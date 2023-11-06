СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение собаки, кража шин, мошенничество на сумму почти 20 000 евро

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении собаки хозяином в Мустамяэ, краже шин автомобиля с дисками, а также о мошенничестве на сумму почти 20 000 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о риске пожара из-за загоревшейся перчатки и о пожилой женщине, которая несколько дней пролежала на полу своей квартиры.
Насилие
3 ноября поступило сообщение, что в квартире на Ю. Сютисте-теэ в Мустамяэ произошел конфликт между партнерами, в результате которого оба участника получили незначительные травмы. Оба употребляли алкоголь. Скорая помощь доставила 34-летнюю пострадавшую в больницу.
5 ноября поступило сообщение, что 66-летний мужчина напал на свою мать в квартире на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне. Скорая помощь доставила женщину в больницу, нападавшего задержала полиция.
5 ноября поступило сообщение, что в деревне Васалемма 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою жену. При этом присутствовал несовершеннолетний ребенок. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
5 ноября поступило сообщение о том, что на улице Йоала в Нарве мужчина избил свою бывшую девушку. Пострадавшая обратилась в больницу для медицинского обследования.
4 ноября около 17:00 в полицию поступил вызов на улицу Вахтра в Нарве, где 67-летний мужчина избил свою жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
6 ноября в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Аардла в Тарту 43-летняя женщина избила 40-летнюю. Нападавшая была задержана на месте происшествия.
5 ноября в полицию поступило сообщение, что в ночном клубе на Таллинском шоссе в Хаапсалу произошла драка, в ходе которой 38-летний мужчина избил 43-летнего. Пострадавший был доставлен в больницу для медицинского обследования.
4 ноября в полицию поступило сообщение, что в частном доме в волости Кохила 53-летний мужчина нанес ножевые ранения 33-летнему и 43-летнему во время совместного распития спиртных напитков. 33-летний мужчина был тяжело ранен и доставлен в больницу. 43-летний получил незначительные травмы. Нападавший был задержан полицией в качестве подозреваемого.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Жестокое обращение с животными
4 ноября поступило сообщение, что в Мустамяэ на Э. Вильде-теэ 33-летний мужчина избивает свою собаку и жестоко с ней обращается. Сотрудники полиции доставили мужчину в Центр задержания, а собака была передана в приют.
Кражи
3 ноября поступило сообщение, что на улице Пунане в Ласнамяэ был взломан автомобиль и похищены различные вещи общей стоимостью не менее 1350 евро.
4 ноября поступило сообщение о краже четырех шин автомобиля Mercedes-Benz с дисками на улице Я. Коорти в Ласнамяэ. Ущерб от кражи составил около 2500 евро.
4 ноября поступило сообщение, что на улице Казе в Пирита разбито заднее стекло автомобиля и похищены два строительных инструмента стоимостью около 400 евро.
5 ноября поступило сообщение, что на улице Пунане в Ласнамяэ разбито стекло автомобиля и похищены инструменты на сумму около 4 000 евро.
3 ноября в волости Куусалу поступило сообщение о краже, в ходе которой из дома были похищены различные инструменты. Причиненный ущерб оценивается в 1600 евро.
3 ноября поступило сообщение о краже инструментов с различных строительных площадок в волости Кийли. Общий ущерб составляет более 10 000 евро.
4 ноября в полицию поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Пярну неизвестный избил 61-летнего мужчину и похитил у него бумажник и телефон. Причиненный материальный ущерб и обстоятельства происшествия пока выясняются.
Мошенничество
3 ноября было начато производство по делу о мошенничестве, в котором 23-летний молодой человек увидел в сентябре на Facebook рекламу инвестиций в TeslaX и оставил свои контактные данные. Через некоторое время ему позвонил человек, который открыл для него счет на торговой платформе и направил его на выполнение первого взноса на платформу путем оплаты с карты на сумму 150 евро. Затем ему было поручено оформить на свое имя кредиты на общую сумму 7500 евро, а также открыть криптовалютный счет на свое имя и осуществлять переводы на различные предоставленные ему адреса криптовалютных счетов. Молодой человек больше не сможет самостоятельно выводить деньги с платформы и будет вынужден совершать дальнейшие платежи. Ущерб, нанесенный мошенничеством, составляет 5500 евро.
3 ноября было начато разбирательство по делу, в котором в октябре лицо, выдававшее себя за полицейского и говорившее по-русски, связалось по телефону с 57-летним мужчиной и сообщило, что с его счета пытаются снять деньги. Затем звонок был переадресован якобы банковскому работнику, который получил удаленный доступ к компьютеру мужчины с помощью программы AnyDesk, а также к его интернет-банку. После этого на имя мужчины был открыт счет в LHV банке, на который было выполнено два перевода на общую сумму 9000 евро.
3 ноября в полицию поступило сообщение, что 19 октября неизвестный получил доступ к банковскому счету одной из компаний в Рапламаа через интернет-банк и осуществил перевод средств без согласия владельца счета. Ущерб составил более 19 900 евро.
