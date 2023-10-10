К Эстонии приближается иностранный военный самолет

10 октября впервые в современной истории военные летчики Финляндии окажутся в небе над Эстонией на собственной технике.
Силы обороны Финляндии во вторник впервые проводят наблюдательные полеты в небе над странами Балтии. Военная авиация нового члена НАТО появится в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом сообщает сайт военного ведомства Хельсинки.
«Полеты являются частью нормального сотрудничества между странами-членами НАТО. Полеты развивают международную совместимость Сил обороны, улучшают совместную ситуационную осведомленность и укрепляют национальную оборону», - сказано в сообщении.
О количестве финских военных самолетов в небе над Эстонией, а также о маршрутах их следования не сообщается.
«По соображениям оперативной безопасности подробности полетов не разглашаются», - уточняет сайт Сил обороны Финляндии.
Финляндия завершила процедуру вступления в НАТО в апреле 2023 года. В июне войска НАТО договорились об усилении воздушной обороны в странах Балтии.