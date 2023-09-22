Председатель Союза работников образования: создается ощущение, что теперь у нас нет права что-либо требовать

«На самом деле больших ожиданий от разговора нет. Обсудим, о чем договорились в коалиции по поводу бюджета на следующий год, потому до сих пор мы узнавали информацию только из СМИ», - сказал Вольтри.

Он отметил, что правительство все же планирует достичь поставленной цели (относительно повышения зарплат работникам образования) к 2027 году, поэтому сегодня Вольтри хочет услышать об этих целях напрямую.

«Мы хотим услышать, что это за планы и насколько они конкретны, и на основе этого решить, должны ли мы что-то предпринимать. Если правительство решит уничтожить эстонское образование, мы должны предпринять шаги для того, чтобы этого не произошло», - заявил Вольтри.

Во вторник члены правительства заявили, что в государственном секторе в 2024 году будет повышена только зарплата учителей. Кристина Каллас признала, что найти средства на оплату труда учителей было сложно: «Мы получили 10 миллионов евро на повышение минимальной зарплаты учителей, что по текущим расчетам составляет увеличение на 1,7 процента. Этому следует также 14 миллионов евро из фонда дифференциации, что составляет 2,5 процента, если я не ошибаюсь», - сказала она.

На сегодняшний день в Союз работников образования Эстонии обратилось множество учителей, которые выразили как свое возмущение решением правительства, так и готовность отстаивать свои права, в том числе путем проведения забастовки. «Мы понимаем их озабоченность и солидарны с ними. Остановка работы – крайняя мера, но ее нельзя исключать, если на политическом уровне не будет понимания проблемы оплаты труда учителей, а значит, и важности будущего эстонского государства в целом», - заявили в Союзе.