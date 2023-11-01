Трое россиян арестованы в США за поставки деталей для оружия

Трое «защитников» России, как они позиционировали себя сами, арестованы в США за организацию канала поставок микроэлектроники, которую использует российская армия. Обход санкций шел в том числе через страны НАТО.
37-летний Николай Гольцев, 32-летняя Кристина Пузырева и 52-летний Салимджон Насриддинов обвиняются в США в сговоре с целью нарушения санкций и мошенничества. По сообщению Минюста США все трое россиян связаны «с глобальной схемой закупок от имени попавших под санкции российских организаций, включая компании, связанные с российскими военными».
«Обвиняемые уклонялись от санкций, поставляя в Россию оборудование, необходимое для систем высокоточного оружия, часть которого использовалась на поле боя в Украине, - заявил прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Мир. - Частные лица и компании Восточного округа должны знать, что наш офис будет использовать все доступные инструменты для преследования тех, кто обходит санкции, помогая враждебным государствам».
По версии следствия, россияне в течение года организовали отправку более 300 партий полупроводников, чипов и других электронных компонентов общей стоимостью около 10 миллионов долларов.
«Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, поставленных обвиняемыми, были обнаружены в захваченных на Украине российских оружейных платформах и средствах сигнальной разведки», - уточняет американский Минюст.
В том числе американские компоненты были найдены в российском комплексе радиотехнической разведки «Торн-МДМ», комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2», легкой многоцелевой управляемой ракете «Изделие 305Э», зенитно-ракетном комплексе Л370 «Витебск», вертолетах Ка-52, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) «Орлан-10», а также боевых танках Т-72Б3.
Минюст утверждает, что подсанкционные материалы закупались у американских компаний через зарегистрированные в Бруклине фирмы. Гольцев получал заказы от российских компаний из оборонного сектора, после чего выходил напрямую на производителей под чужими именами. Чипы шли в Россию через компании в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ.
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Насриддинов, который так же является гражданином Таджикистана, был задержан 31 октября в Бруклине. Из его дома были изъяты тысячи полупроводников. Гольцева и Пузырев были задержаны в Манхэттене, когда они собирались с наличными долларами в гости к Насриддинову. Стоит отметить, что над разоблачением россиян в том числе работал специальный агент Нью-Йоркского отдела расследований национальной безопасности по имени Иван. Об этом сказано в пресс-релизе Минюста США.
Злоумышленники прекрасно понимали, чем они занимаются. Из опубликованных цитат переписки Гольцева и Насриддинова следует, что после задержания партии электроники, которая готовилась к отправке осенью 2022 года из США, россияне договорились временно пересылать электронику мелкими партиями, «чтобы не привлекать внимания».
В ответ на поздравление Насриддинова с военным российским праздником «день защитника Отечества», который отмечается 23 февраля, Гольцев отвечал, что их работа и есть защита России.
«И тебя с праздником, друг мой, мы защищаем его [отечество], как можем [smile emoji]», - цитирует переписку россиян Минюст США.
В мае Минюст США сообщал об аресте двух россиян за поставки в РФ деталей для самолетов.