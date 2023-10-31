Плюсы и минусы ⟩ Помогает ли арендаторам и арендодателям недвижимости специальное приложение

Платформа договоров аренды Rendin обещает на своем веб-сайте, что она защитит как арендодателя, так и арендатора на протяжении всего срока аренды, а также сэкономит время и деньги обеих сторон. Так ли это на самом деле, размышляет маклер бюро недвижимости Arco Vara Рийна Раннамяги.
Большинство арендодателей скорее всего знакомы с платформой Rendin или, по крайней мере, слышали о ней. Это приложение для сдачи жилья в аренду и заключения договоров аренды, по которым арендодатель получает гарантию своевременной оплаты аренды и коммунальных платежей, а также защиту имущества.
Rus.Postimees знакомил своих читателей с тем, как работает Rendin. Об этом можно прочитать, например, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Маклер бюро недвижимости Arco Vara Рийна Раннамяги анализирует, что может произойти на практике.
«Rendin обещает на своем веб-сайте, что защищает как арендодателя, так и арендатора на протяжении всего срока аренды, а также экономит время и деньги обеих сторон. Давайте подробнее рассмотрим это обещание», - говорит маклер.
Вероятно, наибольшая ценность Rendin для арендатора заключается в аренде без залога. Это означает, что первоначальные затраты действительно ниже. Необходимо оплатить только арендную плату за первый месяц, вознаграждение посреднику или плату за договор. Это очень устраивает многих арендаторов, но в то же время вызывает некоторые вопросы. Например, как можно помочь сэкономить деньги, которых у человека нет?
Что говорит о платежеспособности и привычках арендатора тот факт, что он не смог отложить даже месячную арендную плату? Как защитить и сэкономить время и деньги арендатора, если он готов внести залог, но арендодатель все равно хочет подписать договор через Rendin?
Приведем пример из жизни. Семья, спешившая найти новое жилье и для которой и сам дом, и его расположение оказались очень подходящими, согласилась на желание владельца подписать договор через Rendin, хотя залоговая сумма у них имелась. В условия договора с Rendin они не вникали.
Вот уже год семья обязана платить Rendin плату за обслуживание, которая, по сути, представляет собой ежемесячную страховую премию домовладельцу за гарантию арендной платы и коммунальных платежей, а также за сохранность мебели и оборудования, предлагаемую ему через Rendin. Поскольку Rendin не заменяет страхование жилья и не является аналогом страхования ответственности, арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный им самим, соарендаторами и домашними животными. Даже в том случае, если повреждение должно произойти непреднамеренно, например, повреждена мебель, техника или внутренняя отделка. Таким образом, на арендатора, который оплачивает услуги Rendin, никакая защита не распространяется.
В цифрах это означает, что к ежемесячной арендной плате, составляющей 1300 евро, добавляется плата Rendin за обслуживание в размере 2,5%, или 32,5 евро. За год семья заплатила за это 390 евро, а за 3,3 года истратила весь залог, который они были готовы внести арендодателю при подписании договора аренды.
Кроме того: при внесении залога арендодатель должен положить его на специальный, отдельный банковский счет с интрессом не ниже средней местной процентной ставки. Проценты также принадлежат арендатору и увеличивают залог (Закон о долговом праве, статья 308, пункт 2). Если бы у арендодателя не было претензий по окончании срока аренды, семья получила бы обратно весь залог в размере 1300 евро плюс заработанные проценты.
В свете этой истории Рийна Раннамяги рекомендует всегда вникать в условия договора перед его подписанием. «Обязательно стоит обратиться к специалисту в данной области, который поможет найти ответы на вопросы, внесет ясность в случае сомнений и позволит реально сэкономить время и деньги», - уточняет она.