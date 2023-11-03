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Задержан замглавы Ивангорода

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Концерт на берегу реки Нарова в Ивангороде 9 мая 2023 года. На пропаганду деньги у местных чиновников есть, а на ремонт отопления в домах Ивангорода нет. В начале ноября в Ивангороде арестован заместитель главы города за срыв подготовки к отопительному сезону. 20 многоквартирных домов остаются без тепла из-за дырявых труб на ремонт которых денег не осталось.
Концерт на берегу реки Нарова в Ивангороде 9 мая 2023 года. На пропаганду деньги у местных чиновников есть, а на ремонт отопления в домах Ивангорода нет. В начале ноября в Ивангороде арестован заместитель главы города за срыв подготовки к отопительному сезону. 20 многоквартирных домов остаются без тепла из-за дырявых труб на ремонт которых денег не осталось. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По версии Следственного комитета РФ, чиновник виновен в срыве подготовки Ивангорода к зимнему отопительному сезону. Представителю власти города, расположенного через реку от Нарвы, грозит до десяти лет лишения свободы.

Первый заместитель главы администрации Ивангородского городского поселения Ленобласти Алексей Сыровский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при подготовке к отопительному сезону. Об уголовных претензиях к чиновнику с российско-эстонской границы сообщает Следственный комитет России.

«Подозреваемый, являясь должностным лицом, достоверно зная об отсутствии актов проверки готовности объектов теплоснабжения и о непригодности систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов к проведению отопительного сезона, не принял меры к проведению ремонтных работ систем теплопотребления и лично подписал паспорта о готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2023-2024 года», - пишут подчиненные одного из приближенных к Путину силовиков Александра Бастрыкина.

В результате после подачи горячей воды были зафиксированы многочисленные аварии, которые привели к «полной неспособности подачи теплоснабжения проживающим гражданам», жители Ивангорода остались без отопления.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Сыровскому грозит до десяти лет лишения свободы, он задержан.

Заместитель главы Ивангорода Алексей Сыровский задержан российскими силовиками за то, что десятки домов встречают зиму без отопления. На ремонт труб денег у чиновников соседнего с Нарвой города нет, а на пропаганду есть.
Заместитель главы Ивангорода Алексей Сыровский задержан российскими силовиками за то, что десятки домов встречают зиму без отопления. На ремонт труб денег у чиновников соседнего с Нарвой города нет, а на пропаганду есть. Фото: сайта администрации Ивангорода

Обыски прошли и в администрации муниципального образования, и по месту жительства подозреваемого.

Местное независимое СМИ «47news», отмечает, что прокурорские проверки ранее выявили в Ивангороде 20 многоквартирных домов, которые остались без отопления из-за неисправности подводящих труб. Претензии тогда возникали к компании-поставщику услуг, но обыски прошли только у чиновников, которые осмелились заявить, что у них нет денег на ремонт.

При этом деньги на пропагандистские мероприятия вроде установки танка Т-34 на дороге ведущей к мосту в Эстонию, или на концерт 9 мая на набережной Наровы у чиновников Ивангорода находятся.

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