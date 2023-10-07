Куда бегут спортсмены из России

Cмена гражданства – явление достаточно обыденное. Смена спортивного гражданства, в общем-то, тоже обыденна, но в свете войны с Украиной приобрела несколько иной оттенок: после начала российской агрессии под санкции попали и спортсмены из этой страны – их отстранили от международных соревнований.
Отстранение для спортсмена сродни катастрофе. И как бы ни хорохорились российские спортивные чиновники, убеждая всех вокруг и самих себя, что ничего страшного не происходит и все прекрасно выживут, соревнуясь сами с собой, факты свидетельствуют об обратном.
Без призовых и конкурентов
С глобальной точки зрения, отсутствие конкуренции ни в одной сфере не идет на пользу. Если же смотреть на конкретно взятую ситуацию, то ни один спортсмен не захочет вариться в собственном соку – нет азарта, нет стимула, нет развития. С материальной точки зрения все тоже прозаично: титульные международные соревнования не только приносят баллы в копилку, но еще и неплохие призовые.
Многие в отсутствии россиян видят и плюсы – в тех дисциплинах, в которых традиционно доминируют спортсмены из страны-агрессора (например, фигурное катание или художественная гимнастика), наконец-то появились шансы и у других спортсменов. Хотя в том же фигурном катании россиян начали затмевать спортсмены из азиатских стран.
Но есть и минусы. Например, из-за отсутствия россиян зрелищность многих соревнований достаточно сильно просела. Говоря простым языком, зрелищность - это количество зрителей на том или ином соревновании, то есть деньги, которые потрачены на билеты, на проживание, на питание, на шопинг. Показательным стал чемпионат мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце февраля в Планице – титульные соревнования оказались провальными, поскольку именитые лыжники выступали перед полупустыми трибунами. Организаторы объяснили это последствиями коронавируса и энергетическим кризисом.
Участники, со своей стороны, отметили другие моменты. По их мнению, помимо высоких цен на билеты, сказались и санкции: не секрет, что в лыжном спорте царят норвежцы и серьезно конкурировать с ними могли лишь российские спортсмены. Но из-за санкций они оказались отстранены от чемпионата и, по сути, имена победителей оказались всем известны заранее. То есть интриги не было. Интереса, соответственно, тоже. По понятным причинам не было и болельщиков из России – опять же, ни для кого не секрет, что туристы из России тратят намного больше денег, чем расчетливые европейцы.
Заполучить звезду
Смена спортивного гражданства – явление не новое. Одними из первых спортивное гражданство сменили легендарные футболисты Ди Стефано и Ладислав Кубала – было это в конце пятидесятых годов прошлого века.
А одной из самых громких историй по смене спортивного гражданства стала история бегуньи Золы Бадд. В 1983 году она установила мировой рекорд в беге на 5000 м, но его не засчитали. Дело в том, что ЮАР, где проходили соревнования, была отстранена от мировых соревнований из-за режима апартеида, рекорд официально верифицирован не был.
Таблоидом Daily Mail была развернута целая кампания для того, чтобы спортсменка получила гражданство Великобритании (ради того, чтобы она представляла Великобританию на Олимпийских играх), причем правительство страны крайне неохотно пошло на этот шаг. Однако девушка все же получила свой паспорт, но Олимпиада 1984 года в Лос-Анжелесе, ради которой все затевалось, оказалась для Бадд неудачной – она не взяла ни одной медали.
Ради Олимпиады
В Эстонии один из последних случаев смены гражданства произошел совсем недавно: в конце января этого года под Эстонский флаг перешла латвийская скелетонистка Дарта Эстере Зунте. Она стала первой спортсменкой, представляющей нашу страну в этом виде спорта.
«Она первая скелетонистка, которая представляет Эстонию в этом виде спорта. В своем первом сине-черно-белом сезоне Дарта Эстере Зунте принесла Эстонии две бронзовые медали Кубка Европы и с гордостью представит свою страну на чемпионате мира 2023 года в Санкт-Морице, - прокомментировали тогда представители Международной федерации санного спорта (IBSF). - Нам нравится многообразие стран в этом виде спорта и то, что все больше государств поднимается на подиум».
Мать Зунте – гражданка Эстонии, благодаря чему спортсменка тоже сумела получить эстонское гражданство. Решение покинуть латвийскую спортивную систему принималось неспешно, приходилось взвешивать все «за» и «против».
"Я долго об этом думала и не торопилась, - прокомментировала спортсменка порталу Delfi. - Моя цель — зимние Олимпийские игры (2026 г.). Как и большинство представителей спортивного мира, я вижу будущее как четырехлетний цикл».
Выбор в пользу Эстонии был сделан из-за того, что наша страна намного лучше поддерживает спортсменов, дает больше возможностей для подготовки к олимпиаде.
Стройными рядами
В отношении России ни у кого из спортсменов уверенности нет – лишь в конце октября Международный олимпийский комитет (МОК) будет принимать решение о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже, но во многих спортивных дисциплинах путевки уже разыграны и шансов куда-то успеть, нет. Что касается прочих международных соревнований, то несмотря на то, что многие страны начали смягчать условия для спортсменов из страны-агрессора (опять же, по предложению МОК), условия настолько суровые, что…
В середине июля новостное агентство DW сообщило, что уже более 200 атлетов из РФ сменили спортивное гражданство. Среди них и юниоры, и чемпионы мира – все они делают это ради продолжения карьеры и возможности участвовать в международных соревнованиях.
Министерство спорта РФ, кстати, приводит совсем другие цифры. По их данным, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек — представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек — зимних олимпийских видов спорта и 12 — неолимпийских видов спорта».
