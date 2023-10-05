КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ «Отечеству» рано радоваться, центристам самое время беспокоиться

В новых рейтингах политических партий «Отечество» неожиданно потеснило центристов с уже привычной для последних третьей строчки. Это произошло на фоне смены партийной принадлежности некоторыми видными центристами, ставшими членами как раз «Отечества». Журналист Павел Соболев, однако, считает, что у падения рейтинга центристов и у роста рейтинга «Отечества» все-таки имеются разные причины, причем если у «Отечества» нет ни малейших поводов для эйфории, то у Центристской партии есть очень серьезные основания для тревоги.
В начале этой недели были опубликованы данные очередного опроса жителей Эстонии на тему их политических предпочтений, которые еженедельно проводят НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма Norstat Eesti. Практически как сенсация было воспринято появление на третьем месте партии «Отечества» с показателем в 15,8% поддержки и падение на четвертую позицию Центристской партии, отставшей от партии Урмаса Рейнсалу на полпроцента.
Особый колорит этой очень непривычной для эстонской политики ситуации сообщило то обстоятельство, что после избрания новым главой Центристской партии Михаила Кылварта из рядов центристов вышло сразу несколько видных деятелей, самые известные из которых - Яанус Карилайд, Неэме Вяли, Тынис Мельдер, Трийн Варек - примкнули как раз к «Отечеству». Однако эта тенденция, пожалуй, выглядит правдоподобным объяснением - или важным контекстом к - падению популярности центристов, а вот к взлету «Отечества» она, скорее, имеет опосредованное отношение, поскольку его причины легче связать с практикой т. н. протестного голосования.
Хорошая мина при плохой погоде
Покидающие ряды центристов политики говорят, что не согласны с тем курсом, который партия, как им кажется, возьмет под руководством Михаила Кылварта; сам мэр Таллинна, выражая сожаление в связи с уходом людей из партии, замечает, что ничего драматичного все-таки не происходит, ему секундирует, к примеру, депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев, настаивающий, что партия по-прежнему сильна, а переход из стана центристов в стан «Отечества» называющий едва ли не шизофренической практикой. Однако новая рейтинговая статистика ставит обоснованность такого внешнего спокойствия нового руководства Центристской партии под серьезное сомнение.
Нет, напротив, сомнений в том, что предполагаемый новый курс Центристской партии очень сильно настораживает не только многих ее эстоноязычных членов, но и многих ее эстоноязычных избирателей, которые с легкостью могут сменять сейчас уже не свою партийную принадлежность, а свои партийные пристрастия. Михаил Кылварт в феврале 2022 года съездил во Львов, позднее вступил в Кайтселийт, но всех подобных шагов может оказать недостаточно для того, чтобы рассеять подозрения если не в «пророссийскости», то, по крайней мере, в изрядной терпимости партии к российскому преступному режиму. Шаги Кылварта могут просто девальвироваться на фоне некоторых более или менее скандальных высказываний Оудекки Лооне, Яны Тоом, Александра Чаплыгина.
Конечно, все эти люди присутствовали в партии (или в списках ее кандидатов на выборах) и раньше, но, возможно, эстоноязычному избирателю центристов при Юри Ратасе во главе партии могло казаться, что он все-таки в состоянии контролировать перечисленных политиков и одергивать их, когда они, что называется, заходят - как Михаил Стальнухин прошлой осенью - слишком далеко. Однако теперь такой избиратель может очень сильно заподозрить, что эти политики станут лицом партии или хотя бы получат в ней определяющее влияние, и это и может побудить этого избирателя - или уже побудило - найти для себя новую преференцию. Однако совсем не обязательно, что такой избиратель - вслед за Карилайдом, Вяли, Варек, Мельдером - станет смотреть именно в сторону «Отечества».
«Отечество» - логичный выбор для недовольных центристов
Вадим Белобровцев вспомнил, что Эдгар Сависаар считал главным антиподом центристов на политической карте Эстонии именно «Отечество», а оттого главное направление исхода людей из «лагеря Кийка-Ратаса» показалось ему асбурдным. Между тем довольно легко обнаруживается, что при смене партийной приписки у этих политиков было не так уж много вариантов. Партии правящей коалиции в последнее время существенно подрастеряли авторитет в обществе из-за неожиданного принятия непопулярных налоговых мер, кроме того, сам факт «дезертирства» из оппозициионной партии в коалиционную часто выглядит в глазах людей как конформизм, как корыстный, а не ценностный выбор, в общем, как «поиск лучшей жизни», а с помпой уходящим от центристов людям сейчас совсем не хочется прирастать такой сомнительной репутацией.
