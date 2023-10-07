Куда бегут спортсмены из России

Пустые трибуны на чемпионате мира в Планице здорово расстроили как лыжников, так и организаторов. Фото: Valancic/Sportida/SIPA

Участники, со своей стороны, отметили другие моменты. По их мнению, помимо высоких цен на билеты, сказались и санкции: не секрет, что в лыжном спорте царят норвежцы и серьезно конкурировать с ними могли лишь российские спортсмены. Но из-за санкций они оказались отстранены от чемпионата и, по сути, имена победителей оказались всем известны заранее. То есть интриги не было. Интереса, соответственно, тоже. По понятным причинам не было и болельщиков из России – опять же, ни для кого не секрет, что туристы из России тратят намного больше денег, чем расчетливые европейцы.

Заполучить звезду

Смена спортивного гражданства – явление не новое. Одними из первых спортивное гражданство сменили легендарные футболисты Ди Стефано и Ладислав Кубала – было это в конце пятидесятых годов прошлого века.

А одной из самых громких историй по смене спортивного гражданства стала история бегуньи Золы Бадд. В 1983 году она установила мировой рекорд в беге на 5000 м, но его не засчитали. Дело в том, что ЮАР, где проходили соревнования, была отстранена от мировых соревнований из-за режима апартеида, рекорд официально верифицирован не был.