В Эстонии вводят продуктовые карточки: назад в СССР или новый опыт ЕС?

Министерство социальных дел сообщает, что начиная с 30 октября 2023 года вся Эстония переходит на специальные карточки при раздаче продовольственной помощи - вместо прежних пакетов продовольственной помощи.

«Переход на систему продовольственных карточек, начавшийся этой весной, показал, что люди быстро осваивают эту систему и в то же время получают больше свободы выбора при наполнении своей корзины», - цитирует сайт министерства своего руководителя Сигне Рийсало.

В качестве плюса нововведения Рийсало отмечает снижение нагрузки социальных работников в органах местного самоуправления.

«Если раньше, особенно в тех муниципалитетах, до которых еще не добралась дружная команда Продуктового банка, за упаковку, раздачу и внесение в списки отвечал социальный работник, то с новой системой у человека появится возможность пойти в ближайший магазин и сделать там необходимые покупки», - сказала министр.

Покупать продукты питания и товары первой необходимости с помощью продовольственной карты люди, включенные в список продовольственной помощи, смогут в магазинах Rimi, гласит сообщение Минсоцдел.

«Очень важно, что разработка совершенно нового решения для Rimi помогает самым слабым членам общества», - говорит гендиректор Rimi Кристель Метс.

Министерство социальных дел напоминает, что эксперимент по переходу на продовольственные карточки начался в апреле. Тогда карточки ввели в Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа.