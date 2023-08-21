Фестиваль свободы ⟩ Как Нарву приучали к хорошему: мировой уровень для тех, кто знал о нем заранее

Пьеса составлена из историй реальных людей, которые уехали из Украины от войны или остались, чтобы воевать и жить под обстрелами. Это живой материал о тех, кто гибнет или спасается, делая выбор и лишь потом сознавая, что за него придется отвечать. Вставными сценами в современные реалии вплетается сюжет об инвалидах Второй мировой войны, с которыми расправились при Сталине, выселив их в концентрационные лагеря.

Фрагмент истории об инвалидах, «зачищенных» при Сталине. Фото: Ян Левченко

Вряд ли можно ожидать от работы, созданной во время войны и посвященной этой войне, какого-то другого настроения, кроме ненависти к врагу. Это был единственный спектакль фестиваля, где не было места русскому языку ни в каком виде. Перенос вины на язык получился сам собой, но пока возражения неуместны, дискуссии возобновятся по окончании войны. Сейчас русскоязычный зритель, как и герои пьесы, делает выбор самостоятельно. Либо замкнуться в зоне комфорта и твердить, что ни в чем не виноват. Либо расширить границы своего мира и встать на точку зрения тех, кто сейчас бьется за свободу. Причем не только свою.