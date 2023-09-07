КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Упрямство Кылварта может ему как навредить, так и помочь

Хорошим поступкам не сопутствуют извинения за сомнительные

В последние месяцы Михаил Кылварт сделал действительно немало для того, чтобы очистить свое политическое реноме от флера пророссийского политика. В самые первые дни после российского нападения на Украину Михаил Кылварт посетил Львов; недоброжелатели Кылварта любят говорить, что это была срочная операция по спасению своей репутации, но довольно трудно отрицать, что такой визит требовал от мэра Таллинна немало мужества. Также всем известно, что Михаил Кылварт вступил в Кайтселийт; трудно обойти вниманием и тот факт, что мэр Таллинна во время вручения наград кинофестиваля PÖFF в ноябре 2022 года нашел повод в своей речи достаточно безапелляционно и эффектно сравнить Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Не забудем, наконец, об очень действенном участии мэрии Таллинна в оказании помощи украинским беженцам.

Вполне резонно допустить, что такой набор поступков и высказываний стоит сейчас действительно гораздо больше, чем участие в сомнительном мероприятии в России в 2010 году. Однако остается ощущение, что Михаилу Кылварту самому не хватает даже не политической, а простой человеческой воли для того, чтобы убедительно подтвердить им самим же декларируемую сейчас асболютную приверженность ценностям эстонского государства. Вероятно, поверить в нее было бы гораздо проще, если бы политик сейчас просто взял бы и принес извинения за свою допущенную в 2010 году ошибку, а не стал бы вместо этого рассказывать о том, что Дмитрий Медведев вызывал у него в 2010 году большие надежды, и что на Селигере в том году в центре внимания было не величие России, а рост влияния исламских стран.