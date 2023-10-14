Новое - хорошо забытое старое: скандальный проект в Пирита наконец воплотят в жизнь?

Компания Merivälja Realestate OÜ объявила о заключении договора со строительной фирмой Rand & Tuulberg на возведение нового медицинского центра на Меривялья-теэ в Пирита. Строительство должно быть завершено летом 2025 года.
«Процесс планирования, который длился несколько лет, успешно завершен, и мы рады подтвердить, что договор на строительство нового коммерческого здания уже подписан и работы начались», - сказал член правления компании-девелопера Merivälja Realestate OÜ Тыну Кыухкна.
По адресу Меривялья-теэ, 33 располагается длинный и узкий участок земли. От моря его отделяет лишь небольшой сосновый бор. В течение длительного времени любители отдыхать у моря использовали данный клочок земли в качестве автомобильной парковки, и когда вместо парковки обнаружили строительную площадку, обратились с жалобой в Rus.Postimees, результатом которой стал материал «Исчезнувшая пляжная парковка в Пирита заставила вскипеть перегревшихся горожан».
Так, в июне 2021 года читатель Rus.Postimees с семьей отправился на пляж и обнаружил, что на месте привычной ему парковки появился забор и началось строительство. «Это возмутительно! - негодовал читатель - Рядом с популярнейшим пляжем теперь невозможно поставить машину! Хорошо, житель Пирита может дойти до него пешком, а что прикажете делать ласнамяэсцам?»
Бывший тогда старейшиной Пирита и членом Центристской партии Тынис Лийнат ответил Rus.Postimees: «Земельный участок, расположенный по адресу Меривялья-теэ, 33 в Пирита, является частной собственностью. За десятилетия недвижимость сменила нескольких собственников. Парковка, которой пользовались посетители пляжа, тоже является частной».
В то время на данном объекте недвижимости действовала детальная планировка, утвержденная решением Таллиннского городского собрания еще 21 февраля 2013 года, которая позволяла построить на земле, имеющей коммерческое назначение, здание с двумя, не более, наземными и одним подземным этажами.
Однако, на момент жалобы разгоряченного ласнамяэсца стройка уже была законсервирована, чему поспособствовал, к несчастью для застройщика, тот же Тынис Лийнат, который, проезжая мимо, заметил, что деятельность нового собственника земли идет в разрез с утвержденной детальной планировкой. Лийнат направил на стройку сотрудников Строительного надзора, которые остановили все работы.
Галерея, которую вы видите ниже, была снята фотографом Postimees Сандером Ильвестом в 2020 году.
Проблема заключалась в том, что приступившая в 2020 году к строительству компания Merivälja Realestate OÜ решила обойтись без строительства подземного гаража на 133 парковочных места.
Застройщик пытался изменить документацию параллельно с началом строительных работ, но власти города на это не пошли. Поэтому строительство остановилось примерно на три года. Вероятно, по этой причине от планов переезда в здание отказалась и компания Confido Healthcare Group, которая должна была стать якорным арендатором медицинского центра.
«Мы отказались от первоначального плана заключать договор с одним якорным арендатором на все здание и пошли по пути заключения прямых договоров с различными компаниями, оказывающими медицинские услуги. Интерес был велик с самого начала, поскольку и расположение, и концепция здания этому соответствуют», - объяснил девелопер.
Таким образом, на земельном участке по адресу Меривялья-теэ, 33, как это предусмотрено установленными городом Таллинном условиями проектирования, появится здание площадью 4500 м2 с помещениями для медицинских и прочих услуг, а также 107 парковочных мест, которыми будет оперировать собственник здания, и еще 64 парковочных места для общественного пользования.