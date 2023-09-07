КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Упрямство Кылварта может ему как навредить, так и помочь

Не совсем убедительные ответы Михаила Кылварта на вопросы о его участии в молодежном лагере в РФ в 2010 году вовсе не лишают его шансов на избрание председателем Центристской партии. Кылварт действительно сильно изменился за прошедшие 13 лет и в его послужном списке имеется немало благородных дел, но при этом бросается в глаза отсутствие у мэра Таллинна желания приносить извинения за допущенные в прошлом ошибки. Это может сослужить для него 10 сентября на съезде Центристской партии в Пайде как плохую, так и хорошую службу, пишет журналист Павел Соболев.
В преддверии намеченных на 10 сентября выборов нового председателя Центристской партии из уст сторонников обоих кандидатов на этот пост неоднократно звучали примирительные высказывания в том духе, что, мол, кто бы не одержал на выборах победу, продолжение работы партии как единой организации не должно быть поставлено под сомнение. Первым от этой риторики демонстративно отказался вице-председатель партии Яанус Карилайд, публично заявивший на днях в эфире одного из телеканалов, что он не видит для себя будущего в партии в случае занятия поста ее главы Михаилом Кылвартом.
Можно было бы списать такое заявление на чисто хронологический фактор: выборы председателя совсем уже на носу, и за несколько дней естественным образом настает пора сильных ходов. Однако для радикализации позиции одного из ключевых сторонников Танеля Кийка нашелся и сиюминутный новостной повод: Михаил Кылварт в ходе одного из телеинтервью на этой неделе не смог дать вразумительных объяснений своему участию в 2010 году в откровенно провластном молодежном российском лагере на Селигере, превратившемся с годами в мероприятие имперского и милитаристского толка.
Как нашел Карилайд, Кылварт был пойман в телепередаче Täistund на лжи. В итоге Карилайд заключил, что выбор для делегатов предстоящего съезда центристов в Пайде теперь становится черно-белым. Карилайд вспомнил о присутствии имени Яны Тоом в ежегодниках Полиции безопасности, назвал ее ближайшей сторонницей Михаила Кылварта и предрек, что с таким тандемом в руководстве у Центристской партии не может быть серьезных перспектив.
Игра в одни ворота
Выставление на свет «скелетов в шкафу» является традиционным признаком выхода любой предвыборной гонки на финишную прямую, но в ситуации с нынешней битвой Кылварта и Кийка изначально было понятно, что игра тут обречена идти в одни ворота, ворота Кылварта, и это не потребует даже какой-то специальной активизации сторонников лагеря Кийка. Ведь неудобные вопросы к Кылварту возникают у эстонской прессы сами по себе, без чьего-то специального подзуживания, поскольку на протяжении долгого времени слишком уж заметным было предельно благожелательное отношение Кылварта к государству, которое теперь однозначно засчитано за террориста-агрессора.
Танелю Кийку на этом фоне просто нечего предъявить, поскольку вся его пока еще совсем не долгая общественная и политическая карьера находилась на абсолютном виду. Конечно, поездки Михаила Кылварта в Россию - вовсе не какая-то тайна, вдруг вытащенная из-под семи печатей, а общеизвестный факт, но в данной ситуации оказалось достаточно неожиданным, что Кылварт оказался не слишком хорошо подготовлен к новым критическим нападкам и не особенно преуспел в их отражении. Отчего-то казалось, что у него в канун такого важного на его политическом пути события сформулированы такие четкие отповеди, о которые его недоброжелатели обречены, что называется, обломаться.
Путаница в «показаниях»
Так в свое время произошло, например, с популярными некогда утверждениями о близости Михаила Кылварта в 1990-е годы к криминальным структурам; все высказывания подобного рода при поддержке судебных решений определялись в подлежащие безусловному опровержению. Однако на этой неделе актуализация селигерской темы неожиданно привела Кылварта в замешательство; Михаил Кылварт настаивал на том, что посещенный им в 2010 году лагерь не имел никакого пропагандистского колорита, при этом существуют объективные свидетельства, что организатором этого мероприятия было прокремлевское движение «Наши», в чьи задачи входило подчинение российской молодежи политике Кремля.
Михаил Кылварт, однако, утверждал на этой неделе, что в 2010 году «Наши» не имели отношения к устроению этого форума на озере Селигер. При этом в распоряжении эстонской прессы имеется фотография самого Кылварта, сделанная в этом лагере, на которой он запечатлен с карточкой участника мероприятия, а на ней видна эмблема форума с присутствием в ней красной пилотки, одного из символов движения «Наши». Даже в российских источниках без труда находится информация, что в рамках того форума в 2010 году была среди прочего устроена и инсталляция «Здесь вам не рады» с использованием насаженных на палки голов манекенов нескольких общественно-политических деятелей, и одним из них был - наряду, к примеру, с Борисом Немцовым и Михаилом Ходорковским - и Март Лаар.