По обновленным данным, которые в начале сентября привел заместитель министра спорта Алексей Морозов, выходит, что с 2022 года спортивное гражданство сменили 55 российских спортсменов, выступающих в олимпийских видах.
«А если брать и неолимпийские виды, эта цифра перевалила за сто», - сказал чиновник.
Более точные цифры неизвестны, поскольку спортсмены крайне неохотно говорят об этом – все выясняется лишь из регистрационных списков.
Шумное расставание
Одной из самых шумных историй стала смена спортивного гражданства фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Дэвис – дочь известнейшего тренера Этери Тутберидзе. Пара теперь выступает за Грузию.
«22 мая 2023 года к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», - сказала тренер сборной России Елена Чайковская.
С момента введения санкций фигуристы ни разу не приезжали в Россию.
Месяцем ранее – в апреле 2023 года о смене гражданства заявил известнейший российский гонщик Даниил Квят. Теперь он выступает за Италию.
«Я рос в Италии, и мы решили, что я буду выступать с итальянской лицензией и под итальянским флагом. Вот так сейчас всё для меня будет», — рассказал Квят в интервью La Gazzetta dello Sport. До этого он в своих соцсетях писал, что «недопуск российских спортсменов к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением».
Почти год назад начали редеть ряды и среди гимнасток. Тогда о смене гражданства почти одновременно объявили двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров россиянка Анастасия Симакова, которая получила паспорт Германии, и победительница первенства России по художественной гимнастике 14-летняя Вера Туголукова. Она теперь будет выступать за сборную Кипра.
Известные российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев также выступают под флагами других стран. Кирпичникова за Францию, Николаев — за Австралию.
Шахматисты и фигуристы
Любопытно, что среди россиян, сменивших спортивное гражданство, больше всего шахматистов. По данным издания «Холод», за период с 2022 по 2023 годы 141 россиянин в этом виде спорта поменял флаг, под которым выступают. Следом за шахматистами идут фигуристы и спортсмены-конники.
Там, по подсчетам журналистов, Россия потеряла по 11 представителей.
В художественной гимнастике и теннисе потерь меньше: всего по пять атлетов; в автоспорте и футболе - по четыре. Затем следуют велоспорт, мотогонки, конькобежный спорт, хоккей, плавание, гребля, бокс и парусный спорт (по два спортсмена).
В вольной борьбе, легкой атлетике, биатлоне, шорт-треке, MMA, дзюдо, спортивной гимнастике и горнолыжном спорте издание выявило по одному случаю смены спортивного гражданства.
Кстати, в российском футболе также наблюдается тенденция к убыванию игроков – семь российских футболистов за последние полтора года предпочли играть за команды Армении, Грузии и Казахстана.
В теннисе ситуация также ухудшается: в июне гражданство сменила 23-летняя Варвара Грачева (WTA 42).
Она перешла во Францию и является сейчас там второй ракеткой (глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя решение спортсменки выступать за Францию, говорил, что для ФТР «нет тяжелых потерь» и в стране много других «талантливых ребят».)
А в сентябре, также на французское, сменила гражданство еще одна теннисистка – 14-летняя Ксения Ефремова (154-е место в юниорском ITF). Она за свою карьеру выиграл пять юниорских турниров под эгидой ITF.
Последний случай смены спортивного гражданства был озвучен совсем недавно – 2 октября. Биатлонистка Дарья Виролайнен перешла под флаг Финляндии, пояснив свое решение тем, что в сборной России ей не хватало самостоятельности.
Госизмена или предательство?
Многие расценивают смену спортивного гражданства как предательство. Хотя бы чисто с материальной точки зрения – ведь на обучение и тренировки спортсмена было затрачено немало денег. Кстати, стоит отметить, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин после перехода под флаг Грузии были вынуждены вернуть все, что заработали:
«Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022-2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны», – прокомментировал Смолкин.
Депутата Госдумы Романа Терюшкова настолько взволновали расходы, которые несет государство на содержание спортсменов, что он призвал приравнивать переход к государственной измене:
«Президентом подписан закон, в соответствии с которым, переход на сторону противника условиях военных действий будет считаться госизменой. Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», — написал депутат.
Правда, его инициатива отклика не нашла.
Хочешь жить, умей вертеться
На самом деле, смена спортивного гражданства для многих россиян становится спасательным кругом.
Например, в условиях обычной жизни даже если спортсмен показывает хорошие результаты, ему крайне сложно конкурировать с теми спортсменами, которые уже находятся в сборной. В другой стране можно добиться куда более значимых результатов, ведь конкуренция намного ниже. Но это в обычной жизни. А сейчас, когда у многих на кону карьера, от гражданства зависит практически все. Поэтому приходится делать выбор.
Под флагами каких стран выступают спортсмены, сменившие гражданство РФ
На первом месте Израиль – 25 атлетов. Следом Сербия – 19 человек. На третьем месте Германия, гражданство которой получили 13 спортсменов из РФ. Французское спортивное гражданство получили 12 спортсменов из России, польское - 11, казахское - 10.
Среди самых известных спортсменов, сменивших спортивное гражданство после начала войны в Украине, - гроссмейстер, 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин Александра Костенюк (выступает за Швейцарию); Алекса Волкова - дочь тренера по фигурному катанию Александра Волкова (Канада); участник "Тур де Франс" Павел Сиваков (Франция), трехкратный призер чемпионата Европы по плаванию 2020 года Анастасия Кирпичникова (Франция), участник серии гонок "Формула-1" Даниил Квят (Италия) и ряд других спортсменов.