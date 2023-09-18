ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Жители Эстонии высказались об идее президента учить в школе целый год только эстонский

- А повышение учительских зарплат разве не помогает решить эту проблему?

- Даже сейчас найти деньги на то, что уже обещано, сложно. А вы представьте себе, если добавится еще один дополнительный год обучения! Сколько это будет стоить налогоплательщикам? Я не эксперт, но на мой взгляд, идея очень сомнительная.

Михаил Канонахенен, инженер (Нарва)

Михаил Канонахенен. Фото: Денис Антонов

- Полезна ли идея школьного года для изучения только эстонского языка?

- Может быть и полезна, но только в случае добровольного изучения. Обязаловки здесь быть не должно. Туда должны идти осознанно. И только те, кому это необходимо.

- Вы считаете, что общеобразовательная школа должна отдавать языковое погружение на выбор родителей первоклассников?

- Я считаю, что это было бы эффективнее, чем переход в принудительном порядке. Пусть в каждой школе будет специальный класс, и туда пойдут те дети, которым необходим язык на высоком уровне. Ведь смысл идеи, как я понимаю, не в том заключается, чтобы усложнить жизнь тех, кто не владеет языком, а наоборот: облегчить им языковой переход.

Серафима Кортокова, финансист (Таллинн)

Серафима Кортокова. Фото: Денис Антонов

- Согласны ли вы с идеей школьного года изучения только эстонского языка?