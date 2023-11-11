Российский танк Т-72 едет из Эстонии в Финляндию

25 февраля этого года российский танк Т-72, разбитый защитниками Украины во время оборонительных боев под Киевом 22 марта 2022 года, был доставлен на площадь Вабадузе в Таллинне и оставался там на всеобщее обозрение до 2 марта. Аналогичная выставка проходила также в Латвии, Литве и Германии.

После экспонирования еще в нескольких эстонских городах танк прибыл в военный музей в Виймси. Некоторые города отказались выставлять танк на своих улицах.

Теперь, как сообщают товарищество украинцев в Финляндии и Your Finnish Friends, танк появится в центре финской столицы.