«Человек и кошка», «Иду, курю», «Песня о настоящем индейце». Навряд ли есть те, кто успел родиться в СССР, но не знает песен группы «Ноль». Последние шесть лет автор этих хитов Федор Чистяков не живет в России. В большом интервью Rus.Postimees легендарный музыкант рассказал о том, почему он больше не поет, как он предвидел сползание России в бездну и что нас всех ждет впереди.
«В Эстонии было хорошо». Федор Чистяков о прошлом, которое отменило будущее
Группа «Ноль» появилась в Ленинграде в середине 80-х годов. К концу перестройки Федор Чистяков и сотоварищи имел целую армию фанатов и активно гастролировал по СССР. В середине 90-х «Ноль» прекратил свое существование, а Чистяков занялся сольной карьерой, отказавшись петь старые песни. Постепенно старые песни стали появляться на концертах музыканта, но с измененными словами, а в новых песнях все больше прослеживались отсылки к актуальным общественно-политическим сюжетам России. В 2018 году музыкант уехал в США.
- Федор, большое спасибо за возможность поговорить. У тех, кого принято маркировать термином «русский рок», после 24 февраля 2022 года очень разные песни пишутся. Некоторые вообще замолчали. Вы тоже высказались, и не только в интервью. Еще той черной весной вы опубликовали песню «Война». Едва ли не самый динамичный трек из всего вашего позднего творчества. Накал этой песни для вас лично все так же актуален, как тогда? Вы как с привыканием к войне справляетесь?
- Идея этой песни у меня появилась примерно в тот же период, когда у меня появились песни «Вата» и «Лохнесс». То есть еще несколько лет назад появились первый куплет и припев. Но у меня так бывает, что я пугаюсь своих песен. Например, альбом «Нежелательная песня», который в итоге вышел в 2018 году, в общих чертах и идеях всплыл у меня в голове еще году в 2014-м. Я его испугался, засунул далеко в стол. Спрятал (улыбается).
А потом оказалось, что все написанное в тех песнях реализуется вокруг...
То же самое произошло с песней «Война». Я думал, меня сочтут сумасшедшим, если я буду петь про войну. Где война? Вот, почему она появилась так оперативно. Нужно было просто немного доработать и записать.
Для меня, конечно, 24 февраля 2022 года стало шоком. Казалось, что такое невозможно реализовать. С обычной нормальной человеческой точки зрения. Но это случилось. Самые настоящие всадники апокалипсиса - чума, война, голод и смерть.
Сначала нам включили пластинку «пандемия». Она отыграла, и ее сменила пластинка «война». Про пандемию все забыли. Теперь живем под звуки, а где-то и не только звуки, нового шлягера - «Война».
Что касается привыкания к войне. Я очень сопереживаю и сочувствую тем, кто реально находится в зоне боевых действий или рядом. С некоторыми людьми там я общаюсь. Немного знаю, с какими трудностями они сталкиваются каждый день…
Сам я живу пока что в относительно спокойном месте, где в принципе эта война ощущается лишь косвенно. И ты можешь биться лбом о стену, лить слезы, но ты не сможешь пребывать в таком состоянии долго. В конце концов ты понимаешь, что это новая реальность, и мы все в ней живем. Сколько ты ни переживай, ни возмущайся, ни расстраивайся, ни горюй, ничего не изменится. Это надолго. И в этом нужно как-то жить. Соответственно, нужно определить, что делать.
- Вы как себе отвечаете на вопрос: «что я могу сделать, чтобы это остановить»?
- Вы ставите задачу уровня Бога. Выйду на балкон, взмахну рукой и скажу: «Война, остановись!» и все остановится. Если серьезно, согласно моим взглядам, основанным на Священном писании, этот мир изменить невозможно. Он изменится не в результате усилий людей. Тем не менее, все это время я продолжал верить внутри себя, что существует какой-то здравый смысл, и что я могу в рамках этого здравого смысла что-то сделать, чтобы хоть как-то этому здравому смыслу помочь. И вот эта война - это последнее обстоятельство, которое показало - ничего. Я вообще ничего не могу изменить…
В российском обществе есть те, кто все понимает. Но в своей значительной части люди просто помешались на национализме… Несомненно, это триумф пропаганды. Геббельс бы позавидовал. Успех. Тут все понятно. Но что будет война с братским народом, я представить себе не мог. В XXI веке такое! У меня друзья в Украине, во мне есть какое-то количество украинской крови, бабушка украинка. Все это вообще не укладывается в голове. И процесс этого осмысления был очень болезненный. Очень болезненно меняется сознание. И я нашел для себя, что нужно делать что-то позитивное, чтобы поддерживать тех, кто еще живой.
