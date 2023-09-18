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ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Жители Эстонии высказались об идее президента учить в школе целый год только эстонский

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Участница опроса недели.
Участница опроса недели. Фото: Денис Антонов

Президент Эстонии Алар Карис выдвинул идею переходного периода для школьников, не владеющих эстонским. Глава государства полагает, что ученики могли бы целый год изучать только эстонский язык, прежде чем перейти к изучению других предметов. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, готовы ли они к очередному эксперименту в преддверии всеобщего перехода образования на эстонский язык.

Любовь Коробова, железнодорожник (Нарва)

Любовь Коробова.
Любовь Коробова. Фото: Денис Антонов

- Поддерживаете ли вы идею школьного года изучения одного только эстонского языка?

- Мне кажется, что эта мера лишняя. Сегодняшняя система языкового погружения для детей хорошо справляется. Причина, что школьники не владеют языком, одна - дефицит толковых преподавателей. Прежде чем что-то требовать от людей, надо им что-то дать. Надо детям дать учителей - носителей языка с педагогическим образованием.

- Вы считаете, что непедагогического высшего образования и знания языка на уровне категории С1 недостаточно?

- Конечно, недостаточно. Помимо языка нужно разбираться в педагогике, психологии, физиологии, владеть методиками преподавания и уметь руководить большим коллективом детей или подростков. Сейчас даже молодых выпускников педагогических факультетов не хватает, не хватает классных руководителей и предметников. Я говорю из личного опыта.

- А каков ваш опыт?

- Дети. Сын старший уже в университете. Он свободного говорит на эстонском, потому что с первого по четвертый класс его вел в школе замечательный педагог. И все ребята в классе прекрасно знают язык, несмотря на то, что живем в Нарве. А дочери сейчас трудно, потому что за четыре года у нее сменилось четыре учителя. Вот где проблема. В учителях проблема, а не в методиках.

Нина Иванова, воспитатель (Таллинн)

Нина Иванова.
Нина Иванова. Фото: Денис Антонов

- Поддерживаете ли вы идею года для изучения одного только эстонского языка?

- Я против. Я по себе помню, что смешанная система намного лучше. Надо оставить параллельное образование, чтобы эстонский язык изучали вместе с предметами на эстонском. Но если говорить честно, то я против языкового перехода с 2024 года. Мне трудно представить, как это будет выглядеть в детских садах и начальных классах, потому что персонала, владеющего хорошим эстонским, у нас недостаточно.

- А повышение учительских зарплат разве не помогает решить эту проблему?

- Даже сейчас найти деньги на то, что уже обещано, сложно. А вы представьте себе, если добавится еще один дополнительный год обучения! Сколько это будет стоить налогоплательщикам? Я не эксперт, но на мой взгляд, идея очень сомнительная.

Михаил Канонахенен, инженер (Нарва)

Михаил Канонахенен.
Михаил Канонахенен. Фото: Денис Антонов

- Полезна ли идея школьного года для изучения только эстонского языка?

- Может быть и полезна, но только в случае добровольного изучения. Обязаловки здесь быть не должно. Туда должны идти осознанно. И только те, кому это необходимо.

- Вы считаете, что общеобразовательная школа должна отдавать языковое погружение на выбор родителей первоклассников?

- Я считаю, что это было бы эффективнее, чем переход в принудительном порядке. Пусть в каждой школе будет специальный класс, и туда пойдут те дети, которым необходим язык на высоком уровне. Ведь смысл идеи, как я понимаю, не в том заключается, чтобы усложнить жизнь тех, кто не владеет языком, а наоборот: облегчить им языковой переход.

Серафима Кортокова, финансист (Таллинн)

Серафима Кортокова.
Серафима Кортокова. Фото: Денис Антонов

- Согласны ли вы с идеей школьного года изучения только эстонского языка?

- Мне кажется, что эта идея не будет работать. У меня правнук младший пошел в первый класс. Он сейчас будет в школе все проходить на русском, со второго класса уже усиленно на эстонском, а в третьем классе все на эстонском. Так нам объяснили педагоги. Я считаю, что эта система хорошая, и нам год не нужен. У меня есть опыт со старшим внуком, который получил до девятого класса образование в русской школе, но ему так хорошо преподавали эстонский, что сейчас он спокойно поступил в эстонскую.

- Считаете ли вы, что уровень эстонского языка у учителей достаточен для перехода на эстоноязычное обучение?

- Да. Было бы желание, а учителей у нас в стране хватает. Знаете, у меня дочь замечательно окончила школу, прекрасно владеет эстонским и очень успешно работает. Так что педагоги у нас хорошие.

Людмила Скокова, педагог (Нарва)

Людмила Скокова.
Людмила Скокова. Фото: Денис Антонов

- Поддерживаете ли вы идею года для изучения одного только эстонского языка для школьников?

- Эта идея представляется весьма утопической, потому что у нас нет достаточного количества учителей для ее осуществления. Независимо от того, насколько плоха или хороша сама идея. Вопрос перехода на эстонский язык весьма непростой. У нас есть разработанные методики погружения, но в Ида-Вирумаа всегда страдали от нехватки учителей. Пусть это будет замечательная идея, но учителей для нее взять негде.

- А повышение учительских зарплат помогает решить эту проблему?

- Частично помогает - все же удалось найти учителей для двух гимназий. Тем не менее, мы все боимся наступления учебного года в 2024-м. Как мы сможем перевести все первые и четвертые классы на эстонский язык, если учителей начальной школы, соответствующих требованиям, сейчас нет?

