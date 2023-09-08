«В Эстонии было хорошо». Федор Чистяков о прошлом, которое отменило будущее

- Я не эксперт и не аналитик и не критик. Я просто даже не слежу за всем этим. Но есть Артемий Троицкий. Он все эти оценки дал уже. По его словам, Чичерина - искренне. Но чаще - это просто деньги. Опять же, по его словам, группа «Чайф», кажется, за возможности выступать (группа участвует в пропагандистских шоу, которые организует российская власть, более того, музыканты публично критикуют тех, кто выступает против войны, лидеры «Чайф» даже написали доносы на музыкантов группы «Сансара», которые, покинув Россию, планировали выступить в родном Екатеринбурге, но шоу было отменено после доносов - прим.ред. ). Вот какую цену нужно платить за место под солнцем на российской сцене.

- Я не знаком с личной историей Шахрина. Вероятно, вы знаете об этом более подробно. Сейчас прошла история с солистом группы «Звери». Солист группы сначала выступал против войны. Писал антивоенные посты. А недавно он удалил эти посты, начал ездить на фронт, петь для солдат. Изменил курс. Интересно, что так повлияло? Раскаялся в своем пацифизме и поверил в неонацистов и биолаборатории с боевыми комарами?



Скорее всего, с ним поговорили серьезные люди. Объяснили, что «стоит подумать, семья же есть? Концерты есть? А ведь их может и не быть. И с тобой или твоими родственниками может тоже что-то случиться. Ты не в правильном направлении роешь. Подумай о своей судьбе, парень. Не пора ли начать сотрудничать?» И человек понял, что иначе не выжить ему в России. Куда ему деваться? Без работы выжить сложно. Зависимость артиста от ремесла — это сильная уязвимость. Серьезный рычаг давления. Я в какой-то степени счастлив, что сейчас независим от шоу-бизнеса. Я бы не хотел, чтобы на меня давили таким образом. Даже хорошо, что я не у дел сейчас. Справлюсь и без этого. У меня и так этих концертов не было, а теперь и не надо.