- Недавний клип «Искусство» как раз об этом? Там про добро и свет.
- Клип «Искусство» - это идея, желание реализовать которую зрело давно. И вот, наступил момент, когда у меня появилась пауза, когда я понял, что не знаю, что произойдет завтра, но сегодня у меня, наконец, есть возможность сделать это. Я хотел бы сделать еще несколько видео к песням моего «светлого и незамеченного периода». У меня с 1997 по 2005 годы было записано несколько композиций, которые для меня дороги и важны.
- Новые песни не пишутся сегодня?
- Серьезный вопрос, как я себя вообще чувствую. Я бы сказал так: пандемия била-била, не добила, а война все убила. Пандемия была тяжелым испытанием, но выстоять можно было, оставалось жизненное пространство. А то, что происходит сейчас, многие недооценивают, на самом деле. Многие не видят, что на самом деле происходит. Читаю комментарии и вижу, что люди искренне надеются, что это как-то утрясется. Что потом будет, как прежде. В том то и дело, что как прежде уже не будет. Ничего не осталось. Все разбито.
Информационный пузырь, в котором мы жили, уничтожен. 90-е, которыми пугают россиян, те самые сладкие 90-е, их больше нет. Ничего этого нет. Нет той реальности. Она уничтожена. Дальше будет абсолютно новая реальность, где уже не будет «Улицы Ленина», вернее, «Улица Ленина» перестанет быть понятным и находящим широкий отклик мемом. В конце концов, поколение, которое помнит, кто такой Ленин, подходит к концу, вымирает.
Улица Ленина - одна из самых известных песен группы Федора Чистякова и группы «Ноль». Музыкант несколько лет назад переписал песню для альбома «Ноль+30!»:
Ты спросишь меня, почему иногда я молчу
Почему не смеюсь и не улыбаюсь
Или же наоборот, я мрачно шучу
И так же мрачно и ужасно кривляюсь
Просто я живу на улице Ленина
И меня зарубает время от времени
Просто я живу на улице Ленина
И меня зарубает время от времени
Что же ты хочешь от больного сознания
В детстве в голову вбили гвоздей люди добрые
В школе мне в уши и в рот клизму поставили
Вот получил я полезные нужные знания
Ведь родился и вырос на улице Ленина
И меня зарубает время от времени
Ведь родился и вырос на улице Ленина
И меня зарубает время от времени...
- Я заметил, что ваш YouTube-канал теперь совсем не только о ваших песнях. Потом посмотрел там же объяснение: «Музыкальная деятельность сильно понизилась в приоритете. Перестала быть однозначно окупаемой. Делаю для собственного удовольствия и для поддержания формы». То есть в Таллинне не ждем с концертами? Что должно сложиться для такого вашего приезда сюда? Тут сосны, почти как под Петербургом!
- Все это очень круто, здорово, да. И сосны, и Таллинн… Но сейчас моя жизнь сложилась так, что я просто вне этого всего. Я элементарно потерял форму. Практически несколько лет я не прикасаюсь к инструментам. Нет смысла. Все рухнуло. Не до музыки, не до песен. Поэтому, чтобы воссоздать проект, чтобы это что-то по настоящему значило, должны сложиться какие-то мега обстоятельства.
- Если позовут с концертами? «Федор, бери аккордеон и приезжай. Все будет», - скажут организаторы, например.
- Сейчас все складывается не в эту пользу. Фраза, которую ты приводишь, «Все будет», - слишком размытая. Все - это что? И сколько этого всего? Я не в такой нужде, чтобы опять во все это нырять. Мне уже и не хочется этого всего. Это необходимость воспроизводства экшена, когда нужно самому себе сказать: «Эх! (кряхтит) Надо еще раз как-то это сделать». Еще все эти бесконечно ломающиеся баяны, вспоминаю с ужасом. Даже не достаю их из шкафов, вернее, крайне редко. Гитара еще как-то вызывает какие-то чувства, но и то, мне сейчас больше нравится, как она вписывается в интерьер. Мотивации - абсолютный ноль сейчас.
- Помните выступления в Таллинне в 80-е?
- Честно сказать, я 80-е помню очень фрагментарно. Только отдельные эпизоды. Большая часть в тумане, как будто бы стерта. Помню, как приезжал в 2016 году. В Эстонии было хорошо.
- Сегодня многие ездят с концертами по миру. Вот, ДДТ скоро поедет. Гребенщиков активно поет и помогает тем, кому хуже всего после начала полномасштабной войны. Если российский музыкант даже за границей не позволяет себе сказать вслух, что он думает о войне, нужно ли его за это осуждать? При этом люди пишут антивоенные песни, но не публикуют…
- Во-первых, я совершенно не в курсе, кто и куда едет, кто высказывается, кто не высказывается. Я очень рад, что они едут. Как сказал один поэт, «пускай их едут». Даже если они ничего не высказывают, то люди будут очень рады услышать любимые песни, и уже это само по себе будет для них поддержкой.
Что же касается активной деятельности в России, расскажу одну историю. С 2010 по 2012 годы я работал со специалистом по звуковому сценическому оборудованию. Он занимался техническим обслуживанием концертов. В России он зарабатывал тем, что ездил в туры с крупными иностранными артистами, такими как Scorpions, Alice Cooper и т.д. Кстати, рассказал интересную историю про Купера. Ему на монитор, то есть на колонку, в которой он сам себя слышит на концерте, наклеивали название города, где он выступал, чтобы он мог выйти и сказать: «Привет, Новосибирск!» И это понятно. Для Купера жизнь - это гостиница - сцена, сцена - гостиница, гостиница - самолет, самолет - гостиница. Он может и не понимать, где он вообще. Забавно.
Так вот, мы с этим моим коллегой, специалистом по концертной звукотехнике, регулярно сотрудничали, и у нас было много возможностей для общения. Он считал мой взгляд на происходящее в России слишком пессимистичным, слишком отрицательным и негативным. Более того, он не собирался никуда уезжать. Есть семья, жилье, работа. Зачем ехать, когда тут все логично выстроено? Ехать туда, где ничего не известно и никто не ждет?
И вот, в прошлом году я неожиданно получаю от него e-mail, из которого узнаю, что он уже больше не живет в России. Пообщались немного. И он рассказал, что после 24 февраля 2022 года западные артисты перестали ездить в Россию. И, следовательно, этот сегмент его трудовой деятельности сгинул.
Что касается российских артистов, то те, кто высказались неодобрительно в отношении т.н. СВО, попали в черные списки. Лишились возможности давать концерты в России. И этот сегмент трудовой деятельности так же сгинул. Что осталось? Либо те, кто открыто поддерживает всю эту Z-историю, либо те, кто старался тихонько жить своей жизнью, не задевая углов. И он сказал: «С этими из Z я явно работать не буду. А с остальными вообще не понимаю, как можно выходить на сцену и делать вид, что ничего не происходит».
В результате он принял решение вместе со своей семьей переехать в другую страну и там начинать новую жизнь. Как раз его совесть оказалась хорошим регулятором, и он все понял.
К чему эта история?
Наглядный пример. Иногда из-за деятельности людей меняется экология. Например, происходит загрязнение окружающей среды или вырубка лесов. Активное изменение среды обитания. И какие-то животные, которые в этой среде жили, могут приспособиться, а какие-то вымирают или уходят. И они больше не живут там, где жили раньше, потому что новые условия оказываются несовместимы с их жизнью. Так и люди.
- А тот факт, что из страны уехали даже те, кто был героями еще в том самом СССР, который так любит Кремль, это вам о чем говорит?
