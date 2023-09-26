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«Я русский» – это «прославление военной агрессии». Полиция Латвии обещает штрафы за наклейки на авто

rus.postimees.ee
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Шеврон на рукаве латвийского полицейского
Шеврон на рукаве латвийского полицейского Фото: LETA

Полиция Латвии предупредила автомобилистов, что будет рассматривать наклейки «Я русский», как поддержку военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.

Правоохранительные органы южной соседки Эстонии официально заявили, что будут воспринимать автомобили с наклейками «я русский» или «я русская» на дорогах Латвии как правонарушение.

«Госполиция обращает внимание на то, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию, войну России в Украине, а также общий контекст, не допускается любая героизация военной агрессии, в том числе недопустимо размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке (например, «Я русская/русская»). Таким образом, возможно прославление военной агрессии или выражение поддержки военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине», - сказано в сообщении латвийской полиции, которое опубликовано в Twitter-аккаунте силового ведомства.

При обнаружении таких наклеек на автомобилях полиция Латвии «немедленно прикажет их убрать».

«При установлении нарушения закона лица могут быть привлечены к административной ответственности за пропаганду военной агрессии или военных преступлений», - отмечается в сообщении.

В то же время латвийские полицейские призывают граждан сообщать о машинах с такими наклейками.

Парламент Латвии весной 2022 года ввел штрафы за публичное использование символов, прославляющих войну или военные преступления. Физлица могут быть оштрафованы на 400 евро, юридическим лицам грозит штраф в 3200 евро. Аналогичные нормы приняты в Эстонии. Rus.Postimees неоднократно рассказывал о штрафах в 400 евро для тех, кто использует георгиевские ленты. Проблемы возникают как у жителей Эстонии, так и приезжающих через восточную границу. За запрещенную символику штрафуют и пользователей соцсетей.

В понедельник стало известно, что стихийная акция с украшением автомобилей наклейками «я русский» после Эстонии добралась и до Латвии.

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