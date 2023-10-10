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К Эстонии приближается иностранный военный самолет

rus.postimees.ee
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Истребители F-15E Strike Eagle в небе над Финляндией во время учений «Арктический вызов», 1 июня 2023 года.
Истребители F-15E Strike Eagle в небе над Финляндией во время учений «Арктический вызов», 1 июня 2023 года. Фото: ZUMAPRESS.com

10 октября впервые в современной истории военные летчики Финляндии окажутся в небе над Эстонией на собственной технике.

Силы обороны Финляндии во вторник впервые проводят наблюдательные полеты в небе над странами Балтии. Военная авиация нового члена НАТО появится в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом сообщает сайт военного ведомства Хельсинки.

«Полеты являются частью нормального сотрудничества между странами-членами НАТО. Полеты развивают международную совместимость Сил обороны, улучшают совместную ситуационную осведомленность и укрепляют национальную оборону», - сказано в сообщении.

О количестве финских военных самолетов в небе над Эстонией, а также о маршрутах их следования не сообщается.

«По соображениям оперативной безопасности подробности полетов не разглашаются», - уточняет сайт Сил обороны Финляндии.

Финляндия завершила процедуру вступления в НАТО в апреле 2023 года. В июне войска НАТО договорились об усилении воздушной обороны в странах Балтии.

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