Ярмарка рыбацкого тщеславия: кому мешает рыба в таллиннских прудах

Мы чрезвычайно богаты: у нас есть море, реки и озера. И есть искусственные водоемы: бывшие карьеры, водохранилища и пруды. И везде жизнь бьет ключом. Но иногда по берегу милого озерца или живописного прудика «человек проходит как хозяин» со всеми вытекающими отсюда последствиями. К счастью, у нас дела обстоят не так уж плохо, но, получив один сигнал, Rus.Postimees решил разобраться, какой вред может нанести природе человек с удочкой.
Несколько дней назад старейшина Хааберсти Олег Сильянов обратился в социальных сетях к жителям Ыйсмяэ с просьбой не ловить рыбу в пруду, потому что туда в прошлом году выпустили рыб полезных и ценных видов. И вообще, добавил Сильянов, нужно соблюдать закон, которые гласит, что в водоемах Таллинна рыбу ловить запрещено и за его нарушение можно поплатиться в буквальном смысле.
С этого все и началось
Буквально в то же время журналисты Postimees обратили внимание на ужасное состояние пруда Шнелли, рыбу в котором ловить тоже запрещено, да она и вряд ли там сейчас есть, потому что в такой тине разве что лягушки водятся.
А через месяц, готовясь грандиозно отметить День Ласнамяэ, в карьере Паэ установят и водные экраны, и генераторы, создающие шум, гам и дым. Что во время празднования произойдет с хрупкой рыбьей психикой, не всплывет ли паэская рыбка брюхом кверху? Если она там есть, конечно.
Журналисты Rus.Postimees решили обследовать таллиннские пруды на предмет запрета рыбной ловли и изучения обстановки на этих водоемах, а то мало ли о чем рапортуют наши доблестные самоуправления: почитаешь пресс-релиз – шик-блеск-красота, а придешь на место, а там хоть трава не расти… Ой, извините, тема некошенных газонов все никак не отпускает.
Рыбку жалко
«В прошлом году наш пруд был реновирован, и мы туда выпустили рыбок, которые должны чистить дно пруда, предотвращая этим его зарастание. У нас есть закон, по которому в водоемах Таллинна ловить рыбу запрещено. Это распространяется и на наш пруд в Вяйке-Ыйсмяэ, - рассказал нам старейшина района Олег Сильянов. - И поэтому, если наши жители не хотят получить предупреждение или штраф, мы призываем их не ловить рыбу в нашем пруду. Страстные любители рыбной ловли могут купить рыболовный билет и ловить на озере Харку, где это разрешено официально».