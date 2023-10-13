Еще почти 30 граждан Эстонии хотят покинуть Израиль

По состоянию на среду более 40 граждан Эстонии все еще искали возможность покинуть Израиль.

«В связи с проблемами с расписанием коммерческих рейсов из Израиля Министерство иностранных дел также изучает возможность поиска мест на специальных платных рейсах в другие страны ЕС для граждан Эстонии, желающих покинуть Израиль», - говорится в сообщении МИД.

Всем гражданам Эстонии, находящимся в Израиле и желающим покинуть страну, предлагается по возможности сообщить об этом в МИД и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание в Израиле либо на сайте министерства, либо по электронной почте konsul@mfa.ee.