- Отъезд больших артистов? Пугачева, Макаревич, Гребенщиков? Тот факт, что Пугачева продала свой замок - это очень символическая штука. Ясно, что этот замок был ей очень дорог. Наверняка она его строила для себя. Наверняка ей в нем было очень комфортно. Для чего она его строила? Конечно, для будущего. Возможно, она видела это будущее таким: старость, внуки, дети и так далее.
А почему продала? Не потому же, что ей не на что жить. Я уверен, что у нее есть достаточно сбережений и источников доходов, на которые она могла бы совершено спокойно жить в том же Израиле и не продавать. «Утрясется, перемелется, снова можно будет жить». Но нет. Она продала. Это очень символический акт, которым, хотела она того или нет, показала, что никакого будущего, связанного с Россией, она больше не видит. Будущего нет. Возвращаться, похоже, не собирается.
Ну и особый аромат в этой истории, что теперь, похоже, в этом замке, и на прилегающей к нему территории будет располагаться самый большой крематорий в Европе. По крайней мере, такое будущее у этого строения видит его покупатель. Пространство для живых превращается в пространство для мертвых.
Когда исчезают виды животных, это повод для тревоги. Ну, конечно, чаще об этом экологи тревожатся. Тех кто рубит лес, как правило, это мало беспокоит.
Федор Чистяков во время пандемии спел онлайн песню группы «Ноль» - «Блуждающий биоробот», где в том числе затрагивается проблематика экологии:
То, что было когда-то твердыней и опорой для больших артистов, это положение в обществе, личный авторитет. Тот же Макаревич - очень авторитетный человек, народный артист России. Когда началась травля, он лично президента просил, чтобы его перестали травить. Чем это закончилось? Ничем. Уехал. Теперь Пугачева. Я помню, что она о себе во времена СССР говорила, что «чувствует себя шутом при дворе короля, которому многое позволено». Тоже, казалось бы, влиятельный человек. Уехала. Она больше не имеет влияния в современной России. В современной России теперь никто не имеет никакого влияния, кроме людей с оружием. Ну, по крайней мере, деятели культуры точно не имеют.
Андрей Макаревич рассказал Rus.Postimees о своем Таллинне, русских вне России и войне
Переезд в другую страну - это всегда потери. Это не улучшение жизни. Зачем бросать все, что ты накопил? Но это способ выжить. Способ остаться живым. В конце концов, остаться самим собой. Россия - больше не место для развития.
- Вы верите в искренность тех артистов, которые зигуют в России?
- Я не эксперт и не аналитик и не критик. Я просто даже не слежу за всем этим. Но есть Артемий Троицкий. Он все эти оценки дал уже. По его словам, Чичерина - искренне. Но чаще - это просто деньги. Опять же, по его словам, группа «Чайф», кажется, за возможности выступать (группа участвует в пропагандистских шоу, которые организует российская власть, более того, музыканты публично критикуют тех, кто выступает против войны, лидеры «Чайф» даже написали доносы на музыкантов группы «Сансара», которые, покинув Россию, планировали выступить в родном Екатеринбурге, но шоу было отменено после доносов - прим.ред.). Вот какую цену нужно платить за место под солнцем на российской сцене.
- Комсомольцы остаются комсомольцами. Не секрет, что Владимир Шахрин был в этом смысле усидчивым молодым человеком.
- Я не знаком с личной историей Шахрина. Вероятно, вы знаете об этом более подробно. Сейчас прошла история с солистом группы «Звери». Солист группы сначала выступал против войны. Писал антивоенные посты. А недавно он удалил эти посты, начал ездить на фронт, петь для солдат. Изменил курс. Интересно, что так повлияло? Раскаялся в своем пацифизме и поверил в неонацистов и биолаборатории с боевыми комарами?
Скорее всего, с ним поговорили серьезные люди. Объяснили, что «стоит подумать, семья же есть? Концерты есть? А ведь их может и не быть. И с тобой или твоими родственниками может тоже что-то случиться. Ты не в правильном направлении роешь. Подумай о своей судьбе, парень. Не пора ли начать сотрудничать?» И человек понял, что иначе не выжить ему в России. Куда ему деваться? Без работы выжить сложно. Зависимость артиста от ремесла — это сильная уязвимость. Серьезный рычаг давления. Я в какой-то степени счастлив, что сейчас независим от шоу-бизнеса. Я бы не хотел, чтобы на меня давили таким образом. Даже хорошо, что я не у дел сейчас. Справлюсь и без этого. У меня и так этих концертов не было, а теперь и не надо.
