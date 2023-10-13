В Киеве возбудили уголовное дело в отношении Арестовича, предложившего душить женщин

«Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Сведения внесли в ЕРДР. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», - сообщила Совсун. Она опубликовала ответы полиции и прокуратуры.

Ранее Инна Совсун обратилась в полицию с заявлением в отношении Арестовича из-за видео его выступления 25 сентября. В ходе своей речи Арестович заявил, что женщины - это существа, которых хочется сперва трахнуть, а затем обидеть и душить, не переставая. Также он сказал, что женщины должны смотреть на мужчину как на идола.

Инна Совсун 28 сентября обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что Арестович нарушил 300-ю статью Уголовного кодекса Украины (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Полиция Киева сообщила, что начала расследование по этой статье.

Алексей Арестович в январе 2023 года оставил пост внештатного советника офиса президента Украины после того, как в одном из стримов заявил, что российская ракета, ставшая причиной гибели 46 человек в Днепре, попала в жилой дом из-за работы украинской ПВО.