Аркадий Бабченко заявил, что СБУ возбудила против него уголовное дело за оскорбление Зеленского

Не прошло и двух недель с момента, как Аркадия Бабченко приговорили к штрафу в 100 евро за разбрасывание яиц в центре Таллинна, он заявил о том, что теперь его преследует Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ - пересечению кордона не препятствовать. После пересечения - задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий. По их результатам - ну, видимо, справа уже», - написал Бабченко на своей странице в Facebook* днем 12 сентября.

* - Мы не можем встроить весь текст сообщения Бабченко в эту новость из-за обилия мата в публикации. Комментариев СБУ на момент написания этой новости не поступало.

Что касается причин преследования, то политэмигранту они не известны, но он уверен, что они связаны с его критикой в адрес нынешнего руководства Украины.