И в результате карьера у тех, кто не может уехать, получается только с раздвинутыми ногами, когда нужно говорить и делать то, что велят «правильные» пацаны, иначе могут быть проблемы. Для любого нормального человека это несовместимо с нормальной жизнью. Когда из этого леса уходят такие звери, как Пугачева, понятно, что экологическая обстановка абсолютно несовместима с нормальной жизнью. Там все заражено.
- Многие в России считают, что уехавшие - предатели. Это и от родственников можно услышать. Шутят иногда так. Деление на «мы» и «они», «если ты уехал, значит, ты против нас» - это лечится?
- Не знаю, лечится ли это. Это опять к социологам, психологам и политологам. Но в те самые 80-е у нас была своя компания. Нам казалось, что мы новые люди, что мы не такие, как прежнее поколение, что мы иначе смотрим на все вещи вокруг. Казалось, мы понимали, что мы точно не хотим возвращаться к тому, что уже было. И когда я сам услышал от одного из своих давних товарищей саму формулировку «предатель родины», я просто потерял дар речи. Просто завис. «Всего хорошего», - смог только потом сказать. Мы просто говорим на разных языках. Я тут лишь могу вспомнить песню группы «Несчастный случай» - «Я офигеваю, мама» (песня была опубликована в 2014 году после начала войны на Донбассе - прим. ред.).
И вот если «офигеваю», вот эта эмоция была тогда, то как охарактеризовать эмоцию, которая сейчас? Слов не осталось.
- А производство кумиров из убийц лечится? Тут подпольно похоронили человека с фамилией Пригожин. Он лично людей убивал. И при его непосредственном участии были убиты многие тысячи людей. При этом я знаю хороших людей, которые умудрялись находить позитив в этой персоне.
- Вы опять задаете мне вопрос, который лучше адресовывать политологам, психологам и социологам. Я в лучшем случае могу озвучить только то, что сам услышал где-то, но делать этого не буду. Скажу одно.
Человек, который строит свою схему на лжи, однажды встретится со всеми последствиями такого решения. Если ты обманываешь других, значит, обманут тебя. Как ты предавал других, так предадут и тебя. И как это работает - уже хорошо видно.
Например, история с так называемым «мятежом Пригожина». После начала наступления ЧВК Вагнер на Москву президент страны сразу выступил с всенародным телезаявлением, что это «предатели», которые должны быть «наказаны». Что бы мы ожидали после этого? Что изменники должны оказаться в суде. Они должны быть переданы органам правопорядка. Логично же? А вместо этого названные изменниками и предателями люди встречаются с президентом, а потом спокойно уходят живыми и не арестованными, уголовные дела на них не заводятся. А это люди, которые, кроме всего прочего, сбивали российские вертолеты и самолеты, убивали российских военных. Но никакого наказания нет.
А потом, через какое-то время, просто сбили их частный самолет вместе с телами. Вот такой мафиозный расклад, который четко показывает, что из себя представляет российское государство. Мафиозные кланы. Мафиозные разборки. Как можно вести нормальную жизнь в государстве, которое перестало быть государством? О каком законе можно говорить? О какой стабильности? О каком будущем? О каком успехе?
- Как часто вы скучаете по дому в Петербурге? По друзьям и близким там? Есть там такое место, которого не хватает в вашей жизни после отъезда? Уже ведь не один год прошел.
- Я уже более пяти лет вне дома. В какой-то момент эта, что называется, пуповина, перерезается. Но у меня в принципе особого фетишизма и не было. Меня, когда я собирался уехать, спрашивали: «Что ты возьмешь с собой в чемодан?» «Да ничего», - отвечал я. Для меня потеря - это удаленность от друзей, от тех, с кем долгие годы взаимодействовал. Но и они все в большей своей части теперь где-то разбросаны по миру. Теперь мы есть везде. Мы далеко друг от друга физически, но мы все так же близки духовно. Спасибо партии за это!
