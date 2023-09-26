«Я русский» – это «прославление военной агрессии». Полиция Латвии обещает штрафы за наклейки на авто

Правоохранительные органы южной соседки Эстонии официально заявили, что будут воспринимать автомобили с наклейками «я русский» или «я русская» на дорогах Латвии как правонарушение.

«Госполиция обращает внимание на то, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию, войну России в Украине, а также общий контекст, не допускается любая героизация военной агрессии, в том числе недопустимо размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке (например, «Я русская/русская»). Таким образом, возможно прославление военной агрессии или выражение поддержки военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине», - сказано в сообщении латвийской полиции, которое опубликовано в Twitter-аккаунте силового ведомства.

Valsts policija, konstatējot transportlīdzekļus, kas aplīmēti ar šāda veida uzrakstiem, personām nekavējoties liks tos noņemt, kā arī skaidrot šāda uzraksta izvietošanas mērķi un motivāciju. Personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. Plašāk lasiet attēlā: pic.twitter.com/OnIVfd6eRS — Valsts policija (@Valsts_policija) September 25, 2023

При обнаружении таких наклеек на автомобилях полиция Латвии «немедленно прикажет их убрать».

«При установлении нарушения закона лица могут быть привлечены к административной ответственности за пропаганду военной агрессии или военных преступлений», - отмечается в сообщении.

В то же время латвийские полицейские призывают граждан сообщать о машинах с такими наклейками.

Парламент Латвии весной 2022 года ввел штрафы за публичное использование символов, прославляющих войну или военные преступления. Физлица могут быть оштрафованы на 400 евро, юридическим лицам грозит штраф в 3200 евро. Аналогичные нормы приняты в Эстонии. Rus.Postimees неоднократно рассказывал о штрафах в 400 евро для тех, кто использует георгиевские ленты. Проблемы возникают как у жителей Эстонии, так и приезжающих через восточную границу. За запрещенную символику штрафуют и пользователей соцсетей.