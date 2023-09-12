Аркадий Бабченко заявил, что СБУ возбудила против него уголовное дело за оскорбление Зеленского

Российский политэмигрант Аркадий Бабченко заявил о своем уголовном преследовании в Украине. Мужчина, который уже несколько лет живет в Эстонии, утверждает, что расследованием занимается СБУ.
Не прошло и двух недель с момента, как Аркадия Бабченко приговорили к штрафу в 100 евро за разбрасывание яиц в центре Таллинна, он заявил о том, что теперь его преследует Служба безопасности Украины (СБУ).
«СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ - пересечению кордона не препятствовать. После пересечения - задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий. По их результатам - ну, видимо, справа уже», - написал Бабченко на своей странице в Facebook* днем 12 сентября.
* - Мы не можем встроить весь текст сообщения Бабченко в эту новость из-за обилия мата в публикации. Комментариев СБУ на момент написания этой новости не поступало.
Что касается причин преследования, то политэмигранту они не известны, но он уверен, что они связаны с его критикой в адрес нынешнего руководства Украины.
«Я не знаю. Да мне и не интересно. Собственно говоря, может быть только одно - х**сосил (жарг. совершать оральный секс с кем-либо, склоняя или принуждая к нему, оскорблять кого-либо, используя обсценную лексику, мат – прим.ред.) Бубочку. Никаких других вариантов быть просто не может. Я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет. Только мои посты. Я знал, что это произойдет. Но, сука… До последнего не верил. Не хотел верить», - откровенничает Аркадий Бабченко.
Далее бывший журналист «Новой газеты» утверждает, что его много раз предавали друзья, коллеги, близкие, страна и газета, «без которой себя не мыслил».
«И было у отца две Родины. И обе его предали. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи. Мне нечего ответить теперь на этот вопрос», - пишет Бабченко.
Журналист утверждает, что за все полтора года с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, он не смог найти «законный путь», чтобы попасть в Украину, т.к. он является гражданином России.
СМИ регулярно сообщают о деятельности в Украине целых боевых подразделений, которые состоят из граждан России. Их въезд в страну продолжался и после начала полномасштабной войны, как продолжается и рекрутинг граждан РФ в эти подразделения на службе Киева. В том числе об этом еще весной нам рассказывал командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин.
Дальше Бабченко, не называя дат, рассказывает, как все же поехал в Украину, куда его якобы должны были пропустить благодаря «полузаконным» и «личным договоренностям». Как отметил активист, «Украина - такая страна, где все можно решить», а «кумовство - наше все». Но попасть в страну ему не удалось, потому что по дороге у него несколько раз ломалась машина, за что он почему-то остался благодарен собственной жене. Из контекста поста Бабченко остается неясным, что именно она сделала.
«Сейчас бы уже в одной камере с Навальным сидел бы. Что меня экстрадировали бы в Мордор - ни на секунду не сомневаюсь. Гражданин россии? Ну, так и пи**уй. Единственное, может, на пленного обменяли бы. Хоть какая-то польза от меня была бы», - представляет не наступившее будущее Бабченко.
Политэмигрант рассказывает, что планировал жить и работать именно в Украине, где есть дом, который построил его дед.
«Я не знаю, что теперь. Зеленский у власти еще как минимум пять лет. Итого - десять. Государственности нет. Это уже понятно. Соответственно, въезд мне закрыт. Через десять лет не возвращаются. Никто. Никогда. Никуда. Проект "Украина" в отношении меня закрыт. Закрыл его не я. Ну, х** знает. Поедем дальше по миру. Искать новый дом», - подходит Бабченко к финалу своего поста.
Совсем в финале активист традиционно призывает своих подписчиков жертвовать на ВСУ и публикует банковские реквизиты.
«Расшар категорически приветствуется», - завершил Бабченко свое воззвание одной из любимых фраз Дмитрия «Гоблина» Пучкова. «Я вас решительно приветствую», - регулярное приветствие известного переводчика, бывшего российского милиционера и сталиниста.
Пост Аркадия Бабченко был опубликован 12 сентября, через несколько часов после того, как стало известно, что он объявлен в розыск МВД России по уголовной статье. Российские СМИ публикуют свои версии причин преследования журналиста.
Rus.Postimees общался с Аркадием Бабченко после его нашумевшей акции с закидыванием здания посольства России куриными яйцами. Читайте интервью с политэмигрантом, который на момент разговора не знал ни про то, какой он получил штраф в Эстонии, ни какое будущее ему готовят Россия и Украина.
«Историческая родина тоже кинет тебя, сынок», - среди прочего написал Бабченко, намекая на свою же известную фразу об отношении России к своим гражданам. «Любая родина бросит тебя, Аркадий. Всегда», - отвечают политэмигранту в комментариях.