- А если о месте подумать?
- И это мне часто говорят: «Питер! Такой прекрасный город!» Да, конечно. 100%. Питер – прекрасен. Совершенно замечательный город. Но в последние годы там мне часто говорили в метро или на улице: «Молодой человек, подойдите сюда. Покажите, что у вас в рюкзаке». Таких досмотров было много. Как в концлагере. «Куда пошел беглый холоп?» А за все годы вне России никто ни разу ко мне не подошел и ни о чем не спросил.
Единственный случай был в Нью-Йорке. Во время пандемии полицейский увидел, что я иду без маски. Он подошел и сказал: «Пожалуйста, сэр, наденьте маску» и протянул мне бесплатную маску. Это был единственный случай моего контакта с полицией. Вы думаете, там уродов меньше? Ничего подобного. Там их предостаточно. Но они не считают, что кошмарить всех подряд, это эффективный способ борьбы с терроризмом и экстремизмом. Вот это все, что нужно понимать о разнице подходов.
А вот этот зашкаливающий уровень паранойи в России портит все вообще. И весь этот прекрасный Петербург и прекрасная Москва и все остальные прекрасные города России очень понизились в ценности, не из-за их красоты, а из-за паранойи, царящей в стране. Они кошмарят население, без абсолютно никакого практического смысла, а просто, чтобы поиздеваться, или отжать, выслужиться, или из страха перед начальством. Как то не возникает ностальгии по стране с такими нормами, стране, которая настолько не уважает, и даже более, ставит в ничто, равняет с навозом своих граждан.
- Публикации архивных записей в YouTube - это такая терапия? Вы не так давно опубликовали концерт, на котором я был. Посмотрел, порадовался.
- Я бы не сказал, что для меня это какая-то терапия. Просто YouTube-канал - единственная моя форточка, которая осталась. Его нужно наполнять каким-то контентом. Соответственно, ищу в архивах, что еще можно сделать и туда выложить. Таким образом поддерживаю этот канал связи. Сейчас пошли видео про путешествия. Про мою нынешнюю жизнь. И теперь там и про прошлое, и про настоящее.
- Возвращаясь к периоду группы «Ноль». Вы много лет не пели «Ноль», после того, как группа была распущена. А потом потихоньку снова запели. Остались ли табуированные песни «Ноля», которые вы не сможете сегодня спеть в оригинальном варианте?
- Они не то, что бы табуированы. Дело не в табу, которое не понятно, кем наложено, а я не могу через него переступить. «Возвращаюсь раз под вечер, накурившись гашиша», - такое я уже петь не буду. Потому что это однозначно могло бы расцениваться как пропаганда наркотиков. Марихуана не легализована в России. Я это сейчас не употребляю. Зачем мне об этом петь? Эту песню точно не буду исполнять уже.
- Пересматривал тут клип «Иду. Курю». Как же там прекрасен актер Иван Мартынов, который тогда же сыграл главную роль в дивном фильме дикого 1992 года «Гонгофер». В Эстонии нет легалайза, а водка дешевая. Россию напоминает. За алкоголем на паромах из Финляндии ходят. Легалайз травы - меньшее зло, чем легалайз водки?
- Опять-таки, не возьмусь судить. Почему лично я перестал употреблять? Есть библейские нормы. С точки зрения Библии, алкоголь не возбраняется. Там в том числе написано, что Бог создал вино, которое веселит сердце человека. А первое чудо, которое совершил Иисус, - превратил воду в вино на свадьбе. А что касается других веществ, все по другому. С медицинской точки зрения можно услышать, что конопля в каких-то случаях полезна. Я это решать не берусь. То, что я перестал исполнять эту песню, не значит, что я выступаю за запрещение или наоборот одобрение и легализацию чего-то. Делайте то, что вам кажется правильным. Это просто моя личная позиция.
- К слову, о старых песнях, которые обрели новую жизнь. Лет десять назад вы написали новый текст на музыку песни «Улица Ленина». Вас многие упрекали в пессимизме, но реальность оказалась круче.
