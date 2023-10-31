СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Удар кастрюлей по голове, кража в Теллискиви, горящий BMW на Пярнуском шоссе

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, которая ударила своего сожителя кастрюлей по голове, а также о краже в ресторане на улице Теллискиви. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о возгорании автомобиля BMW на Пярнуском шоссе и о ДТП в Нымме.
Насилие
27 октября в Кесклинне неизвестный избил 30-летнего мужчину.
27 октября поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Эрика в Пыхья-Таллинне 42-летний мужчина избил 22- и 33-летнюю женщин. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
28 октября поступило сообщение, что в квартире на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ 33-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 36-летнюю жену. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
28 октября поступило сообщение, что на площади Вабадузе в Кесклинне 43-летний мужчина избил 49-летнюю.
28 октября 53-летний мужчина избил 76-летнего в многоквартирном доме на Академия-теэ в Мустамяэ.
29 октября поступило сообщение, что 74-летний мужчина, будучи пьяным, напал на свою сожительницу в квартире в Мустамяэ. Мужчина уехал с места происшествия, но сотрудники полиции задержали его на улице Кадака и доставили в центр задержания.
29 октября поступило сообщение, что в общественном месте на улице Паэ в Ласнамяэ 33-летнего мужчину ударили бутылкой по голове. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
28 октября в полицию поступило сообщение, что на улице Философи в Тарту женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила своего сожителя кастрюлей по голове. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Женщина была задержана сотрудниками полиции.
29 октября в полицию поступило сообщение, что в одном из баров волости Антсла мужчина размахивал ножом. Полиция задержала угрожавшего.
28 октября в полицию поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве 60-летний пьяный мужчина избил свою сожительницу. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
29 октября в полицию поступило сообщение, что в одном из развлекательных заведений на улице Мыйза в Кохтла-Ярве неизвестные избили 26-летнего мужчину.
29 октября в полицию поступило сообщение, что 21-летний мужчина избил своего 45-летнего знакомого в одном из мест размещения в Пярну.
28 октября в полицию поступило сообщение, что 37-летний мужчина избил 33-летнего во время конфликта в ночном клубе на улице Кауба в Рапла. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
27 октября из магазина на улице Мадара в Кристийне был похищен ноутбук и наличные деньги. Ущерб составил 1400 евро.
28 октября произошла кража в ресторане на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне. Ущерб уточняется.
29 октября с лестничной площадки многоквартирного дома на А.Х. Таммсааре-теэ в Мустамяэ был украден пристегнутый электросамокат. Ущерб от кражи составил 890 евро.
27 октября в полицию поступило сообщение, что в начале октября из незапертого сарая на улице Вабадузе в Тюри были похищены два кустореза, две болгарки, цепная пила и рыбацкие ботинки. Ущерб составил 730 евро.
Мошенничество
В полицию обратился пожилой мужчина, проживающий в Нарве, которому позвонила женщина, представившаяся сотрудником полиции, и сообщила, что кто-то хочет взять кредит на его имя. Чтобы предотвратить это, мужчина должен был ввести свои пароли от интернет-банкинга, что он и сделал. Ущерб, нанесенный мошенничеством, составил 8600 евро.
Безопасность на границе
28 октября были проведены рейды по объектам размещения с целью проверки законных оснований для пребывания и работы иностранцев. Всего было проверено 50 человек, выявлено пять правонарушений.
В выходные дни на пограничном переходе «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию 21 гражданина Молдовы, 12 граждан России и одного гражданина Беларуси.
В минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не допустили в Эстонию шесть граждан Украины, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
27 октября на пограничный пункт Лухамаа на рейсовом автобусе прибыл гражданин России, при проверке документов которого выяснилось, что он находился в Шенгенской зоне без законных оснований в течение восьми дней, один из которых он провел в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть страну, он был оштрафован на 400 евро и получил запрет на въезд в Шенгенскую зону на четыре месяца. После прохождения процедуры мужчина уехал в Россию.
29 октября патруль погранпункта Пыхьяской префектуры проверил в таллиннском порту Ванасадам мужчину, который привел пограничников к трем гражданам Ирана, нелегально находящимся в Эстонии. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Пожар
29 октября в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Ристи в Тарту. Полиция арестовала 25-летнего мужчину по подозрению в поджоге. В результате пожара никто не пострадал.
27 октября в 08:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Ярвекалда-теэ в деревне Харкуярве волости Харку открытым пламенем горит легковой автомобиль. По словам информатора, горящий автомобиль угрожал находящейся рядом теплице. Прибывшие на место происшествия спасатели Нымме потушили горящий автомобиль к 08:41. Предполагается, что пожар начался из-за неисправности топливной системы автомобиля. Окна соседней теплицы незначительно пострадали от пожара.
28 октября в 13:13 спасатели выехали на Пярнуское шоссе в столичный район Кесклинн, где получили сообщение о возгорании автомобиля BMW. Спасатели Нымме прибыли в 13:19 и начали тушить автомобиль с помощью порошкового огнетушителя и воды. Возгорание произошло в багажнике и под капотом. Вероятно, пожар начался из-за короткого замыкания аккумулятора в багажнике. Автомобиль был потушен к 13:26.
28 октября в 13:17 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Кярстна волости Вильянди. Из дома был вытащен человек, но, к сожалению, реанимировать его не удалось. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
29 октября в 15.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на проезжей части Тартуского шоссе в Кесклинне открытым пламенем загорелся автомобиль. Люди вышли из машины и приступили к тушению. Спасатели Кесклинна прибыли на месте происшествия в 15:48 и к 16:10 потушили автомобиль струей воды.
ДТП
27 октября в 15:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Вильяндиском шоссе в Нымме произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и автобуса. Спасатели Кесклинна сняли клеммы аккумуляторов с легковых автомобилей, чтобы исключить риск возгорания, а скорая помощь провела осмотр участников аварии. В результате аварии никто не пострадал.
27 октября в 9:54 в полицию поступило сообщение, что в Харьюмаа в волости Раэ на Суур-Сыямяэ грузовик Scania выехал за пределы своей полосы движения, вылетел в кювет и перевернулся на бок. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.