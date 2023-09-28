Белобровцев: никакой прокремлевскости нет, уход центристов в Isamaa – шизофреническая ситуация

Центристскую партию покинул ряд видных политиков. Как новое руководство воспринимает претензии бывших центристов? Меняется ли курс партии?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Центристской партии, зампредседателя фракции центристов в Рийгикогу Вадим Белобровцев.
Выдержки из беседы:
– Центристскую партию покинуло несколько достаточно известных политиков – Карилайд, Мёльдер, Тообал, Вяли. Как это сказывается на атмосфере в партии?
– Разумеется, никто особо не радуется тому, что кто-то покидает Центристскую партию. Скорее, наоборот. Печально, что некоторые центристы, в том числе имеющие большой партийный стаж, покинули наши ряды. Считаю, что они так и не смогли оправиться от результатов съезда, на котором победила команда Михаила Кылварта и получила место председателя партии и большинство в правлении.
– Экс-председатель Юри Ратас назвал исход видных политиков поражением для партии. Согласны ли вы с ним?
– У нас достаточно сильная партия. Терять видных деятелей всегда не слишком приятно. Однако, не думаю, что это очень сильный удар. Тем более, что уход некоторых политиков прогнозировался уже перед выборами.
– Вы были готовы к тому, что за несколько недель после смены председателя партию покинут порядка ста человек, включая пассивных членов?
– Предполагалось, что часть людей покинет партию. Не исключалось, что и при другом исходе выборов произойдет примерно то же самое.
– Большинство претензий бывших центристов сводится к тому, что в новый курс партии не вписывается переход на эстонский язык обучения. Звучат также обвинения в прокремлевскости и действиях в угоду узкой части электората. Как в правлении партии это воспринимают?
– Я воспринимаю это как попытку этих политиков объяснить свое недовольство и разочарование в результатах съезда какими-то посторонними факторами. Никакого нового курса у Центристской партии нет! Он и не мог возникнуть, учитывая, что с момента съезда прошло чуть больше двух недель.
– При этом команда Кылварта заявляла, что курс нуждается в обновлении. Не так ли?
– Безусловно, коррективы нужны. Мы не можем согласиться с тем, что результаты партии ухудшаются на выборах от раза к разу, а на последних парламентских выборах партия потеряла сразу десять мандатов. Очевидно, что если следовать прежним курсом, мы никуда не придем.
– Вы определили, что должно измениться?
– Создание чего-то нового не будет происходить в кабинете председателя партии или за столом правления. 1 октября мы обсудим в очень широком составе, в каком направлении партии двигаться дальше. На основании собранных идей будет задаваться новый курс.
Что касается обвинений в том, что переход на эстонский язык обучения не вписывается в наш курс, то могу только посоветовать недовольным посмотреть в действующую программу Центристской партии. В ней четко написано, что переход в том виде, в котором он был принят правящими партиями в рамках политической кампании, мы не считаем правильным.
Естественно, никто не будет отматывать назад уже принятый закон. Однако, нам нужно четко понять, как это всё будет происходить. К сожалению, никакой четкости от Министерства образования пока не последовало.
– Михаил Кылварт подчеркивал в этой студии, что он не против закона о переходе, но он против того, чтобы ставились формальные галочки о том, что такой переход якобы произошел. Почему эту мысль вам не удалось донести до собственных однопартийцев, теперь уже бывших?
– Мы эту мысль внутри партии до всех донесли. В данном случае разочарованные и перебежчики ищут искусственные поводы для того, чтобы оправдать свой уход из партии. Повторяю, что радикального изменения курса не произошло.
– Что бы вы ответили на обвинения в прокремлевскости?
– Это тем более сложно понять. Не очень понимаю, что вообще это означает.
– Ваши критики цепляются за слова Андрея Коробейника, Оудеки Лооне и т.д.
– Можно по-разному расценивать разные слова разных людей. Считаю, что их нужно рассматривать в контексте сказанного. И если даже кто-то что-то сказал в одном из интервью, это совершенно не означает, что у нас из-за этого резко изменился курс партии.
На самом деле, никакой прокремлевскости как не было, так и нет. Не стоит считать, что за две недели в риторике, поведении и стратегии партии что-то резко изменилось.
– Но может еще измениться?
– Думаю, что если курс и изменится, то, естественно, не в сторону прокремлевскости. Изменения будут вызваны необходимостью понять причины ухудшения наших рейтингов и результатов на разных выборах. Нам нужно найти ответ на вопрос, почему мы боремся не за первое место на выборах, а в лучшем случае – за второе-третье. Речь не идет об идеологической подоплеке, а исключительно о том, как мы общаемся с избирателями.
– Уже трое ушедших топ-политиков подались в партию «Отечество». Чем объясняется столь резкий крен вправо относительно центра?
– Вижу только два объяснения. Возможно, этой партией были обещаны этим людям какие-то теплые места или высокие позиции в списках на выборах. Либо же эти люди какое-то количество лет разделяли ценности партии «Отечество». Трудно даже представить, как все эти годы они мучились в Центристской партии, поскольку идеологии этих двух партий имеют очень мало общего.
– Правый крен в руководстве партии, видимо, начался давно? Возможно, что именно в этом направлении нужны коррективы?
– Возможно. Эдгар Сависаар в свое время считал, что основной идеологический противник и антипод Центристской партии – это не Партия реформ и не EKRE, а именно «Отечество». Поэтому абсурдно выглядит то, что люди, которые годами оставались в Центристской партии, сейчас вдруг стали поклонниками «Отечества». Мне кажется это немного шизофренической ситуацией.
Подробнее в повторе!
- Как уход четырех активных ныне или в прошлом политиков – Карилайда, Мёльдера, Тообала, Вяли – сказывается на атмосфере в партии?
- Большинство претензий бывших центристов сводится к тому, что в новый курс партии не вписывается переход на эстонский язык обучения. Звучат также обвинения в прокремлевской позиции и действиях в угоду узкой части электората. Как в правлении партии воспринимают подобную критику?
- Трое топ-политиков перешли в партию Isamaa. Чем объясняется столь резкий крен вправо относительно центра?
- В чем заключается новый курс Центристской партии?
- С уходом Тыниса Мёльдера центристы лишились в Горсобрании 1 мандата. Как это отразится на работе столичной коалиции?
- Стабильна ли ситуация в рядах нарвских центристов?
- Что должен изменить в Нарве мэр от центристов, пришедший из Тарту?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata