Новое - хорошо забытое старое: скандальный проект в Пирита наконец воплотят в жизнь?

Однако, на момент жалобы разгоряченного ласнамяэсца стройка уже была законсервирована, чему поспособствовал, к несчастью для застройщика, тот же Тынис Лийнат, который, проезжая мимо, заметил, что деятельность нового собственника земли идет в разрез с утвержденной детальной планировкой. Лийнат направил на стройку сотрудников Строительного надзора, которые остановили все работы.

Галерея, которую вы видите ниже, была снята фотографом Postimees Сандером Ильвестом в 2020 году.

Проблема заключалась в том, что приступившая в 2020 году к строительству компания Merivälja Realestate OÜ решила обойтись без строительства подземного гаража на 133 парковочных места.

Застройщик пытался изменить документацию параллельно с началом строительных работ, но власти города на это не пошли. Поэтому строительство остановилось примерно на три года. Вероятно, по этой причине от планов переезда в здание отказалась и компания Confido Healthcare Group, которая должна была стать якорным арендатором медицинского центра.

Так будет выглядеть новый медицинский центр. Фото: Merivälja Realestate OÜ

«Мы отказались от первоначального плана заключать договор с одним якорным арендатором на все здание и пошли по пути заключения прямых договоров с различными компаниями, оказывающими медицинские услуги. Интерес был велик с самого начала, поскольку и расположение, и концепция здания этому соответствуют», - объяснил девелопер.