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Российский танк Т-72 едет из Эстонии в Финляндию

rus.postimees.ee
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17.03.2023. Подбитый российский танк Т-72 подъехал к городскому стадиону Вильянди.
17.03.2023. Подбитый российский танк Т-72 подъехал к городскому стадиону Вильянди. Фото: Elmo Riig

В Хельсинки с 17 ноября по 7 декабря на Гражданской площади будет стоять подбитый российский танк. Его привезут из Эстонии.

25 февраля этого года российский танк Т-72, разбитый защитниками Украины во время оборонительных боев под Киевом 22 марта 2022 года, был доставлен на площадь Вабадузе в Таллинне и оставался там на всеобщее обозрение до 2 марта. Аналогичная выставка проходила также в Латвии, Литве и Германии.

Люди несут цветы к установленному в Таллинне подбитому российскому танку

После экспонирования еще в нескольких эстонских городах танк прибыл в военный музей в Виймси. Некоторые города отказались выставлять танк на своих улицах.

Теперь, как сообщают товарищество украинцев в Финляндии и Your Finnish Friends, танк появится в центре финской столицы.

«Цель выставки – напомнить, что война продолжается. Именно благодаря украинским защитникам, российские танки не появляются на улицах финских городов, чтобы нести смерть и разрушение», - говорится в сообщении организаторов выставки.

«Они должны сгореть все!»: таллиннцы говорят о российском танке на площади Вабадузе

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