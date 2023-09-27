Минюст напомнил читателям Rus.Postimees об их участии в обсуждении спорных законов

Министр юстиции Эстонии, представляя законопроект две недели назад, заявил о том, что в России нет независимой судебной системы.

«Российская судебная система работает по указке Кремля, - объяснял причину инициативы Калле Лаанет. - Моя очень четкая позиция заключается в том, что пока Российская Федерация является государством-агрессором, у нас не может быть с ней каких-либо обязывающих соглашений о правовой помощи».

Министр юстиции Калле Лаанет в студии Postimees, апрель 2023 года. Фото: Postimees / Scanpix Baltics

В случае одобрения законопроекта всеми участвующими в обсуждении органами власти он вступит в силу на десятый день после официальной публикации.

«После вступления в силу принятого Рийгикогу закона о денонсации договора об оказании юридической помощи другая договаривающаяся сторона должна быть уведомлена о прекращении договора. Закон вступает в силу на десятый день после его опубликования в Государственном вестнике», - рассказала алгоритм легализации идеи советник по связям с общественностью Министерства юстиции Элизабет Маст.

При этом представительница Минюста напомнила, что и текст законопроекта и этапы его согласования доступны для всех желающих в инфосистеме законпроектов. Там есть и раздел, где может высказаться любой желающий. Однако на момент написания этой новости там не было ни одного комментария. Ни от сторонников инициативы по разрыву соглашения о правовой помощи между Эстонией и Россией, ни от противников этой идеи.

Текст законопроекта о разрыве соглашения о правовой помощи между Эстонией и Россией, где есть возможность высказаться любому желающему, сентябрь 2023 года. Фото: скриншот eelnoud.valitsus.ee

Из десяти министерств, которые должны высказаться о законопроекте Минюста, в настоящее время свои позиции предоставили только Министерство культуры и Министерство финансов. В качестве даты окончания согласования на сайте инфосистемы законопроектов стоит 6 октября 2023 года.



В настоящее время соглашение регулирует правовое взаимодействие граждан и госорганов двух стран по широкому спектру вопросов.