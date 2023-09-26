Каю Каллас задерживает полиция: премьер стала героиней рекламы мошенников

Недавний скандал с компанией Stark Logistics, которая работала с Россией, а муж премьера Эстонии владеет долей в компании, стал очередным способом для заработков мошенников. Журналист Rus.Postimees обнаружил в своей ленте в социальной сети Facebook рекламное сообщение, с логотипом нашего издательского дома и фотографией на которой двое сотрудников полиции удерживают женщину с лицом Каи Каллас.

Реклама мошенников с использованием образа Каи Каллас, сентябрь 2023 года. Фото: скриншот Facebook

Пост был размещен от имени польской компании по производству бытовой техники. Но Facebook-аккаунт, от имени которого распространяется реклама, оказался фейковым.

При нажатии на рекламное сообщение перед пользователем открывается фейковая публикация издания Delfi, где фотожабу с полицейскими и премьером дополняет еще один коллаж. На второй картинке люди с размытыми лицами ведут под руки мужчину с лицом мужа Каи Каллас - Арво Халлика.

Реклама мошенников с использованием образа Каи Каллас и членов ее семьи, сентябрь 2023 года. Фото: скриншот одного из сайтов мошенников

Сайт, на который перенаправляет реклама из Facebook, не имеет ничего общего с изданием, дизайн которого весьма искусно копируют злоумышленники. При этом других публикаций на сайте lostpublications.xyz нет.

Сначала авторы фейка цитируют реальные августовские сообщения СМИ на эстонском языке о ситуации вокруг бизнеса мужа Каи Каллас, а затем переходят к рекламе некой «платформы», которая обещает крупные заработки.