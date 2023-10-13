Еще почти 30 граждан Эстонии хотят покинуть Израиль

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на пятницу 37 граждан Эстонии нашли способ покинуть Израиль. В стране еще остаются 27 граждан, которые уведомили о себе МИД Эстонии и хотели бы покинуть Израиль или рассматривают возможность выезда, но пока не нашли такой возможности.
По состоянию на среду более 40 граждан Эстонии все еще искали возможность покинуть Израиль.
«В связи с проблемами с расписанием коммерческих рейсов из Израиля Министерство иностранных дел также изучает возможность поиска мест на специальных платных рейсах в другие страны ЕС для граждан Эстонии, желающих покинуть Израиль», - говорится в сообщении МИД.
Всем гражданам Эстонии, находящимся в Израиле и желающим покинуть страну, предлагается по возможности сообщить об этом в МИД и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание в Израиле либо на сайте министерства, либо по электронной почте konsul@mfa.ee.
Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в Израиль без крайней необходимости. Тех, кто находится в Израиле, просят проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей. В случае необходимости консульскую помощь можно получить по круглосуточному телефону +372 5301 9999.