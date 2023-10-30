Антисемитизм или борьба за мир? Еврейский погром или акция протеста? Что происходит в Дагестане

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы бегут к одному из самолетов с палестинским флагом. 29 октября толпы разгневанных мужчин захватили здание аэропорта в столице Дагестана и требовали выдать им граждан Израиля и представителей еврейской национальности.

Кто стоит за попыткой еврейского погрома в Дагестане, что предшествовало атаке толпы на аэродром Махачкалы и какие последствия очевидны, Rus.Postimees узнал у жителя столицы Дагестана, руководителя местного отделения партии «Яблоко» Альберта Эседова. Мы смогли созвониться с оппозиционером через интернет лишь после того, как он подключил VPN.