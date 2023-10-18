Михаил Кылварт: решение суда является знаковым, аргументированным и справедливым

По словам председателя Центристской партии, решение суда первой инстанции является радостным для партии. «Я рад, что суд пришел к заключению, к которому пришли и мы, когда изучали суть обвинения - в вопросе установления платы за сервитут не было никакой торговли влиянием, город рассмотрел вопрос как обычно, без партийного вмешательства», - сказал Кылварт.

Он добавил, что обвинение, в связи с которым занимавший на тот момент пост премьер-министра Юри Ратас ушел в отставку, и правительство развалилось, нанесло ущерб партии.

«Из-за этого обвинения Центристская партия отказалась от портфеля премьер-министра, а ее бывший председатель продемонстрировал высокий уровень политической культуры, уйдя в отставку. Партия понесла серьезные репутационные потери и должна была последовательно доказывать безосновательность обвинения. Это, безусловно, оставило след на прошлом и настоящем партии», - отметил Кылварт.

Он признал, что прокуратура намерена обжаловать решение Харьюского уездного суда, однако вердикт суда первой инстанции является знаковым, аргументированным и справедливым.