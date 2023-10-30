Кто стоит за попыткой еврейского погрома в Дагестане, что предшествовало атаке толпы на аэродром Махачкалы и какие последствия очевидны, Rus.Postimees узнал у жителя столицы Дагестана, руководителя местного отделения партии «Яблоко» Альберта Эседова. Мы смогли созвониться с оппозиционером через интернет лишь после того, как он подключил VPN.
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Антисемитизм или борьба за мир? Еврейский погром или акция протеста? Что происходит в Дагестане
Интервью с жителем Махачкалы
Сотни молодых людей в воскресенье, 29 октября, ворвались в здание международного аэропорта в столице российского Дагестана, городе Махачкала. Люди размахивали палестинскими флагами, кричали «Аллаху Акбар» и требовали выдать им евреев, которые якобы прилетели на Северный Кавказ из Израиля в поисках защиты от войны на Ближнем Востоке. Беспорядки продолжались весь вечер и всю ночь.