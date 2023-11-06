СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение собаки, кража шин, мошенничество на сумму почти 20 000 евро

Мошенничество

3 ноября было начато производство по делу о мошенничестве, в котором 23-летний молодой человек увидел в сентябре на Facebook рекламу инвестиций в TeslaX и оставил свои контактные данные. Через некоторое время ему позвонил человек, который открыл для него счет на торговой платформе и направил его на выполнение первого взноса на платформу путем оплаты с карты на сумму 150 евро. Затем ему было поручено оформить на свое имя кредиты на общую сумму 7500 евро, а также открыть криптовалютный счет на свое имя и осуществлять переводы на различные предоставленные ему адреса криптовалютных счетов. Молодой человек больше не сможет самостоятельно выводить деньги с платформы и будет вынужден совершать дальнейшие платежи. Ущерб, нанесенный мошенничеством, составляет 5500 евро.