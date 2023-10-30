В Эстонии вводят продуктовые карточки: назад в СССР или новый опыт ЕС?

Продовольственная помощь нуждающимся в Эстонии впредь будет осуществляться через специальные продуктовые карты. Ежеквартально власти помогают продуктами примерно тридцати тысячам человек.
Министерство социальных дел сообщает, что начиная с 30 октября 2023 года вся Эстония переходит на специальные карточки при раздаче продовольственной помощи - вместо прежних пакетов продовольственной помощи.
«Переход на систему продовольственных карточек, начавшийся этой весной, показал, что люди быстро осваивают эту систему и в то же время получают больше свободы выбора при наполнении своей корзины», - цитирует сайт министерства своего руководителя Сигне Рийсало.
В качестве плюса нововведения Рийсало отмечает снижение нагрузки социальных работников в органах местного самоуправления.
«Если раньше, особенно в тех муниципалитетах, до которых еще не добралась дружная команда Продуктового банка, за упаковку, раздачу и внесение в списки отвечал социальный работник, то с новой системой у человека появится возможность пойти в ближайший магазин и сделать там необходимые покупки», - сказала министр.
Покупать продукты питания и товары первой необходимости с помощью продовольственной карты люди, включенные в список продовольственной помощи, смогут в магазинах Rimi, гласит сообщение Минсоцдел.
«Очень важно, что разработка совершенно нового решения для Rimi помогает самым слабым членам общества», - говорит гендиректор Rimi Кристель Метс.
Министерство социальных дел напоминает, что эксперимент по переходу на продовольственные карточки начался в апреле. Тогда карточки ввели в Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа.
«Наиболее покупаемыми товарными группами в двух кварталах были хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, йогуртовая продукция, овощи и фрукты, мясная продукция», - уточняют в министерстве.
На продовольственную карту начисляются по 30 евро в квартал на каждого члена семьи. Во втором квартале 2023 года продовольственную помощь получили 28 936 человек.
Руководителя отдела социальных дел Министерства Теа Варрак утверждает, что система продовольственных карточек является новым решением на территории ЕС, а не чем-то из прошлого.
«Эксперименты по переходу проводились и в других странах, но ни одна страна еще не перешла полностью на систему продовольственных карточек», - подчеркнула Варрак.
Получить карточку на бесплатные продукты можно на основании соответствующего заявления в местное самоуправление.
«Человек должен обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства, после чего его экономическое положение будет оценено и в результате оценки он будет зафиксирован в списке получатели продовольственной помощи и продовольственная карта будет доставлена либо через почтовую службу, либо от социального работника», - не называя параметров, который позволяют жителям Эстонии претендовать на карту, рассказывает представитель министерства.
Продовольственная помощь также доступна бездомным, проживающим в приютах. Более подробная информация доступна на сайте министерства.