На прошлой неделе Rus.Postimees опубликовал расследование, посвященное тому, что принадлежащая Наталье Осипенко фирма-подрядчик нарушает договорные обязательства перед городом Кохтла-Ярве, а городские чиновники закрывают глаза на нарушения. Мэр города Вирве Линдер опубликовала в Facebook резкий пост, в котором обвинила журналиста в предвзятости и нарушении этики. Мы позвонили мэру и получили те комментарии, которые до публикации городские чиновники нам давать отказывались.
Мэр Кохтла-Ярве о расследовании Rus.Postimees: в Кохтла-Ярве много давних проблем, коррупционеры пытаются нас шантажировать
Публикация нашим изданием двух статей о происходящем в Кохтла-Ярве безобразии вызвало большой отклик в соцсетях. В местных группах многих самоуправлений Ида-Вирумаа активно обсуждалась и проблема складирования опасных отходов в черте города, и невыполнение обязательных работ по благоустройству.
Материал готовился несколько месяцев и все это время мы вели переписку с городскими чиновниками, чтобы получить документы, ответы на свои вопросы и комментарии по конкретным случаям нарушений. Мы отправили вице-мэру и старейшине Ярвеской части города текст статьи за неделю до публикации, чтобы чиновники имели возможность прокомментировать или опровергнуть наши выводы, если мы в чем-то ошибаемся. Ответа мы так и не получили.
Уже после публикации двух статей мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер написала в соцсети Facebook резкий пост, в котором обвинила автора статей в нарушении журналисткой этики и в предвзятости.
Автор решила все-таки получить комментарии если не до, то хотя бы после публикации расследования и созвонилась с мэром Кохтла-Ярве. Мэр Вирве Линдер была вполне дружелюбна и от разговора не отказалась.
- Вирве, вы написали, что я не спросила вторую сторону. Но вы же знаете, что я много раз просила о комментариях, которых так не получила. Давайте поговорим о том, с чем вы не согласны, сейчас.
- Это очень длинная тема, она сложная и я не хотела бы давать короткие ответы, как по телефону, так и по электронной почте. Если вы хотите, чтобы я прокомментировала какие-то конкретные вещи прямо сейчас, то, очевидно, я не смогу сходу это сделать. Каждая тема в вашей статье очень большая, некоторые из этих проблем тянутся десятилетиями и не имеют никакого отношения ко мне и сегодняшнему составу горуправы.
- Но это же не значит, что нынешняя горуправа не должна этими проблемами заниматься, нет? Я не писала в своем расследовании, что сваленный в городе смет с улиц - ваша личная вина, но эти кучи мусора есть и они находятся на территории города. Старейшина Ярвеского района на мои вопросы не ответила ни разу. Ведь город должен как-то реагировать, когда есть проблема?
- Я с вами полностью согласна. Тут два отдельных вопроса. Во-первых, что мы уже сделали, и, во-вторых, каковы реальные проблемы, которыми мы должны заниматься. Если говорить об этом уличном смёте, то мы начали административное производство, наложили штраф, но компания обратилась к своим юристам, чтобы его оспорить. Так что эта проблема на сегодня не решена.
Но мы решительно настроены относиться очень серьезно ко всем нарушениям, которые сейчас происходят. Мы делаем все, что закон предусматривает, и, если необходимо, накажем нарушителей. Но в случае с этой компанией мы не можем складывать в одну кучу все нарушения, имевшие место задолго до заключения данного договора подряда.
Другой вопрос, что обращение гражданина, то есть письмо, которое было отправлено вам, - это не просто обращение обеспокоенного горожанина. Он бывший сотрудник компании-подрядчика, который пытается добиться каких-то своих целей, распространяя эту информацию.
- Я очень хорошо знаю, кто мой источник, но я не думаю, что вообще имеет значение, какие у него были мотивы для передачи информации в прессу. Главное - правдива ли эта информация. Я несколько раз приезжала в город, видела эти свалки смёта и другие проблемы с благоустройством своими глазами. Почему город не может найти другого подрядчика, если этот не выполняет работу должным образом?
- Да, у нас нет желания цепляться именно за этого подрядчика. Но на самом деле есть много примеров, когда что-то находится у нас в работе, в процессе, поэтому у вас нет полной картины на данный момент. Возьмем те же скамейки, которые у вас приведены в качестве примера. Такие скамейки в парке можно найти в каждом городе. При этом у нас есть отремонтированные скамейки, и сделал это тот же подрядчик.
Можно говорить, что на остановках есть граффити, их не удалили, но не сказано, что вице-мэр по городскому хозяйству и другие чиновники ездили с подрядчиком и пытались протестировать различные средства удаления краски. Но они не дали результатов. Эти материалы, из которых сделаны остановки, пористые. Никакое средство для удаления граффити не удалит их так, чтобы они выглядели красиво.
Мы договорились с подрядчиком о дальнейших действиях по восстановлению этих автобусных остановок. Мы планируем использовать для них наклейки, чтобы они выглядели красиво. Все эти вещи находятся в стадии разработки, то есть решения находятся в полусыром виде.
В Кохтла-Ярве много проблем. Мы пытаемся их решать как можем, во всех этих вещах, которые приведены в статье, нельзя винить кого-то одного. Как я уже сказала, есть давно тянущиеся проблемы и сегодня мы не можем сделать все сразу, но мы интенсивно этим занимаемся.
- Но почему я не получила ответов на свои конкретные вопросы? Материал я отправила вице-мэру и старейшине за неделю до публикации. У них была возможность объяснить ситуацию. Видимо, мне нужно было сразу звонить вам, чтобы услышать комментарии. Но у меня все-таки личный вопрос. Как вы сами считаете, тон вашего поста был приемлемым?
- Эта первая фраза была не о вас, она не была направлена на прессу и журналистов. Это о коррумпированных бывших и нынешних городских властях, о предпринимателях и их сторонниках, которые и сегодня активно пытаются вмешиваться в справедливое управление городом Кохтла-Ярве. Я не обвиняю прессу. Это был намек тем коррупционерам, которые не спят и пытаются нас шантажировать всеми возможными способами.
- Но если вы имеете ввиду сейчас мой источник, то он никогда не упоминал именно вас.
- По фотографиям в вашей статье выходит, что Вирве Линдер видела свалку.
- Но это же настоящие фото, вы действительно были на толоке в Ахтме и должны были видеть незаконную свалку смёта. Тем не менее в статье я привела переписку, из которой видно, что старейшина района была в курсе этой проблемы. У меня есть вся эта переписка, которая показывает, что городские власти давно все знали и ничего не делали.
- Но мотивы, по которым ваш источник поднял эту тему - совсем не гражданская сознательность. Такие люди строят свои политические и коррупционные интриги, прикрываясь гражданской активностью.
Позже мэр Кохтла-Ярве дала дополнительные объяснения, почему наша редакция не получила комментарий вовремя.
«Основная причина, по которой у нас не было возможности ответить вам так быстро. Ответы со стороны горуправы, которая находится у власти семь месяцев, требуют очень долгого и тщательного изучения договоров, актов, заявлений чиновников и так далее. Кроме того, у нас много текущих критически важных задач, которые не дали нам возможности срочно заняться этой темой», - сказала Линдер.