События 2023 года выявили серьезный раскол в израильском обществе. Сначала страну сотрясло многомесячное и по-настоящему массовое противостояние сторонников и противников судебной реформы. А после война, развязанная террористической организацией ХАМАС против Израиля, обнажила и взаимное непонимание по поводу отношения к государству Израиль и «палестинскому вопросу». Rus.Postimees разбирался, как иудеи с противоположными взглядами уживаются на клочке суши, окруженном врагами.

Человеку, никогда не жившему в Израиле, подобные противоречия либо неизвестны, либо сводятся к простым вопросам: почему одни израильтяне платят налоги, служат в армии, воюют за свое государство, а другие его не признают, многие живут на пособия и позволяют другим воевать за свою безопасность? Несмотря на крайнее упрощение, такие вопросы отражают основные разломы израильского социума.