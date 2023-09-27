Минюст Эстонии прокомментировал законопроект, который может прекратить правовое сотрудничество с Россией, что по мнению юристов в первую очередь может коснуться русскоязычного населения Эстонии.
Минюст напомнил читателям Rus.Postimees об их участии в обсуждении спорных законов
После публикации Rus.Postimees о том, кого и как затронет реализация инициативы Министерства юстиции Эстонии по разрыву «Соглашения между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», мы получили комментарий от авторов инициативы.
«Прежде всего, это касается русскоязычного населения Эстонии». Юристы об отмене соглашения с Россией о правовой помощи.
Rus.Postimees спрашивал у сотрудников Министерства юстиции, когда именно может состояться разрыв соглашения о правовой помощи между Эстонией и России, о чем страны-соседи договорились еще 30 лет назад. В середине сентября в Минюсте отмечали, что действующее соглашение с Россией автоматически продлевается каждые пять лет, и чтобы не произошло продления в 2025 году, его действие следует прекратить не позднее сентября 2024 года.
«15 сентября Министерство юстиции направило на общественное обсуждение проект закона о денонсации эстонско-российского договора о правовой помощи. После обработки полученных отзывов проект будет направлен на утверждение в правительство. После одобрения правительством проект будет передан в Рийгикогу, где для его принятия в качестве закона необходимо большинство голосов "за"», - пояснила нам советник по связям с общественностью Министерства юстиции Элизабет Маст.
Маст уточнила, что в пояснительной записке к законопроекту разъясняется, что «договор об оказании юридической помощи расторгается в порядке исключения в связи с существенным изменением обстоятельств, произошедшим на момент заключения договора».
Министр юстиции Эстонии, представляя законопроект две недели назад, заявил о том, что в России нет независимой судебной системы.
«Российская судебная система работает по указке Кремля, - объяснял причину инициативы Калле Лаанет. - Моя очень четкая позиция заключается в том, что пока Российская Федерация является государством-агрессором, у нас не может быть с ней каких-либо обязывающих соглашений о правовой помощи».
В случае одобрения законопроекта всеми участвующими в обсуждении органами власти он вступит в силу на десятый день после официальной публикации.
«После вступления в силу принятого Рийгикогу закона о денонсации договора об оказании юридической помощи другая договаривающаяся сторона должна быть уведомлена о прекращении договора. Закон вступает в силу на десятый день после его опубликования в Государственном вестнике», - рассказала алгоритм легализации идеи советник по связям с общественностью Министерства юстиции Элизабет Маст.
При этом представительница Минюста напомнила, что и текст законопроекта и этапы его согласования доступны для всех желающих в инфосистеме законпроектов. Там есть и раздел, где может высказаться любой желающий. Однако на момент написания этой новости там не было ни одного комментария. Ни от сторонников инициативы по разрыву соглашения о правовой помощи между Эстонией и Россией, ни от противников этой идеи.
Из десяти министерств, которые должны высказаться о законопроекте Минюста, в настоящее время свои позиции предоставили только Министерство культуры и Министерство финансов. В качестве даты окончания согласования на сайте инфосистемы законопроектов стоит 6 октября 2023 года.
В настоящее время соглашение регулирует правовое взаимодействие граждан и госорганов двух стран по широкому спектру вопросов.
«Это [разрыв соглашения] может касаться споров, связанных с установлением отцовства, алиментов, вопросов наследования, исполнимости судебных решений и взаимном признании выданных в Эстонии и России документов. Например, в части признания документов сейчас документ, выданный в одной стране, автоматически действует в другой стране. Иногда может потребоваться только нотариально заверенный перевод. Когда и, если это соглашение перестанет действовать, помимо всего прочего придется апостилировать документы. Это приведет к дополнительным расходам и дополнительным тратам времени с точки зрения простого человека», - прокомментировал Rus.Postimees ситуацию юрист, руководитель Progressor Õigusbüroo Данил Липатов.