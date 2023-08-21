ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ На школу копим, как на отпуск; нужен язык, а не сегрегация; цены аховые: готовимся к 1 сентября

Комментарий автора

В рамках журналистского исследования моей коллеги Натальи Гребневой выяснилось, что подготовка к школе требует от родителей, бабушек и дедушек не только крепких нервов, но и достаточно тугого кошелька. Особенно это касается тех семей, чьи дети идут в первый класс.

Так, «набор первой необходимости» - портфель и канцелярские товары – в зависимости от торговой сети варьируется от 89 евро (Maxima) до 105 евро (Coop).

Помимо портфеля с мешком для обуви, пенала, ручек, карандашей и другой канцелярии, согласно данным портала Tallinn.ee, в обязательные для первоклассника принадлежности также входят: сменная обувь, обувь для «подвижных» уроков, чешки для уроков ритмики, спортивная обувь для занятия физкультурой на улице, форма для уроков ритмики и физкультуры в зале. О стоимости этой части необходимых покупок остается лишь ориентироваться на вкус и размер зарплат родителей.

Стоит отметить, что все муниципалитеты в рамках своего бюджета традиционно к 1 сентября оказывают родителям школьников разовую финансовую помощь.

Например, в Таллинне действует положение о выплате пособия к началу учебного года, предназначенное для всех школьников. По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, с учетом растущих цен такая помощь города сейчас - хорошее подспорье для семей, испытывающих финансовые трудности.

«Для первоклассников оно составляет 320 евро, начиная со второго класса – 75 евро. Ходатайствовать о пособии можно начиная с третьей недели сентября», - конкретизировала участие города в подготовке школьников к 1 сентября вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.

Касательно перехода процесса обучения на эстонский язык, стоит отметить, что, согласно Закону о внесении изменений в Закон об основной и средней школе и другие законы о переходе на обучение на эстонском языке, первыми перейдут на обучение на эстонском языке в течение 2024/2025 учебного года детские сады и 1-й и 4-й классы.

Школы обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, а в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, и в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года. В учреждениях профессионального образования изменения коснутся учащихся, обучающихся по учебной программе среднего профессионального образования.

В тоже время, эксперты ООН выразили озабоченность по поводу такого рода реформы образования в Эстонии. По их мнению, она отменяет обучение на языках меньшинств, что «противоречит международным документам по правам человека».

В ответ на озабоченность экспертов ООН министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что данная реформа является частью государственной интеграционной внутренней политики.

«Эстония уже давно готовила переход на эстоноязычное образование в школах, чтобы предложить всем детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке, создать единые возможности на рынке труда и повысить сплоченность общества», - пишет Цахкна.

Цахкна особо отметил, что в Эстонии продолжают поддерживаться возможности национальных меньшинств учиться на своем родном языке, а также культурное разнообразие в целом.

Предстоящая реформа коснется и преподавателей. С 1 августа 2023 года руководители учебных заведений должны владеть эстонским языком на уровне С1. Для учителей и вспомогательных специалистов с 1 августа 2024 года в качестве квалификационного требования будет применяться требование о знании эстонского языка. Если согласно графику перехода обучение ведется на эстонском языке, учитель должен владеть эстонским языком на уровне C1.