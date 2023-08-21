Пн, 21.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Ярмарка рыбацкого тщеславия: кому мешает рыба в таллиннских прудах
Фото: Вера Копти.
Вера Копти Денис Антонов
,
Facebook Twitter
Comments

Мы чрезвычайно богаты: у нас есть море, реки и озера. И есть искусственные водоемы: бывшие карьеры, водохранилища и пруды. И везде жизнь бьет ключом. Но иногда по берегу милого озерца или живописного прудика «человек проходит как хозяин» со всеми вытекающими отсюда последствиями. К счастью, у нас дела обстоят не так уж плохо, но, получив один сигнал, Rus.Postimees решил разобраться, какой вред может нанести природе человек с удочкой. 

Несколько дней назад старейшина Хааберсти Олег Сильянов обратился в социальных сетях к жителям Ыйсмяэ с просьбой не ловить рыбу в пруду, потому что туда в прошлом году выпустили рыб полезных и ценных видов. И вообще, добавил Сильянов, нужно соблюдать закон, которые гласит, что в водоемах Таллинна рыбу ловить запрещено и за его нарушение можно поплатиться в буквальном смысле.

С этого все и началось

Реновированный в прошлом году пруд в Вяйке-Ыйсмяэ.
Реновированный в прошлом году пруд в Вяйке-Ыйсмяэ. Фото: Денис Антонов.

Буквально в то же время журналисты Postimees обратили внимание на ужасное состояние пруда Шнелли, рыбу в котором ловить тоже запрещено, да она и вряд ли там сейчас есть, потому что в такой тине разве что лягушки водятся.

Таблички гласят, что в пруду Шнелли нельзя купаться, ловить рыбу и выходить на лед. Хотите искупаться в такой водичке?
Таблички гласят, что в пруду Шнелли нельзя купаться, ловить рыбу и выходить на лед. Хотите искупаться в такой водичке? Фото: Мадис Вельтман

А через месяц, готовясь грандиозно отметить День Ласнамяэ, в карьере Паэ установят и водные экраны, и генераторы, создающие шум, гам и дым. Что во время празднования произойдет с хрупкой рыбьей психикой, не всплывет ли паэская рыбка брюхом кверху? Если она там есть, конечно.

Пруд Паэ.
Пруд Паэ. Фото: Денис Антонов.

Журналисты Rus.Postimees решили обследовать таллиннские пруды на предмет запрета рыбной ловли и изучения обстановки на этих водоемах, а то мало ли о чем рапортуют наши доблестные самоуправления: почитаешь пресс-релиз – шик-блеск-красота, а придешь на место, а там хоть трава не расти… Ой, извините, тема некошенных газонов все никак не отпускает.

Рыбку жалко

«В прошлом году наш пруд был реновирован, и мы туда выпустили рыбок, которые должны чистить дно пруда, предотвращая этим его зарастание. У нас есть закон, по которому в водоемах Таллинна ловить рыбу запрещено. Это распространяется и на наш пруд в Вяйке-Ыйсмяэ, - рассказал нам старейшина района Олег Сильянов. - И поэтому, если наши жители не хотят получить предупреждение или штраф, мы призываем их не ловить рыбу в нашем пруду. Страстные любители рыбной ловли могут купить рыболовный билет и ловить на озере Харку, где это  разрешено официально».

Старейшина Хааберсти Олег Сильянов выпускает в пруд рыбу.
Старейшина Хааберсти Олег Сильянов выпускает в пруд рыбу. Фото: Управа Хааберсти.

Кроме выпущенных в прошлом году золотого язя и белого амура, в пруду, по словам старейшины, водится много другой рыбы: караси, окунь, даже щука.

«К счастью, рыбаков мало, но они есть, и жители жалуются, что кто-то посягает на наш живой аквариум. За порядком следит Муниципальная полиция, так как если оставить ситуацию без контроля, весь пруд будет в рыбаках!» - сетует Сильянов.

В пятницу, ближе к концу рабочего дня корреспонденты Rus.Postimees прогулялись вокруг ыйсмяэского пруда. Он в самом деле красивый, чистый, ухоженный, людей вокруг немного, только одна компания явно нарушала общественный порядок, громко распивая что-то алкогольное из полуторалитровой бутылки. На пруду цвели очень похожие на лотосы растения, вода чистая, можно было разглядеть дно, но нам не повезло: многочисленная рыбная братия, о которой рассказывал старейшина, хвостами не била и чайкам в клювы не попадалась.

Объявлений, что рыбу ловить запрещено, на берегу пруда нет, мы нашли только небольшую табличку о запрете на кормление птиц.

Зоолог Алексей Туровский

Алексей Туровский.
Алексей Туровский. Фото: архив автора.

