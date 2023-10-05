КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ «Отечеству» рано радоваться, центристам самое время беспокоиться

Однако как раз очень легко оказывается допустить, что о своих симпатиях «Отечеству» на последней неделе социологам с энтузиазмом сообщили возрастные и многолетние сторонники Партии реформ. Давно было замечено, что как раз в вопросе узаконивания однополых браков в Эстонии решающую роль сыграли «Ээсти 200» и социал-демократы, а реформисты приняли нечто вроде позы молчаливого согласия, потому что им не хотелось громко брать голос по этой теме, которая совсем не вдохновляет тех избирателей их партии «со стажем», которые поддерживают ее с момента ее основания. И это очень похоже на правду, что именно такие избиратели, что были кое-как согласны простить Кае Каллас «равенство брака», оказались не готовы простить ей кое-что из ее собственной супружеской жизни, - толерантность к российским бизнес-интересам своего спутника жизни. И вот как раз для таких людей переход в разряд сторонников «Отечества» оказался достаточно прост - как не такой уж и размашистый шаг в приятную им в принципе правую сторону.

Рейтинг центристов в руках Кийка и Ратаса

В то же самое время, пусть у падения рейтинга центристов и взлета рейтинга «отечественников», скорее всего, были не слишком зависимые друг от друга причины, есть очень важные резоны рассматривать эти два показателя, так сказать, «комплексно». Обе партии имеют почти идентичную - 15-процентную - поддержку, но при этом в их новых позициях наблюдается существенная разница: «Отечество» по-прежнему пока еще не выглядит потенциальной партией премьер-министра, а вот Центристская партия, пожалуй, впервые перестала выглядеть таковой.

Танель Кийк поздравляет Михаила Кылварта с победой на выборах преседателя Центристской партии. Фото: Mihkel Maripuu