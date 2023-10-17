Игорь Котюх ⟩ Балтийская русская идентичность не имеет ничего общего с реальностью

В одном месте авторы исследования дают статистику того, как русскоязычное население относится к беженцам, а дальше написано «русские в Эстонии не склонны поддерживать русских из России даже более явно, чем украинских беженцев»; но русскоязычное население и русские в Эстонии - это не одна и та же группа населения, соответственно, и цифры на выходе должны быть разными.

Простой пример - автор этих строк русскоязычный, но не русский (у меня смешанные корни). То есть как русскоязычный - я подхожу для опроса, как русский - нет.

Еще больше удивило внезапное появление в исследовании термина «балтийские русские». Что это за идентичность такая? Эстония, Латвия и Литва - три самодостаточные и отличные друг от друга культуры, а для русскоязычных людей это как единое целое? Сначала авторы отчета говорили о том, что русскоязычное население Эстонии состоит из трех групп, а потом сделали одну, да еще и на три страны.

Балтийская русская идентичность - это интеллектуальная игра, которая не имеет ничего общего с реальностью, о чем, в числе прочего, тоже написано в упомянутой выше магистерской диссертации.

Нужен новый Северянин

Первая программа интеграции была задействована в Эстонии в 2000 году. С тех пор страна взяла курс на развитие мультикультурного общества. Да, взгляды местного русскоязычного общества неоднородны. Да, с годами тема интеграции обрастает новыми сюжетами.