Городские пруды неплохо справляются с внутренней жизнью, и как экосистемы они вполне самодостаточны. Это значит, что в них водится рыба, и рыба правильная, растительноядная: караси, карп. Надеюсь, что там есть окунь, который может жить везде и всюду, великолепно работая контролером экологической системы – он ест всех, кто ему по зубам, и правильно делает.

Озеро – проточный водоем с регулярной сменой воды. В озеро впадают ручьи и реки, а из озера выходят оттоки – реки и ручьи. Идеальный пример для Эстонии - Выртсъярв – в него впадает малая Эмайыги, а большая Эмайыги из него вытекает.

Пруд – искусственный водоем, выкопанный человеком, и в нем обитают запущенные туда человеком рыбы, хотя могут проникнуть туда и естественным путем. По весне оплодотворенная икра может попасть в пруд на лапах водоплавающих птиц. В пруд может превратиться и заполняющаяся водой ложбинка. Пруд может быть непроточный, вода поступает с осадками, испаряется или впитывается. В любом случае в пруду, если он самодостаточен по водоснабжению, живность есть. В озерах фаунистическое разнообразие обитателей гораздо выше.

На состав компании, которая обитает в пруду, влияет состав воды. В любом случае там заводятся насекомые: комары, жуки, стрекозы, поденки, веснянки… Улитки прудовики – они не боятся застойной водной системы и могут жить практически в бочке с водой. Пруды навещают рыбоядные птицы.

А если есть рыба, то есть и паразиты рыбы. Без паразитов живых систем не бывает. Для человека они опасности не представляют, для собак и кошек тоже. Употреблять в пищу пойманную в пруду рыбу с инфекционистской точки зрения безопасно.

Однако именно в прудовой среде начинают очень быстро развиваться одноклеточные зеленые водоросли и сине-зеленые бактерии, которые ошибочно называют тоже водорослями. Они могут развиваться со страшной скоростью, и вода начинает цвести. Днем они вырабатывают кислород, а ночью дышат и его же используют. Наступает замор рыбы – достаточно известное явление.

Живой здоровый пруд – это благословение! И ловить там рыбу – совершенно незачем. В Эстонии есть масса других возможностей для рыбной ловли.

(Окончание комментария читайте ниже)

Немного рыбы в зеленой воде

А вот пруд Шнелли зазеленел: вода зацвела, да и по берегам много мусора, отмечают горожане в социальных сетях. Репортеры Elu24 обратили на это внимание управы Кесклинна и получили ответ. «Мы регулярно очищаем пруд от мусора, так как эта работа включена в договор на обслуживание парков, но мы не можем контролировать цвет воды», - сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм и добавила, что, хотя вода зеленая, она не пахнет, и загрязнения не замечено.

«Вода в пруду Шнелли застоялась, ее уровень в настоящее время более чем на полметра ниже нормы. В то же время в воде присутствует пыльца и другие выделения с высокой растительности, растущей вокруг пруда, которые придают воде зеленый цвет», - говорит старейшина. По ее словам, улучшению состояния воды в пруду поспособствуют обильные дожди, которые поднимут уровень воды и приведут к ее стоку.

Рыбу в пруду Шнелли ловить нельзя, об этом свидетельствует объявление. Однако три года назад в пруду было обнаружено браконьерское приспособление, полное карасей. Живую рыбу выпустили обратно в пруд.

Фото: Управа Кесклинна.

На обитателей двух прудов в Кадриорге, насколько нам известно, никто не посягает. Они чисты и живописны. Лебединый пруд - вообще визитная карточка парка. Каемся: мы провели небольшой эксперимент, забросив в пруд удочку на глазах у прохожих. Замечания нам никто не сделал и МуПо не вызвал. Видно, плохо замаскировались. 

К сожалению, никто не поверил, что это - браконьер.
К сожалению, никто не поверил, что это - браконьер. Фото: Вера Копти.

Рыбный триллер и карпы Сависаара

В Ласнамяэ расположен карьер Паэ, который называют искусственным озером. Сейчас на его берегах раскинулся ухоженный парк, популярный среди жителей района. А старожилы помнят, как выглядел выработанный известняковый карьер. Он был не просто заброшенным. Он был опасным.

Между прочим, там с печальной периодичностью находят утопленников или даже расчлененку. Перейдите по ссылкам и окунитесь в прошлое. Прошу прощения за невольный каламбур. Или вот - полицейская сводка давно минувших дней.

Декабрь 1997 года. 
Декабрь 1997 года. Фото: скриншот с сайта moles.ee
Карьер Паэ. Фото 2006 года.
Карьер Паэ. Фото 2006 года. Фото: архив автора.