Другие претензии, высказанные Михаилу Кылварту в нашумевшем интервью и вызвавшие у него довольно нервозную реакцию, касались утверждений Полиции безопасности в ежегоднике за 2011 год о связях Кылварта с движением «Ночной дозор» и его причастности к устраивавшимся этой организацией митингам в защиту русских школ. Во время телеэфира Кылварт опроверг свои контакты с «Ночным дозором» и добавил, что не помнит, чтобы Полиция безопасности давала такие комментарии на его счет. В четверг Михаил Кылварт выступил с отдельным заявлением, в котором еще раз подчеркнул, что работает во благо эстонского государства на протяжении многих лет, и выразил сожаление в связи с тем, что очень давние истории бросают тень на его политическую деятельность.
Хорошим поступкам не сопутствуют извинения за сомнительные
В последние месяцы Михаил Кылварт сделал действительно немало для того, чтобы очистить свое политическое реноме от флера пророссийского политика. В самые первые дни после российского нападения на Украину Михаил Кылварт посетил Львов; недоброжелатели Кылварта любят говорить, что это была срочная операция по спасению своей репутации, но довольно трудно отрицать, что такой визит требовал от мэра Таллинна немало мужества. Также всем известно, что Михаил Кылварт вступил в Кайтселийт; трудно обойти вниманием и тот факт, что мэр Таллинна во время вручения наград кинофестиваля PÖFF в ноябре 2022 года нашел повод в своей речи достаточно безапелляционно и эффектно сравнить Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Не забудем, наконец, об очень действенном участии мэрии Таллинна в оказании помощи украинским беженцам.
Вполне резонно допустить, что такой набор поступков и высказываний стоит сейчас действительно гораздо больше, чем участие в сомнительном мероприятии в России в 2010 году. Однако остается ощущение, что Михаилу Кылварту самому не хватает даже не политической, а простой человеческой воли для того, чтобы убедительно подтвердить им самим же декларируемую сейчас асболютную приверженность ценностям эстонского государства. Вероятно, поверить в нее было бы гораздо проще, если бы политик сейчас просто взял бы и принес извинения за свою допущенную в 2010 году ошибку, а не стал бы вместо этого рассказывать о том, что Дмитрий Медведев вызывал у него в 2010 году большие надежды, и что на Селигере в том году в центре внимания было не величие России, а рост влияния исламских стран.
Кажется, что принесение таких извинений для Кылварта делает невозможным определенный психологический барьер, касающийся опасения нанести урон сформировавшемуся у него имиджу политика «без слабых мест». Это немного напоминает ситуацию с популярным российским журналистом Александром Невзоровым, ныне превратившимся в одного из самых ярких и последовательных критиков не только путинизма, но и самой русской империалистической идеи. Однако, несмотря на убийственную точность многих его суждений, ему так и не удается до конца вписать себя в глазах российских диссидентов в амплуа безусловного демократа и либерала, потому что и от него (до сих пор явно одержимого своим мачизмом) так никто и не услышал извинений и за вброс в общественное сознание пресловутого термина «наши», и за формулирование той самой идеологии, из которой так ныне нелюбимый Невзоровом Путин и вырастил позднее и «русскую весну», и «русский мир».
Неуместные вещи делались и в Эстонии
Извинения были бы очень нелишни для Михаила Кылварта, потому что его политическая биография полнится и такими скелетами, которые стоят не в шкафах, а чуть ли не прямо посреди комнаты, в том смысле, что касаются не давних поездок в РФ или КНДР, а вполне открытых и помпезных действий, гордо совершавшихся Михаилом Кылвартом в эстонском публичном пространстве.
Например, можно сейчас говорить и что-то вроде того, что в прошлом десятилетии пестуемая мэрией Таллинна традиция проведения в эстонской столице «Тотального диктанта» никак не потворствовала агрессивной политике распространения пунктов агенды ползучего «русского мира». Невозможно, однако, отрицать и вычеркнуть из истории, что хедлайнером одной из таких акций в Таллинне уже после 2014 года был исступленно поддержавший аннексию Крыма актер Дмитрий Харатьян, ныне и вовсе превратившийся в одного из самых зомбированных Z-активистов на российском «культурном фронте».
Выбор в пользу силы перед мягкостью
И за Харатьяна тоже можно было бы принести извинения, но почти можно не сомневаться, что никогда не последует и их. Это вовсе не означает, что определенное упрямство Михаила Кылварта прямо-таки делает невозможной его победу над Танелем Кийком; вполне вероятно, что это упрямство тут идет ему даже в помощь, потому что возникает ощущение, что многими региональными организациями Центристской партии выбор между кандидатами делается не по зову сердца, а по осторожному расчету. Ставка делается не на того, кто больше нравится, а на того, кто будет жестче наказывать за нелояльность в случае своей победы.
Если это действительно так, то совершенно понятны дополнительные причины, по которым Михаил Кылварт не позволит себе сейчас того, чтобы может быть интерпретировано в качестве «слабины». С другой стороны, новая волна «исторической» критики, вылившаяся на мэра столицы, а также его нервные возражения на нее могут как раз поощрить многих делегатов съезда центристов проголосовать за Танеля Кийка, - просто из страха оказаться членом настолько токсичной в общественном восприятии партии, что ее скорая маргинализация будет выглядеть просто неизбежной. Ответ на вопрос о том, сослужит ли Михаилу Кылварту хорошую службу имидж «политика с рукой, которая не дрогнет», появится уже в воскресенье.