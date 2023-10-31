СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Удар кастрюлей по голове, кража в Теллискиви, горящий BMW на Пярнуском шоссе

Безопасность на границе

28 октября были проведены рейды по объектам размещения с целью проверки законных оснований для пребывания и работы иностранцев. Всего было проверено 50 человек, выявлено пять правонарушений.

В выходные дни на пограничном переходе «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию 21 гражданина Молдовы, 12 граждан России и одного гражданина Беларуси.

В минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не допустили в Эстонию шесть граждан Украины, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Сербии.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

27 октября на пограничный пункт Лухамаа на рейсовом автобусе прибыл гражданин России, при проверке документов которого выяснилось, что он находился в Шенгенской зоне без законных оснований в течение восьми дней, один из которых он провел в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть страну, он был оштрафован на 400 евро и получил запрет на въезд в Шенгенскую зону на четыре месяца. После прохождения процедуры мужчина уехал в Россию.