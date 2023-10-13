Путин предупредил Израиль о «серьезных последствиях» во время наземной операции в Газе

«Не российской армии учить израильскую. Сейчас мы очень тщательно изучаем опыт борьбы Украины с оккупантами. Особенно в сфере дронов. Но потери, о которых вы спрашиваете, сейчас минимизируются. Мы будем вести себя так, как того от нас требуют гуманные нормы мира. Израиль не будет бомбить Газу ковровыми бомбардировками. Но когда солдат Армии обороны Израиля будет продвигаться по Газе, любой дом, любая комната, любое окно будут свалены в хлам», - ответил Бабот на вопрос о рисках повторения в Газе ситуации в которой оказалась российская армия во время штурма Грозного в первую чеченскю войну в 90-е.



После начала атаки террористов ХАМАС многие эксперты указали на то, что она выгодна Путину, поскольку позволяет отвлечь мир от тех военных преступлений, которые ежедневно совершает российская армия в Украине. Кроме того, за ХАМАС в том числе стоит Иран, который официально поддержал террористов после атаки. Москва поддерживает тесные контакты с Тегераном, которые включают в себя и военно-техническое сотрудничество. Армия России регулярно применяет дроны-камикадзе иранской разработки.



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