Мэр Кохтла-Ярве о расследовании Rus.Postimees: в Кохтла-Ярве много давних проблем, коррупционеры пытаются нас шантажировать

- Но это же не значит, что нынешняя горуправа не должна этими проблемами заниматься, нет? Я не писала в своем расследовании, что сваленный в городе смет с улиц - ваша личная вина, но эти кучи мусора есть и они находятся на территории города. Старейшина Ярвеского района на мои вопросы не ответила ни разу. Ведь город должен как-то реагировать, когда есть проблема?

- Я с вами полностью согласна. Тут два отдельных вопроса. Во-первых, что мы уже сделали, и, во-вторых, каковы реальные проблемы, которыми мы должны заниматься. Если говорить об этом уличном смёте, то мы начали административное производство, наложили штраф, но компания обратилась к своим юристам, чтобы его оспорить. Так что эта проблема на сегодня не решена.

Но мы решительно настроены относиться очень серьезно ко всем нарушениям, которые сейчас происходят. Мы делаем все, что закон предусматривает, и, если необходимо, накажем нарушителей. Но в случае с этой компанией мы не можем складывать в одну кучу все нарушения, имевшие место задолго до заключения данного договора подряда.

Другой вопрос, что обращение гражданина, то есть письмо, которое было отправлено вам, - это не просто обращение обеспокоенного горожанина. Он бывший сотрудник компании-подрядчика, который пытается добиться каких-то своих целей, распространяя эту информацию.