Безопасность на границе
4 ноября гражданин Турецкой Республики 1980 года рождения прибыл в Таллиннский аэропорт из Стамбула (Турция), при этом его заявления о цели поездки были неясны, а соответствующие документы, обосновывающие цель и условия поездки, отсутствовали. На границе был оформлен запрет на въезд. Его виза была аннулирована. Человек был арестован и помещен в Центр содержания до первой возможности покинуть страну.
В минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 69 иностранцев, подавляющее большинство из которых - граждане Молдовы, Украины и Российской Федерации.
За прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не допустили в Эстонию двух граждан России и одного гражданина Казахстана.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
4 ноября в пункт пропуска Нарва прибыла гражданка России, при проверке документов которой было установлено, что женщина провела в Шенгенской зоне без законных оснований 13 дней, один из которых - в Эстонии. Ей был выдан запрет на въезд, она была оштрафована на 300 евро, а также ей был запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение двух лет. После прохождения процедур она выехала в Россию.
5 ноября пограничники обнаружили незаконное временное пересечение границы по реке Нарва в направлении России и обратно. Мужчина, управлявший лодкой, был задержан и оштрафован на 100 евро.
В субботу, 4 ноября, на кордоне Пиуза зафиксировали перемещение двух человек в приграничном районе Сетумаа. Команда заставы Пиуза выявила возможное место незаконного пересечения границы и задержала людей. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
5 ноября на кордоне Муствеэ на озере Ляммиярви было обнаружено незаконное пересечение временной контрольной линии. Судно с одним человеком пересекло линию контроля, направляясь в сторону России и обратно в Эстонию. С этим человеком был установлен контакт, и он был доставлен в порт Лааксааре, где на него был наложен штраф в размере 80 евро по упрощенной процедуре.
5 ноября на кордоне Саатсе на Псковском озере было обнаружено нарушение пограничного режима. Правонарушение совершил гражданин Эстонии, который из-за тумана и невнимательности не заметил, что находится вблизи линии временного контроля. Он раскаялся в содеянном. По решению суда в упрощенном порядке он был оштрафован на 48 евро.
Пожары
3 ноября в 20:55 спасатели выехали на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти, откуда поступило сообщение о задымлении на лестничной клетке девятиэтажного жилого дома. Поскольку звонивший не мог сказать, из какой квартиры или с какого этажа исходит запах, спасатели проверили весь жилой дом. Источник запаха был обнаружен в одной из квартир, владелец которой не открывал дверь на стук спасателей. В квартиру удалось проникнуть с помощью спасательной лестницы через открытое окно кухни. На кухне в раковине была замечена обгоревшая рабочая перчатка. Находившийся в квартире мужчина был разбужен, и выяснилось, что жилец случайно оставил на электроплите перчатку, которая загорелась. После этого он потушил перчатку в раковине, но дым распространился на лестничную клетку.
В воскресенье, 5 ноября, в 11:03 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Тартуском центре креативной экономики. На месте выяснилось, что из-за ремонта загорелась деревянная конструкция стены на балконе. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
4 ноября в 16:52 поступило сообщение о риске пожара, причиной которого стало задымление электрической розетки в квартире на улице Айя в Йыгева. Спасатели выяснили, что в результате перегрузки начал плавиться штекер удлинительного кабеля, к которому было подключено сразу несколько мощных потребителей электроэнергии. Опасность пожара была устранена, и жителям было разъяснено, что подключение нескольких мощных потребителей к одному удлинителю создает опасность возгорания, так как провода перегреваются, плавятся, возникает короткое замыкание, и они могут загореться. К расплавившемуся удлинителю были подключены электроплита, посудомоечная машина и холодильник.
5 ноября в 21:21 спасатели выехали в деревню Вазавере волости Алутагузе к оздоровительному спортивному центру, где открытым пламенем горел экскаватор. Пожар был ликвидирован к 22:47.
ДТП
5 ноября в 22:13 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового и легкового автомобилей на Каеву-теэ в Пильдикюла волости Раэ. В результате аварии обе машины оказались в кювете, а грузовик частично оказался на легковом автомобиле. Один человек оказался зажатым в легковом автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшего. Находившийся в машине человек был передан врачам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в PERH.
5 ноября в 20:10 поступило сообщение, что на улице В. Герасимова в Нарве автомобиль врезался в дерево и задымился. Пожарные ликвидировали опасность возгорания и покрыли разлитое на дороге масло абсорбентом.
Прочее
5 ноября в 9:31 в Центр тревоги поступило сообщение, что в одном из квартирных домов на Таллинском шоссе в Нарве слышны стуки в стену. Спасатели установили, что дверь в соседнюю квартиру заявителя была заперта, и из комнаты слышались крики о помощи. Спасатели вошли в квартиру через окно и помогли пожилой женщине, которая несколько дней лежала на полу, добраться до машины скорой помощи.
Спасателям часто приходится выезжать на вызовы, где пожилые люди, живущие одни, падают дома и получают травмы, в результате чего не могут самостоятельно подняться и передвигаться. В худшем случае пострадавший может ждать помощи несколько часов, пока кто-нибудь из соседей или прохожих не услышит крики о помощи или пока о его бедственном положении не узнает кто-то из близких. Чтобы предотвратить серьезные последствия падений у пожилых и людей с ограниченными возможностями передвижения, полезно адаптировать их дома, а также установить регулярный ежедневный контакт с родственником или соседом.