Мы обошли карьер по периметру, внимательно изучая окрестности. Дикая природа во всей своей красе: и известняковые уступы, и инвазивный шиповник, готовый поглотить всю остальную растительность, и извилистые очертания. Все-таки название «карьер» ему подходит гораздо больше, хотя Википедия тактично называет его искусственным озером.

Так вот, в 2009 году газеты рапортовали, что мэр столицы Эдгар Сависаар лично запустит в карьер Паэ 350 карпов. Разумеется, Сависаар выпустил в водоем только первую рыбу, но зато сказал: «Ласнамяэский карьер, который еще недавно напоминал съемочную площадку сюрреалистического фильма, стал прекрасным парком, и сегодняшний запуск в водоем карпов - это символический жест, означающий начало новой жизни этой территории».

Видимо, браконьеры, мнящие себя рыбаками-любителями, терпели целый год, чтобы дать карпам подрасти, и только тогда отправились к карьеру, вооруженные рыболовными снастями. В 2010 году еженедельник День за днем» передал: «В карьере Паэ вылавливают карпов Сависаара». Тогдашний пресс-секретарь Ласнамяэ Йоханнес Мерилай подтвердил журналистам, что в карьере действительно были найдены рыболовные сети. Была ли в них рыба, он сообщить не смог. 

«Человек, гулявший в парке с собакой, заметил подозрительную веревку, которая уходила в воду. К ней была прикреплена рыболовная сеть. После этого случая МуПо время от времени прочесывает парк Паэ, а местному сторожу дано распоряжение присматривать за обнаглевшими рыбаками». Конец цитаты из СМИ тринадцатилетней давности.

Эх, хвост, чешуя!

Рыбаков в Эстонии много, и они в своем большинстве соблюдают правила и ловят рыбу там, где разрешено. Как мы уже упоминали, в Таллинне рыбу нельзя ловить в прудах: в Кадриорге, Мустамяэ, Вяйке-Ыйсмяэ. Про ласнамяэский же карьер Паэ ходят разные разговоры. Так, на форуме rybaling.ee кипят нешуточные страсти: рыбаки-любители считают, что им позволено рыбачить на пруду сколько заблагорассудится, и исключают из рядов форумчан осторожных и законопослушных рыболовов. 

Вот типичный пример обмена репликами. «Рыбаки десятками напротив управы каждый день с удочками-фидерами сидят, и никто их не гоняет. И лично я считаю, что пусть сидят и рыбачат, чем пьют и бакланят напротив рынка Паэ. Как то так…», - пишет один участник форума.

Пойманный в карьере Паэ карась.
Пойманный в карьере Паэ карась. Фото: rybaling.ee

«А ничего, что ловля в городских прудах у нас запрещена? Катаясь на велике, частенько проезжая Паэ, всегда вызываю МуПо… Жаль что МуПо только гоняет, я бы на их месте нарушителям еще и штрафы выписывал за каждую рыбу! Согласно правилам благоустройства Таллинна ловля рыбы в городских прудах запрещена!» - парирует поборник справедливости.

Уверенные в своей правоте выкладывают в youtube увлекательные видеоролики.

Главный инспектор МуПо по Ласнамяэ Шахрияр Абдуллаев в телефонном разговоре отметил: «Несколько лет назад эта проблема существовала, мы делали устные предупреждения, да и сейчас бывают единичные случаи, но их малое количество - это результат совместной работы МуПо и бдительных граждан. Да и наши окна выходят прямо на парк, и инспекторы могут дойти до рыбака за считанные минуты».

Но давайте считать упоминание главного инспектора про окна фигурой речи, так как мы проверили: рельеф местности парка Паэ не позволяет увидеть сидящих в укромных местах рыбаков из расположенного под горкой здания управы. Ну да ладно, не будем придираться. Дело в другом: получается, что полицейский чиновник уверен, что в паэском пруду лов рыбы запрещен в принципе? А что думает по этому поводу старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко? 

«Без наличия карточки рыболова ловить рыбу в озере Паэ можно только на удочку. Для рыбалки на спиннинг требуется специальное разрешение, а ловля с помощью сетей запрещена, и уже были случаи, когда использующие сети на озере Паэ рыболовы призывались к порядку», - ответила на наш запрос Юрченко.

Однако рыбаки-любители продолжают интересоваться насущным вопросом: таки можно или нельзя? 

По материалам Таллиннского департамента окружающей среды

Каждый может на общественном и публично используемом водоеме бесплатно и без оформления права на лов ловить рыбу одной простой ручной удочкой. Следует учитывать периоды и места запрета на лов, а также ограничения, установленные в отношении видов рыб.

