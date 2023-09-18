Президент Эстонии Алар Карис выдвинул идею переходного периода для школьников, не владеющих эстонским. Глава государства полагает, что ученики могли бы целый год изучать только эстонский язык, прежде чем перейти к изучению других предметов. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, готовы ли они к очередному эксперименту в преддверии всеобщего перехода образования на эстонский язык.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Жители Эстонии высказались об идее президента учить в школе целый год только эстонский
Любовь Коробова, железнодорожник (Нарва)
- Поддерживаете ли вы идею школьного года изучения одного только эстонского языка?
- Мне кажется, что эта мера лишняя. Сегодняшняя система языкового погружения для детей хорошо справляется. Причина, что школьники не владеют языком, одна - дефицит толковых преподавателей. Прежде чем что-то требовать от людей, надо им что-то дать. Надо детям дать учителей - носителей языка с педагогическим образованием.
- Вы считаете, что непедагогического высшего образования и знания языка на уровне категории С1 недостаточно?
- Конечно, недостаточно. Помимо языка нужно разбираться в педагогике, психологии, физиологии, владеть методиками преподавания и уметь руководить большим коллективом детей или подростков. Сейчас даже молодых выпускников педагогических факультетов не хватает, не хватает классных руководителей и предметников. Я говорю из личного опыта.
- А каков ваш опыт?
- Дети. Сын старший уже в университете. Он свободного говорит на эстонском, потому что с первого по четвертый класс его вел в школе замечательный педагог. И все ребята в классе прекрасно знают язык, несмотря на то, что живем в Нарве. А дочери сейчас трудно, потому что за четыре года у нее сменилось четыре учителя. Вот где проблема. В учителях проблема, а не в методиках.
Нина Иванова, воспитатель (Таллинн)
- Поддерживаете ли вы идею года для изучения одного только эстонского языка?
- Я против. Я по себе помню, что смешанная система намного лучше. Надо оставить параллельное образование, чтобы эстонский язык изучали вместе с предметами на эстонском. Но если говорить честно, то я против языкового перехода с 2024 года. Мне трудно представить, как это будет выглядеть в детских садах и начальных классах, потому что персонала, владеющего хорошим эстонским, у нас недостаточно.
- А повышение учительских зарплат разве не помогает решить эту проблему?
- Даже сейчас найти деньги на то, что уже обещано, сложно. А вы представьте себе, если добавится еще один дополнительный год обучения! Сколько это будет стоить налогоплательщикам? Я не эксперт, но на мой взгляд, идея очень сомнительная.
Михаил Канонахенен, инженер (Нарва)
- Полезна ли идея школьного года для изучения только эстонского языка?
- Может быть и полезна, но только в случае добровольного изучения. Обязаловки здесь быть не должно. Туда должны идти осознанно. И только те, кому это необходимо.
- Вы считаете, что общеобразовательная школа должна отдавать языковое погружение на выбор родителей первоклассников?
- Я считаю, что это было бы эффективнее, чем переход в принудительном порядке. Пусть в каждой школе будет специальный класс, и туда пойдут те дети, которым необходим язык на высоком уровне. Ведь смысл идеи, как я понимаю, не в том заключается, чтобы усложнить жизнь тех, кто не владеет языком, а наоборот: облегчить им языковой переход.
Серафима Кортокова, финансист (Таллинн)
- Согласны ли вы с идеей школьного года изучения только эстонского языка?
- Мне кажется, что эта идея не будет работать. У меня правнук младший пошел в первый класс. Он сейчас будет в школе все проходить на русском, со второго класса уже усиленно на эстонском, а в третьем классе все на эстонском. Так нам объяснили педагоги. Я считаю, что эта система хорошая, и нам год не нужен. У меня есть опыт со старшим внуком, который получил до девятого класса образование в русской школе, но ему так хорошо преподавали эстонский, что сейчас он спокойно поступил в эстонскую.
- Считаете ли вы, что уровень эстонского языка у учителей достаточен для перехода на эстоноязычное обучение?
- Да. Было бы желание, а учителей у нас в стране хватает. Знаете, у меня дочь замечательно окончила школу, прекрасно владеет эстонским и очень успешно работает. Так что педагоги у нас хорошие.
Людмила Скокова, педагог (Нарва)
- Поддерживаете ли вы идею года для изучения одного только эстонского языка для школьников?
- Эта идея представляется весьма утопической, потому что у нас нет достаточного количества учителей для ее осуществления. Независимо от того, насколько плоха или хороша сама идея. Вопрос перехода на эстонский язык весьма непростой. У нас есть разработанные методики погружения, но в Ида-Вирумаа всегда страдали от нехватки учителей. Пусть это будет замечательная идея, но учителей для нее взять негде.
- А повышение учительских зарплат помогает решить эту проблему?
- Частично помогает - все же удалось найти учителей для двух гимназий. Тем не менее, мы все боимся наступления учебного года в 2024-м. Как мы сможем перевести все первые и четвертые классы на эстонский язык, если учителей начальной школы, соответствующих требованиям, сейчас нет?
- Вы говорите об учителях, которые владеют эстонским языком на уровне С1?
- Знаете, владение эстонским языком на С1 еще не означает, что человек может или даже имеет моральное право на нем преподавать. Давайте помнить о том, что для сдачи экзамена достаточно 60 баллов, но хотим ли мы, чтобы детей обучали «троечники»? Ситуация очень непростая, и мне очень жаль всех - детей, их родителей, педагогов, отдавших школе жизнь и теперь оказавшихся ненужными.
