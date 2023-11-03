Задержан замглавы Ивангорода

По версии Следственного комитета РФ, чиновник виновен в срыве подготовки Ивангорода к зимнему отопительному сезону. Представителю власти города, расположенного через реку от Нарвы, грозит до десяти лет лишения свободы.
Первый заместитель главы администрации Ивангородского городского поселения Ленобласти Алексей Сыровский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при подготовке к отопительному сезону. Об уголовных претензиях к чиновнику с российско-эстонской границы сообщает Следственный комитет России.
«Подозреваемый, являясь должностным лицом, достоверно зная об отсутствии актов проверки готовности объектов теплоснабжения и о непригодности систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов к проведению отопительного сезона, не принял меры к проведению ремонтных работ систем теплопотребления и лично подписал паспорта о готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2023-2024 года», - пишут подчиненные одного из приближенных к Путину силовиков Александра Бастрыкина.
В результате после подачи горячей воды были зафиксированы многочисленные аварии, которые привели к «полной неспособности подачи теплоснабжения проживающим гражданам», жители Ивангорода остались без отопления.
Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Сыровскому грозит до десяти лет лишения свободы, он задержан.
Обыски прошли и в администрации муниципального образования, и по месту жительства подозреваемого.
Местное независимое СМИ «47news», отмечает, что прокурорские проверки ранее выявили в Ивангороде 20 многоквартирных домов, которые остались без отопления из-за неисправности подводящих труб. Претензии тогда возникали к компании-поставщику услуг, но обыски прошли только у чиновников, которые осмелились заявить, что у них нет денег на ремонт.
При этом деньги на пропагандистские мероприятия вроде установки танка Т-34 на дороге ведущей к мосту в Эстонию, или на концерт 9 мая на набережной Наровы у чиновников Ивангорода находятся.