмяэского пруда. Он в самом деле красивый, чистый, ухоженный, людей вокруг немного, только одна компания явно нарушала общественный порядок, громко распивая что-то алкогольное из полуторалитровой бутылки. На пруду цвели очень похожие на лотосы растения, вода чистая, можно было разглядеть дно, но нам не повезло: многочисленная рыбная братия, о которой рассказывал старейшина, хвостами не била и чайкам в клювы не попадалась.

Объявлений, что рыбу ловить запрещено, на берегу пруда нет, мы нашли только небольшую табличку о запрете на кормление птиц.

Зоолог Алексей Туровский

Алексей Туровский. Фото: архив автора.

Городские пруды неплохо справляются с внутренней жизнью, и как экосистемы они вполне самодостаточны. Это значит, что в них водится рыба, и рыба правильная, растительноядная: караси, карп. Надеюсь, что там есть окунь, который может жить везде и всюду, великолепно работая контролером экологической системы – он ест всех, кто ему по зубам, и правильно делает.

Озеро – проточный водоем с регулярной сменой воды. В озеро впадают ручьи и реки, а из озера выходят оттоки – реки и ручьи. Идеальный пример для Эстонии - Выртсъярв – в него впадает малая Эмайыги, а большая Эмайыги из него вытекает.

Пруд – искусственный водоем, выкопанный человеком, и в нем обитают запущенные туда человеком рыбы, хотя могут проникнуть туда и естественным путем. По весне оплодотворенная икра может попасть в пруд на лапах водоплавающих птиц. В пруд может превратиться и заполняющаяся водой ложбинка. Пруд может быть непроточный, вода поступает с осадками, испаряется или впитывается. В любом случае в пруду, если он самодостаточен по водоснабжению, живность есть. В озерах фаунистическое разнообразие обитателей гораздо выше.

На состав компании, которая обитает в пруду, влияет состав воды. В любом случае там заводятся насекомые: комары, жуки, стрекозы, поденки, веснянки… Улитки прудовики – они не боятся застойной водной системы и могут жить практически в бочке с водой. Пруды навещают рыбоядные птицы.

А если есть рыба, то есть и паразиты рыбы. Без паразитов живых систем не бывает. Для человека они опасности не представляют, для собак и кошек тоже. Употреблять в пищу пойманную в пруду рыбу с инфекционистской точки зрения безопасно.

Однако именно в прудовой среде начинают очень быстро развиваться одноклеточные зеленые водоросли и сине-зеленые бактерии, которые ошибочно называют тоже водорослями. Они могут развиваться со страшной скоростью, и вода начинает цвести. Днем они вырабатывают кислород, а ночью дышат и его же используют. Наступает замор рыбы – достаточно известное явление.

Живой здоровый пруд – это благословение! И ловить там рыбу – совершенно незачем. В Эстонии есть масса других возможностей для рыбной ловли.

(Окончание комментария читайте ниже)