Дмитрий Иванов, художник (Таллинн)
- Согласны ли вы с идеей школьного года изучения только эстонского языка?
- Вполне разумное решение для тех, кто хочет изучить язык, а не сдать экзамен ради баллов. Для разумных родителей такой шаг в отношении школьников - это уникальный шанс дать детям качественное образование. Мы живём в Эстонии, поэтому знание эстонского - это не только социализация, но и гарантия хорошей работы. Само собой что, зная базу языка, малышам во втором и третьем классах будет легче усваивать материал, потому что учителя говорят быстро и их надо понимать.
- А уровень эстонского языка у учителей достаточен для перехода на эстоноязычное обучение?
- Конечно. Я по себе знаю, что за последние двадцать лет методики очень сильно изменились в лучшую сторону. Во многом из-за индивидуального подхода в обучении конкретного ребенка. У нас очень качественное образование на эстонском.
Виталий Ковальчук, судостроитель (Локса)
- Поддерживаете ли вы идею отдельного года изучения только эстонского языка для первоклассников?
- Мне не нравится такой расклад, что дети будут учиться лишний год. Я понимаю, все к тому идет. Это получается, что у нас из школы парень или девушка выходят под двадцать лет? Они уже ровесники молодым педагогам и родителям, которые первоклассников приводят в их гимназию. А если такие учащиеся уже сами создали семью? Это смешно.
- Вы считаете, что от увеличения периода обучения учащиеся проиграют?
- Все проиграют. Это потеря и времени учителя, и потеря времени ребят, да и страна проигрывает. Вместо работы они просиживают с книжками, которые мало имеют практической связи с профессией. У нас нет слесарей, электриков, монтажников, крановщиков не найти, а мы будем тратить год, чтобы каждый на С1 знал язык, а потом не мог работу найти, потому что ничего не умеет.
- А разве знание языка не является гарантией карьерного успеха?
- Квалифицированный сварщик или крановщик получает побольше некоторых инженеров.
Сильва Тигане, менеджер (Отепя)
- Согласны ли вы с идеей школьного года изучения только эстонского языка?
- Не согласна. Это неудачная идея. Наверное, надо учиться всем вместе с самого начала. Надо, чтобы эстонцы, русские, украинцы и другие все вместе изучали предметы на эстонском языке с первого класса. Зачем год? Зачем опять разделять нации? Когда вместе, тогда будет намного легче и общаться, и адаптироваться русским к эстонцам.
- Считаете ли вы, что уровень эстонского языка у учителей достаточен для перехода на эстоноязычное обучение?
- Не надо сомневаться в русских учителях, которые овладели эстонским. Вы о них спрашиваете?
- Да.
- Я по своему опыту учебы знаю, что русский учитель замечательно может преподавать не только на эстонском химию или математику, но и эстонский язык. Я училась в советское время в Южной Эстонии и у нас были такие русские учителя.
Комментарии автора
Идея президента Алара Кариса ввести дополнительный год для изучения языка первоклассниками находит как своих сторонников, так и противников. По мнению министра образования и науки Кристины Каллас, при переходе на эстоноязычное образование младшие школьники не нуждаются в дополнительном годе для изучения эстонского языка.
Она убеждена в том, что существующая методика языкового погружения успешно позволяет одновременно изучать и школьный предмет, и эстонский язык, не нарушая выполнения Закона о переходе на эстоноязычное обучение.
Согласно Закону о переходе на эстоноязычное обучение, принятому на заседании Рийгикогу 12 декабря 2022 года, единственным языком обучения в детских учебных заведениях страны является эстонский.
В первую очередь, на эстоноязычное обучение в период с 2024 по 2025 учебного года перейдут все детские сады, а также классы с первого по четвертый.
В первую очередь, на эстоноязычное обучение в период с 2024 по 2025 учебного года перейдут все детские сады, а также классы с первого по четвертый.
В гимназиях и в учебных учреждениях среднего профессионального образования в период с 2024 по 2030 грды доля преподавания на ином языке может составлять до 40 процентов от указанного в учебной программе объема.
Администрация школ обязана осуществить переход на эстоноязычное обучение в десятых классах не позднее 2030/2031 учебного года, в одиннадцатых классах не позднее 2031/2032 учебного года, а в двенадцатых классах не позднее 2032/2033 учебного года.
В профессиональных учебных заведениях изменение затронет учеников, обучающихся по программе среднего профессионального образования.
Согласно требованиям Закона о переходе на эстоноязычное обучение, владение эстонским языком будет включено в требования к квалификации учителей и опорных специалистов с 1 августа 2024 года. В том случае, если обучение ведется на эстонском языке, учитель должен владеть эстонским на уровне С1.
Что касается руководители учебных заведений, то до 1 августа 2023 года они должны были подтвердить свое владение эстонским языком на уровне С1.
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Ключевые слова
- зарплаты учителей
- детский сад
- школы
- русский язык
- эстонский язык
- реформа образования
- образование
- учителя
- русские школы
- язык
- учитель
- детские сады
- высшее образование
- гимназии
- закон об основной школе и гимназии
- русское образование
- частные школы
- образования
- русские гимназии
- детский садик
- эстоноязычное обучение
- зарплата учителя
- эстоноязычное образование
- переход на эстоноязычное обучение