Поэтому их выбор, по сути, был ограничен оппозиционным сектором парламента, и там, кроме «Отечества», наблюдалась только EKRE, но этот вариант было трудно рассмотреть серьезно: если покидающие корабль центристов политики дают понять, что совсем не уверены в приверженности нового руководства партии поддержке Украины, то довольно странно на таком фоне идти в партию, которая совершенно открыто осуждает те объемы и формы, в каковых Эстонией таковая поддержка оказывается. И это не говоря уже о том, что пусть едва ли не до четверти взрослого населения Эстонии могут выглядеть очень дисциплинированными сторонниками EKRE, в глазах оставшихся трех четвертей эта партия смотрится очень токсично.
«Отечество» же последовательно поддерживает Украину, непримиримо настроено к России, крайне жестко критикует налоговую политику нынешнего правительства, беспокоится о сохранении эстонского языка и культуры, и, в общем, для эстонского карьерного политика сейчас нет ни одного серьезного противопоказания к тому, чтобы поставить именно на эту карту, в том числе и для многолетнего центриста, - ведь и Центристская партия успела сейчас поддержать ту точку зрения, что своим специфическим повышением налогов новое правительство не защищает бедных, а обирает всех (начиная с бедных).
Однако было бы крайне наивно думать, что Яанус Карилайд или Неэме Вяли - это столь уж популярные на своем личностном уровне в Эстонии люди, что после их перехода из Центристской партии в «Отечество» тысячи жителей Эстонии в ответ на вопросы социологов стали сразу называть «Отечество» наиболее симпатичной им политической силой. Куда правдоподобнее, что посмотреть на «Отечество» с особой симпатией в последние недели и месяцы нашлась мотивация у тех людей, кто вовсе не напуган Михаилом Кылвартом, а кто тоже недоволен налоговым пакетом коалиции, а также возмущен «транспортным» скандалом с мужем Каи Каллас.
Полюбить «Отечество» помогает разочарование в Кае Каллас
Конечно, трудно представить, что те сторонники партии «Ээсти 200», которых разозлил и этот скандал, и готовность закрыть на него глаза Лаури Хуссара, вдруг почувствовали, что их сердце лежит к «Отечеству»: уж слишком сильны именно ценностные противоречия между этими партиями, особенно ярко проявляющиеся в вопросе равенства брака. Еще заметнее идеологическая пропасть между «Отечеством» и социал-демократами, и тоже трудно вообразить, что даже такой избиратель соцдемов, который считает, что социал-демократы должны были бы - даже с условием развала коалиции - потребовать отставки Каи Каллас, вдруг сочтет, что программа «Отечества» - это то, что ему лучше всего подходит.
Однако как раз очень легко оказывается допустить, что о своих симпатиях «Отечеству» на последней неделе социологам с энтузиазмом сообщили возрастные и многолетние сторонники Партии реформ. Давно было замечено, что как раз в вопросе узаконивания однополых браков в Эстонии решающую роль сыграли «Ээсти 200» и социал-демократы, а реформисты приняли нечто вроде позы молчаливого согласия, потому что им не хотелось громко брать голос по этой теме, которая совсем не вдохновляет тех избирателей их партии «со стажем», которые поддерживают ее с момента ее основания. И это очень похоже на правду, что именно такие избиратели, что были кое-как согласны простить Кае Каллас «равенство брака», оказались не готовы простить ей кое-что из ее собственной супружеской жизни, - толерантность к российским бизнес-интересам своего спутника жизни. И вот как раз для таких людей переход в разряд сторонников «Отечества» оказался достаточно прост - как не такой уж и размашистый шаг в приятную им в принципе правую сторону.
Рейтинг центристов в руках Кийка и Ратаса
В то же самое время, пусть у падения рейтинга центристов и взлета рейтинга «отечественников», скорее всего, были не слишком зависимые друг от друга причины, есть очень важные резоны рассматривать эти два показателя, так сказать, «комплексно». Обе партии имеют почти идентичную - 15-процентную - поддержку, но при этом в их новых позициях наблюдается существенная разница: «Отечество» по-прежнему пока еще не выглядит потенциальной партией премьер-министра, а вот Центристская партия, пожалуй, впервые перестала выглядеть таковой.
При этом совсем не обязательно, что у «Отечества» и дальше будет получаться «идти в рост» (в конце концов, ресурс разочарованных в Кае Каллас не безграничен), а вот пространство для дальнейшего падения рейтинга центристов выглядит немалым: если другие партии через какое-то время себе выберут и Танель Кийк (например, социал-демократов) с Юри Ратасом (почему бы и не то же «Отечество»), а то и вообще создадут новую партию, Центристской партии будет впору задумываться уже не о том, чтобы однажды стать премьерской, а о том, чтобы не перестать однажды быть парламентской.