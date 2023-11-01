Трое россиян арестованы в США за поставки деталей для оружия

37-летний Николай Гольцев, 32-летняя Кристина Пузырева и 52-летний Салимджон Насриддинов обвиняются в США в сговоре с целью нарушения санкций и мошенничества. По сообщению Минюста США все трое россиян связаны «с глобальной схемой закупок от имени попавших под санкции российских организаций, включая компании, связанные с российскими военными».

«Обвиняемые уклонялись от санкций, поставляя в Россию оборудование, необходимое для систем высокоточного оружия, часть которого использовалась на поле боя в Украине, - заявил прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Мир. - Частные лица и компании Восточного округа должны знать, что наш офис будет использовать все доступные инструменты для преследования тех, кто обходит санкции, помогая враждебным государствам».

По версии следствия, россияне в течение года организовали отправку более 300 партий полупроводников, чипов и других электронных компонентов общей стоимостью около 10 миллионов долларов.

«Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, поставленных обвиняемыми, были обнаружены в захваченных на Украине российских оружейных платформах и средствах сигнальной разведки», - уточняет американский Минюст.

В том числе американские компоненты были найдены в российском комплексе радиотехнической разведки «Торн-МДМ», комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2», легкой многоцелевой управляемой ракете «Изделие 305Э», зенитно-ракетном комплексе Л370 «Витебск», вертолетах Ка-52, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) «Орлан-10», а также боевых танках Т-72Б3.