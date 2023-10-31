Плюсы и минусы ⟩ Помогает ли арендаторам и арендодателям недвижимости специальное приложение

Большинство арендодателей скорее всего знакомы с платформой Rendin или, по крайней мере, слышали о ней. Это приложение для сдачи жилья в аренду и заключения договоров аренды, по которым арендодатель получает гарантию своевременной оплаты аренды и коммунальных платежей, а также защиту имущества.

Rus.Postimees знакомил своих читателей с тем, как работает Rendin. Об этом можно прочитать, например, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Маклер бюро недвижимости Arco Vara Рийна Раннамяги анализирует, что может произойти на практике.

«Rendin обещает на своем веб-сайте, что защищает как арендодателя, так и арендатора на протяжении всего срока аренды, а также экономит время и деньги обеих сторон. Давайте подробнее рассмотрим это обещание», - говорит маклер.

Вероятно, наибольшая ценность Rendin для арендатора заключается в аренде без залога. Это означает, что первоначальные затраты действительно ниже. Необходимо оплатить только арендную плату за первый месяц, вознаграждение посреднику или плату за договор. Это очень устраивает многих арендаторов, но в то же время вызывает некоторые вопросы. Например, как можно помочь сэкономить деньги, которых у человека нет?

Что говорит о платежеспособности и привычках арендатора тот факт, что он не смог отложить даже месячную арендную плату? Как защитить и сэкономить время и деньги арендатора, если он готов внести залог, но арендодатель все равно хочет подписать договор через Rendin?