Время течет как река и уносится в прошлое
Живу я в свободной стране - все цивилизовано
Но то ли чего-то не понял, а то ли мерещится.
Как будто бы все тоже самое, только по-новому…
Снова как будто стою на улице Ленина
И у меня дежавю время от времени…
Вот - думаю я, куда же попали мы?
Как хорошо, что хотя б не на улицу Сталина.
И вот я снова пою на улице Ленина
Про то, как меня зарубает время от времени…
- Это было спето десять лет назад. А сегодня в России Сталину ставят восьмиметровые памятники. Это уже можно назвать народным чаянием, или это все еще пока прошивка сверху, как учебник от Мединского, где Путин - новый святой.
- Постановка восьмиметрового памятника без прошивки сверху невозможна. Если бы сверху сказали «нет», никто бы не поставил. Насколько это уже на самом деле инициатива снизу? Мне сложно сказать. Но я смотрю на это все сейчас со стороны и ловлю себя на мысли, что я вроде бы много жил в России, но, видимо, так ничего и не понял (улыбается). Глядя на то, как это все развивается. Как же глубоко я заблуждался вообще…
Есть такой художник Вася Ложкин. У него были очень классные картины. В одно время я просто влюбился в его картины. Заметил, что мир его картин тесно пересекается с персонажами группы «Ноль». Его картинами можно просто все проиллюстрировать. Он страшных бабок рисовал. Мужиков жутких. И была картина, где вот такие персонажи держат в руках портрет с кем-то похожим на Сталина и подписью «вернем все в зад».
- Вы думаете о том, что с нами всеми будет завтра? У вас чаще какие картинки будущего перед глазами? И что вы делаете, чтобы удержать внутри хорошее, которое мерещится впереди, а как вы избавляетесь от печального, что маячит в том же направлении?
- Прекрасный вопрос. Благодаря тому, что я изучаю Библию, мое мировоззрение основано на слове Бога. Я прекрасно отдаю себе отчет, что мы живем в мире, которым правит дьявол. И в этом смысле то, что сейчас происходит, вполне находится в логике этого правителя. Во-вторых, мы живем в период, который в Библии назван последними днями. Последние дни чего? Многие знают образцовую молитву «Отче наш», где есть слова «да придет царствие твое». Царство на пороге. Мы живем в завершении этой системы вещей. В конце концов произойдет ситуация, в которой народы решат вступить в войну с Богом. И у них, конечно же, ничего не получится, они будут уничтожены. А дальше будет царство Бога.
- Как вы справляетесь сегодня с плохими настроениями? Есть рабочая схема? Помните, как говорил герой фильма «Такси-блюз» таксист Шлыков, - «гони чернуху»?
- К сожалению не помню этих подробностей, да и сам фильм тоже. Для меня не существует плохого настроения, в смысле «Что происходит?». Мне как раз понятно, что происходит, более того, «Все идет по плану». Бывает физическая и эмоциональная усталость. Но здесь я опять отправлю вас к психотерапевтам. Я не раздаю советы по таким вопросам. Это совершенно индивидуальные вещи.
- Мир не способен научиться останавливать зло?
- Такие вопросы ставят меня перед необходимостью давать совершенно конкретные ответы. Как я уже сказал, миром правит дьявол. Так написано в Библии. Иисус его назвал «лжецом» и «отцом лжи». Это правитель этого мира. И пока существует эта система, никакая правда восторжествовать в принципе не может. Может быть видимость ее торжества.
Кстати, большинство фильмов построено по принципу борьбы хороших и злодеев. Например, фильм «Фантомас». Если взять положительных героев оттуда, журналиста Фандора и комиссара Жюва, то они ведь не без недостатков люди. Но по сравнению с абсолютным злом в лице Фантомаса, они вроде как на правой стороне. Именно эти сцены правитель этого мира разыгрывает постоянно. Борьба добра со злом. Когда и добро, так себе добро. А на фоне того абсолютного зла, с которым идет борьба, все, что угодно покажется добром.
Официальный сайт Федора Чистякова - fedorchistyakov.com