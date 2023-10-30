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Антисемитизм или борьба за мир? Еврейский погром или акция протеста? Что происходит в Дагестане

Интервью с жителем Махачкалы
, журналист
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Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы бегут к одному из самолетов с палестинским флагом. 29 октября толпы разгневанных мужчин захватили здание аэропорта в столице Дагестана и требовали выдать им граждан Израиля и представителей еврейской национальности.
Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы бегут к одному из самолетов с палестинским флагом. 29 октября толпы разгневанных мужчин захватили здание аэропорта в столице Дагестана и требовали выдать им граждан Израиля и представителей еврейской национальности. Фото: AFP / Scanpix

Кто стоит за попыткой еврейского погрома в Дагестане, что предшествовало атаке толпы на аэродром Махачкалы и какие последствия очевидны, Rus.Postimees узнал у жителя столицы Дагестана, руководителя местного отделения партии «Яблоко» Альберта Эседова. Мы смогли созвониться с оппозиционером через интернет лишь после того, как он подключил VPN.

Сотни молодых людей в воскресенье, 29 октября, ворвались в здание международного аэропорта в столице российского Дагестана, городе Махачкала. Люди размахивали палестинскими флагами, кричали «Аллаху Акбар» и требовали выдать им евреев, которые якобы прилетели на Северный Кавказ из Израиля в поисках защиты от войны на Ближнем Востоке. Беспорядки продолжались весь вечер и всю ночь.

Правоохранительные органы Дагестана сначала вовсе не вмешивались в происходящее, а потом бегали от протестующих по аэродрому. Откуда выросла эта шокирующая вспышка антисемитизма, мы поговорили с местным политиком, который состоит в единственной легальной российской партии, выступающей против развязанной Путиным войны в Украине.

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