- Вы говорите об учителях, которые владеют эстонским языком на уровне С1?

- Знаете, владение эстонским языком на С1 еще не означает, что человек может или даже имеет моральное право на нем преподавать. Давайте помнить о том, что для сдачи экзамена достаточно 60 баллов, но хотим ли мы, чтобы детей обучали «троечники»? Ситуация очень непростая, и мне очень жаль всех - детей, их родителей, педагогов, отдавших школе жизнь и теперь оказавшихся ненужными.

Дмитрий Иванов, художник (Таллинн)

Дмитрий Иванов.
Дмитрий Иванов. Фото: Денис Антонов

- Согласны ли вы с идеей школьного года изучения только эстонского языка?

- Вполне разумное решение для тех, кто хочет изучить язык, а не сдать экзамен ради баллов. Для разумных родителей такой шаг в отношении школьников - это уникальный шанс дать детям качественное образование. Мы живём в Эстонии, поэтому знание эстонского - это не только социализация, но и гарантия хорошей работы. Само собой что, зная базу языка, малышам во втором и третьем классах будет легче усваивать материал, потому что учителя говорят быстро и их надо понимать.

- А уровень эстонского языка у учителей достаточен для перехода на эстоноязычное обучение?

- Конечно. Я по себе знаю, что за последние двадцать лет методики очень сильно изменились в лучшую сторону. Во многом из-за индивидуального подхода в обучении конкретного ребенка. У нас очень качественное образование на эстонском.

Виталий Ковальчук, судостроитель (Локса)

Виталий Ковальчук.
Виталий Ковальчук. Фото: Денис Антонов

- Поддерживаете ли вы идею отдельного года изучения только эстонского языка для первоклассников?

- Мне не нравится такой расклад, что дети будут учиться лишний год. Я понимаю, все к тому идет. Это получается, что у нас из школы парень или девушка выходят под двадцать лет? Они уже ровесники молодым педагогам и родителям, которые первоклассников приводят в их гимназию. А если такие учащиеся уже сами создали семью? Это смешно. 

- Вы считаете, что от увеличения периода обучения учащиеся проиграют?

- Все проиграют. Это потеря и времени учителя, и потеря времени ребят, да и страна проигрывает. Вместо работы они просиживают с книжками, которые мало имеют практической связи с профессией. У нас нет слесарей, электриков, монтажников, крановщиков не найти, а мы будем тратить год, чтобы каждый на С1 знал язык, а потом не мог работу найти, потому что ничего не умеет.

- А разве знание языка не является гарантией карьерного успеха?

- Квалифицированный сварщик или крановщик получает побольше некоторых инженеров.

Сильва Тигане, менеджер (Отепя)

Сильва Тигане.
Сильва Тигане. Фото: Денис Антонов

- Согласны ли вы с идеей школьного года изучения только эстонского языка?

- Не согласна. Это неудачная идея. Наверное, надо учиться всем вместе с самого начала. Надо, чтобы эстонцы, русские, украинцы и другие все вместе изучали предметы на эстонском языке с первого класса. Зачем год? Зачем опять разделять нации? Когда вместе, тогда будет намного легче и общаться, и адаптироваться русским к эстонцам.

- Считаете ли вы, что уровень эстонского языка у учителей достаточен для перехода на эстоноязычное обучение?

- Не надо сомневаться в русских учителях, которые овладели эстонским. Вы о них спрашиваете?

- Да.

- Я по своему опыту учебы знаю, что русский учитель замечательно может преподавать не только на эстонском химию или математику, но и эстонский язык. Я училась в советское время в Южной Эстонии и у нас были такие русские учителя.

Комментарии автора

Идея президента Алара Кариса ввести дополнительный год для изучения языка первоклассниками находит как своих сторонников, так и противников. По мнению министра образования и науки Кристины Каллас, при переходе на эстоноязычное образование младшие школьники не нуждаются в дополнительном годе для изучения эстонского языка.

Она убеждена в том, что существующая методика языкового погружения успешно позволяет одновременно изучать и школьный предмет, и эстонский язык, не нарушая выполнения Закона о переходе на эстоноязычное обучение.

Согласно Закону о переходе на эстоноязычное обучение, принятому на заседании Рийгикогу 12 декабря 2022 года, единственным языком обучения в детских учебных заведениях страны является эстонский.

В первую очередь, на эстоноязычное обучение в период с 2024 по 2025 учебного года перейдут все детские сады, а также классы с первого по четвертый.

В первую очередь, на эстоноязычное обучение в период с 2024 по 2025 учебного года перейдут все детские сады, а также классы с первого по четвертый.

В гимназиях и в учебных учреждениях среднего профессионального образования в период с 2024 по 2030 грды доля преподавания на ином языке может составлять до 40 процентов от указанного в учебной программе объема.

Администрация школ обязана осуществить переход на эстоноязычное обучение в десятых классах не позднее 2030/2031 учебного года, в одиннадцатых классах не позднее 2031/2032 учебного года, а в двенадцатых классах не позднее 2032/2033 учебного года.

В профессиональных учебных заведениях изменение затронет учеников, обучающихся по программе среднего профессионального образования.

Согласно требованиям Закона о переходе на эстоноязычное обучение, владение эстонским языком будет включено в требования к квалификации учителей и опорных специалистов с 1 августа 2024 года. В том случае, если обучение ведется на эстонском языке, учитель должен владеть эстонским на уровне С1.

Что касается руководители учебных заведений, то до 1 августа 2023 года они должны были подтвердить свое владение эстонским языком на уровне С1.

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