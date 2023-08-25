На будущей неделе Кая Каллас дважды отчитается о скандалах спецкомиссиям Рийгикогу

В понедельник Каллас предстанет перед специальной комиссией Рийгикогу по контролю за госбюджетом, чтобы дать разъяснения по поводу финансирования администрации президента. Помимо премьер-министра на заседание комиссии приглашены руководитель бюро премьер-министра Геррит Мяэсалу и представитель Госконтроля.

Скандал с финансированием Канцелярии президента разгорелся в начале августа, когда Postimees писал, что советник главы государста по внутренним делам Тоомас Сильдам в разговоре с канцлером Министерства финансов Мерике Сакс увязал провозглашение законов с выделением дополнительных средств президентской администрации.

Во вторник Каллас приглашена на совместное внеочередное заседание парламентской спецкомиссии по контролю за госбюджетом и спецкомиссии по борьбе с коррупцией, чтобы обсудить послевоенную коммерческую деятельность с Россией. Помимо Каллас на встречу приглашены генеральный директор Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви, генеральный директор Metaprint AS Мартти Лемендик, генеральный директор Stark Logistics AS Кристьян Крааг и представитель Госконтроля.

Связанный с Россией скандал разгорелся в эту среду, когда стало известно, что компания Stark Logistics, доля в которой принадлежит мужу Каи Каллас, спустя полтора года после полномасштабного вторжения России в Украину не прекратила свой бизнес в России.