Общественными водоемами считаются ручей Харку, озеро Мяннику, река Пяэскюла, ручей Тискре, река Пирита, а также озеро Харку. В таллиннских прудах, таких как ыйсмяэский и мустамяэский, ловить рыбу запрещено. Запрет на ловлю рыбы распространяется и на другие мелкие водоемы, он закреплен в Правилах по благоустройству Таллинна.

Простая ручная удочка состоит из удилища, лески длиной до 1,5 части длины удилища, одинарного крючка, грузила и поплавка. При ловле можно использовать только натуральную приманку.

Постановление городского собрания от 22 июня 2006 № 45

Правила благоустройства города Таллинна

7. глава

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЖИВАЮЩИМ И ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИМСЯ В ГОРОДЕ ЛИЦАМ

Статья 13. Запреты, обеспечивающие выполнение требований благоустройства

В целях обеспечения выполнения требований благоустройства запрещено:

9) ловить рыбу и птиц без специального разрешения в расположенном на территории города водоеме.

Вот вроде бы и все... Толпы рыбаков мы не встретили ни на одном пруду. Лишь на берегу паэского карьера терпеливо ждали поклевки два подростка. Удочкой в Ласнамяэ ловить разрешено, так что ребята ничего не нарушили.

Юные рыболовы закон не нарушают.
Юные рыболовы закон не нарушают. Фото: Денис Антонов.

Интересная все-таки у рыбаков психология... Озеро Маарду сравнительно недалеко, личным автомобилем сейчас никого не удивишь, ан нет, хотят ловить практически из подъезда... 

Комментарий зоолога Алексея Туровского (окончание)

В озерах Харку и Маарду полным полно рыбы, в карьере Рынгу, где чистейшая вода, тоже полным полно рыбы, я прекрасно знаю этих рыб и знаком с ними лично. Но рыбная ловля в водоемах, где она разрешена, должна быть отрегулирована. Озеро Маарду небольшое, и если рыбаков много и они страстные, то могут очень быстро устроить перелов.

Чем отличается человек от любого вида животных, которые питаются рыбой? И тюлень, и баклан, и крупные рыбы вроде щуки, лосося, форели и судака ловят ослабленную рыбу, рыбных асоциалов.

У любого хищника есть конкретная задача: потратив минимум энергии, с максимальной вероятностью и надежностью овладеть добычей, достаточной для продолжения жизни. Ни волк, ни орел, ни акула не буду нападать на добычу, которая быстра, сильна и опасна.

А рыбак ловит самую лучшую, самую генетически ценную рыбу. Это называется охотой за трофеями, то есть рыбак в любом случае работает на рынок. Если это рыбак-любитель, он не понесет свой улов продавать с лотка. Но он хочет поймать много, то есть работает на ярмарку тщеславия.

Глас народа

Роман:
- Мне кажется, что ловля рыбы в городском пруду – это форменное безобразие. Я знаю, что специально разводят определенные породы рыб, чтобы можно было создать определенный биологическим мир. Чтобы были чайки, чтобы уткам была пища, чтобы мы могли наблюдать за живой природой, которая формируется вокруг водоемов. Когда рыбы становится мало, пруды зацветают, мелеют и портятся. Таких рыбаков штрафовать нужно, только и всего.

Роман.

Давид:
- Если горожане платят налоги на содержание таких прудов, если эти деньги идут на закупку и запуск рыбы, то они должны иметь право ловить. На еду, я, конечно, не знаю, там могут быть паразиты, но ради спортивного интереса, фотографироваться, проверять рыболовные снасти, можно. Это более достойное занятие для мужчин в выходные, чем парад ЛГБТ, я считаю. Ну, а кто хочет, пусть и уху варит, тоже толк есть.

Давид.

Игорь:
- Несмотря на то, что везде висят объявления, что рыбу ловить в пруду запрещено, я иногда вижу таких смельчаков с удочками. Конечно, это люди асоциальные, пьющие, которые ловят на продажу. Для меня это возмутительно. Я помню, что раньше в воде можно было не просто видеть огромных карпов, но и кормить их. Лично сам здесь у вокзала кормить приходил с внуками, а года три назад вода зацвела, и сейчас карпов не видно. Мне кажется что-то повредили в пруду, а это визитная карточка нашего города. Обидно.

Игорь.

Ирина:
- Я считаю, что ловить рыбу в искусственных прудах в черте города ни в коем случае нельзя. Это нарушает сам смысл существования городской среды. Пруд является частью эстетической картины, в котором и рыбы, и утки, и биоразнообразие должны формировать определенную среду, если хотите, энергетику для гостей города и горожан. Тот, кто ловит рыбу в таком пруду, ломает порядок, и это очень плохо сказывается на городской эмоциональной атмосфере.

Ирина.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх