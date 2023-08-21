Несмотря на бесплатное обучение, собирать детей к 1 сентября – занятие нервное и недешевое. Достаточно подсчитать стоимость обязательных школьных принадлежностей, необходимой одежды для занятий спортом и учесть дополнительные траты, чтобы понять: даже с городскими пособиями это очень сложно. Rus.Postimees спросил жителей Эстонии, какова главная сложность в подготовке детей к началу учебного года.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ На школу копим, как на отпуск; нужен язык, а не сегрегация; цены аховые: готовимся к 1 сентября
Елена Ливенцева, архивариус (Таллинн)
- Трудно ли сегодня собрать ребенка в школу?
- Собирать стало дороже, чем год или два назад. Очень подорожала школьная форма. Но есть разные пособия, чтобы подготовить ребенка к первому классу и ко второму, и до шестого класса, я помню. Так что этой помощи хватает, чтобы форму купить. Не понятно, правда, зачем она нужна, потому что только на праздники, только на фотографии общие она и надевается. Ну, порядок, что тут поделаешь. А потом деньги рекой на тетрадки и учебники.
- На что у вас уходит больше всего денег и времени?
- На расходные материалы достаточно уходит денег, а вот учебники дорогие, да и найти еще надо. У нас так случилось, что старая программа уже не работает, а для новой в школе еще учебников нет. Наш преподаватель предупредил, что мы идем в четвертый класс и сами должны этой проблемой заниматься. Конечно, есть вопросы к такому подходу с учебниками.
- Как вы относитесь к переходу на эстонский язык обучения?
- Положительно. Здесь мы тоже тратимся на репетиторов, но проблему, связанную с эстонским образовательным процессом, русскоязычным надо решать кардинально. Я считаю, чем раньше, чем быстрее ребенок будет погружен в эстонскую среду, тем быстрее общество обретет национальное единство. Нам нужна эстонская школа, а не сегрегация.
Юлия Пурис, бухгалтер (Пайде)
- Трудно ли сегодня собрать детей в школу?
- Нам не так трудно, как первоклашкам, мне кажется. Мы идем в восьмой класс, и пока ничего из одежды не покупали. Только всякие тетрадки, карандаши, краски, альбомы, а это мелочи.
- На что у вас уходит больше всего денег и времени?
- Самое дорогое, конечно, это рюкзак, обувь и одежда. Требуется несколько комплектов и верхней одежды, и то, в чем сын будет ходить на уроки. Потом нужен комплект сменной обуви, нужна спортивная форма, и все это невозможно купить в одном месте, как канцелярию. Ну, и сын у меня со своим вкусом, так что приходится лавировать между ценами, стилем и качеством.
Галина Авакян, пенсионерка (Таллинн)
- Что тяжелее всего дается вам при сборе внуков в школу?
- Цены, что же еще? Цены на все аховые! Подорожало все в два, а то и в три раза. Вся расходная канцелярия, мелочи какие-то, а вынешь пятьдесят евро и нет их. Спасибо, что есть такие магазины как Pepco, и школьные ярмарки в сетевых маркетах, иначе было бы не купить.
- На что больше всего тратитесь?
- У меня внуки еще маленькие: десять и шесть лет. Так что они такого возраста, что еще не требуют дорогой и фирменной одежды. Но одежда, обувь, форма, конечно, дороже всего нам обходится. А еще надо покупать что-то для внешкольных занятий. Мало того, что кружки сами по себе стоят, так еще на плаванье форму, на музыку флейту, так набирается за год сумма внушительная. Чтобы все это потянуть, нам всем приходится работать.
- Ощущается ли помощь со стороны города и государства?
- Конечно. Особенно сейчас, когда мы младшего отдаем в первый класс. Без финансовой помощи было бы совсем тяжело, хотя и так инфляция высокая, индексация не успевает за ценами, а осенью ждем, что тарифы поднимут.
Сигне Яани, инженер (Нарва)
- Трудно ли сегодня собрать детей в школу?
- Трудно не собрать детей, а подготовить их к новой реальности. К порядку уроков, к дисциплине, а самое главное, к преодолению языкового барьера.
- А вы знаете рецепт безболезненного перехода на эстонский язык обучения?
- Я считаю, что сейчас переход осуществляется неоправданно жестко. Я считаю, что надо это делать плавно, потому что русскоязычное население, и мы это хорошо знаем, дома разговаривает на родном русском языке. А есть и такие семьи, где даже не имеют понимания, как разговаривать на эстонском. Для того чтобы дети развивались постепенно, не плевались от языка, все должно подаваться в игровой форме, и никто бы не испытывал дискомфорта. Мне кажется, что агрессивное навязывание языка отбивает охоту от своей родной культуры и отвращает от новой.
- Вы считаете, что переход на эстоноязычное обучение агрессивен и приведет к сомнительным результатам?
- Сейчас такая система внедрения языка больше разобщает людей, а не сближает, мне так кажется. А чем более разобщены будут люди, тем легче ими управлять. Тут может быть не столько академическая и социальная подоплека, сколько политическая. Мое мнение может быть ошибочно, но я считаю, что нам всем необходим язык, а не сегрегация русских, живущих в параллельном русскоязычном гетто. Это нужно делать с самого садика, с первых классов школы, и к этому надо готовиться 1 сентября.
Элла Иванова, домохозяйка (Таллинн)
- Трудно ли сегодня собрать ребенка в школу?
- Понятно, что с каждым разом все дороже, и угнаться за ростом цен сложно. Но, во-первых, людям помогает город пособием в 50 евро на ребенка, а во-вторых, откладывают заранее. Сейчас школа так сильно ощущается на семейном бюджете, что приходится копить специально для 1 сентября, как это делается для поездки на отдых. Так же и знакомые, да, на школу копим, как на отпуск. Зато хватает оплатить все, что нужно к школе и в течение учебного года.
- Как вы относитесь к переходу на эстонский язык обучения?
- Знаете, еще есть время подумать над этим. Мне кажется, что если в школе будут сильные педагоги, то все получится само собой. А к тому все и идет. Сейчас же требования повысили до С1 ко всем учителям? Ну, вот сильный учитель и желание самого ребенка - это лучше, чем выброшенные деньги на репетитора из-под палки.
Ксения Кулик, менеджер (Муствеэ)
- На что у вас уходит больше всего денег и времени при сборах в школу?
- У меня только в первый класс старшая дочь пойдет. Вот одежда, форма, рюкзак. Надо еще закупить тетради, ручки, кисточки, карандаши, краски, все, что нужно для первого года учебы, но пока не ходили за этим. А самое тяжелое - найти хорошую, но недорогую обувь и спортивную форму.
- Ощущается ли помощь со стороны города и государства?
- Нет. Я еще не узнавала, что за помощь мне полагается. Надо сходить в управу и выяснить. Даже если дадут хоть что-то, нам большая помощь. У нас еще пенала нет, красок, пластилина.
- Как вы относитесь к переходу на эстонский язык обучения?
- Знаете, я скажу, что мы готовы. Думаю, вся эта реформа на пользу всем деткам. Одно важно только соблюсти, чтобы учителя эстонского языка были носителями языка. В Муствеэ такой проблемы не стоит. Там школа очень хорошая, и эстонская речь на слуху. Мы сами думаем частично переходить на эстонский для облегчения ее учебы.
Ольга Савченко, продавец (Таллинн)
- Что тяжелее всего дается вам при сборе детей в школу?
- Одежда. Она очень дорогая, нам приходится искать ее по скидкам. У меня две идут в этом году: мальчик в пятый и девочка в первый. Очень рассчитываем на помощь со стороны города.
- А вы эту помощь уже оформили?
- Нет, только собираемся, но обязательно оформим. Благодаря таллиннскому Красному Кресту нам уже дали пеналы, рюкзаки и что-то из конторских товаров, но хотелось бы финансово получить. Им нужна обувь на разные сезоны, сменные кроссовки, а все это надо брать новое.
- Как вы относитесь к переходу на эстонский язык обучения?
- Очень положительно. Я хочу, чтобы мои дети язык знали лучше меня, и если этот переход будет таким, как о нем нам говорят власти, то проблем с учебой и выбором профессии у них не будет.
Комментарий автора
В рамках журналистского исследования моей коллеги Натальи Гребневой выяснилось, что подготовка к школе требует от родителей, бабушек и дедушек не только крепких нервов, но и достаточно тугого кошелька. Особенно это касается тех семей, чьи дети идут в первый класс.
Так, «набор первой необходимости» - портфель и канцелярские товары – в зависимости от торговой сети варьируется от 89 евро (Maxima) до 105 евро (Coop).
Помимо портфеля с мешком для обуви, пенала, ручек, карандашей и другой канцелярии, согласно данным портала Tallinn.ee, в обязательные для первоклассника принадлежности также входят: сменная обувь, обувь для «подвижных» уроков, чешки для уроков ритмики, спортивная обувь для занятия физкультурой на улице, форма для уроков ритмики и физкультуры в зале. О стоимости этой части необходимых покупок остается лишь ориентироваться на вкус и размер зарплат родителей.
Стоит отметить, что все муниципалитеты в рамках своего бюджета традиционно к 1 сентября оказывают родителям школьников разовую финансовую помощь.
Например, в Таллинне действует положение о выплате пособия к началу учебного года, предназначенное для всех школьников. По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, с учетом растущих цен такая помощь города сейчас - хорошее подспорье для семей, испытывающих финансовые трудности.
«Для первоклассников оно составляет 320 евро, начиная со второго класса – 75 евро. Ходатайствовать о пособии можно начиная с третьей недели сентября», - конкретизировала участие города в подготовке школьников к 1 сентября вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.
Касательно перехода процесса обучения на эстонский язык, стоит отметить, что, согласно Закону о внесении изменений в Закон об основной и средней школе и другие законы о переходе на обучение на эстонском языке, первыми перейдут на обучение на эстонском языке в течение 2024/2025 учебного года детские сады и 1-й и 4-й классы.
Школы обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, а в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, и в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года. В учреждениях профессионального образования изменения коснутся учащихся, обучающихся по учебной программе среднего профессионального образования.
В тоже время, эксперты ООН выразили озабоченность по поводу такого рода реформы образования в Эстонии. По их мнению, она отменяет обучение на языках меньшинств, что «противоречит международным документам по правам человека».
В ответ на озабоченность экспертов ООН министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что данная реформа является частью государственной интеграционной внутренней политики.
«Эстония уже давно готовила переход на эстоноязычное образование в школах, чтобы предложить всем детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке, создать единые возможности на рынке труда и повысить сплоченность общества», - пишет Цахкна.
Цахкна особо отметил, что в Эстонии продолжают поддерживаться возможности национальных меньшинств учиться на своем родном языке, а также культурное разнообразие в целом.
Предстоящая реформа коснется и преподавателей. С 1 августа 2023 года руководители учебных заведений должны владеть эстонским языком на уровне С1. Для учителей и вспомогательных специалистов с 1 августа 2024 года в качестве квалификационного требования будет применяться требование о знании эстонского языка. Если согласно графику перехода обучение ведется на эстонском языке, учитель должен владеть эстонским языком на уровне C1.
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